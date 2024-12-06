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Город «Осадки могут переходить в дожди»: синоптики предупредили о новой волне снегопадов в Центральной России

«Осадки могут переходить в дожди»: синоптики предупредили о новой волне снегопадов в Центральной России

Публикуем прогноз погоды по дням

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1 комментарий

Согласно прогнозу, в выходные пройдет снегопад

Источник:

В ближайшие выходные, 7 и 8 декабря, в Центральной России ожидаются заморозки, снегопады и дожди. Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», из-за циклона облачность уплотнится, образуются сугробы.

— К нам станет прорываться новая порция согретых Гольфстримом воздушных масс. В результате этого вторжения первые снеговые облака появятся на крайнем западе и юго-западе страны. В дальнейшем влияние циклона будет усиливаться, и к исходу субботы вне зоны ненастья останется только восток региона. А в финале недели этот вихрь пробьется уже на 900 километров вглубь Европейской России, почти до самой Волги, — указано в прогнозе.

При этом к началу новой рабочей недели в Ярославскую область придет потепление.

Погода по дням:

  • этой ночью ожидается переменная облачность, температура -7… -9 °C. Давление очень высокое. Днем 7 декабря переменная облачность, сильный снег, сильный туман, -3… -5 °C, ветер южный, умеренный. Давление заметно выше нормы;

  • 8 декабря в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман; ночью и днем -2… -4 °C, ветер южный, умеренный.

  • 9 декабря, на фоне повышенного давления возможна переменная облачность, сильный снег, сильный туман. Ночью -2… -4 °C, днем -1… +1 °C, ветер слабый;

  • 10 декабря, ожидается переменная облачность, ночью и днем -5… -7 °C, ветер западный, умеренный.

Ранее мы также публиковали подробный прогноз на декабрь.

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Комментарии
1
Гость
9 минут
ну и чё ?
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