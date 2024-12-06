«Осадки могут переходить в дожди»: синоптики предупредили о новой волне снегопадов в Центральной России

— К нам станет прорываться новая порция согретых Гольфстримом воздушных масс. В результате этого вторжения первые снеговые облака появятся на крайнем западе и юго-западе страны. В дальнейшем влияние циклона будет усиливаться, и к исходу субботы вне зоны ненастья останется только восток региона. А в финале недели этот вихрь пробьется уже на 900 километров вглубь Европейской России, почти до самой Волги, — указано в прогнозе.