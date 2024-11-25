Транспорт, подсветка, медведики: как в Перми выглядит то, к чему стремится Ярославль

Пермь уже достигла того, к чему стремится Ярославль Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Пермь и Ярославль — разные, но похожие города. Главная общая черта, которая сразу вспоминается, — это гербы. Символом обоих населенных пунктов является медведь. Только в Ярославле зверь с секирой, а в Перми с евангелием (медведь символизирует природные богатства края, а евангелие — знак христианства, с которым в эти края пришло просвещение и культура).

Объединяет Ярославль с Пермью и спорт. Пермская хоккейная команда «Молот» в этом году стала фарм-клубом ярославского «Локомотива» (то есть клубы сотрудничают, обмениваются игроками). Ну и не стоит забывать, что оба города промышленные.

Ярославль, правда, гораздо старше. Официальной датой его основания считается 1010 год, Пермь же появилась только в 1723 году. Зато сейчас Пермь больше и богаче Ярославля. Для сравнения бюджет Перми в 2024 году составил более 50 миллиардов рублей, Ярославля — только 26 миллиардов. Поэтому Пермь может позволить себе то, к чему только стремится Ярославль. К тому же юбилей города, который пермяки отмечали в 2023 году, еще добавил объемы финансовых вливаний в городскую инфраструктуру.

Корреспондент 76.RU Екатерина Лещенкова провела один день в Перми и посмотрела, как там выглядит то, к чему сейчас идет Ярославль.

В Перми считают, что счастье не за горами Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В транспорте рассказывают про историю

Общественный транспорт в Перми — это в основном автобусы и трамваи. Троллейбусов, как в Ярославле, здесь нет. Осталась пара маршруток, но в ближайшие годы их отменят. Автобусы есть разного размера — большие и маленькие. Маленькие пускают в районы, где меньше пассажиров или нужно въезжать на горки (ландшафт города холмистый). Маршруты обслуживает около 15 перевозчиков.

Автобусы и трамваи в основном новые, брендированные, оформленные в едином стиле, как и в Ярославле. Но если в Ярославле транспорт желтый, то в Перми — красный.

В Перми, как и в Ярославле, ходят новые автобусы Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Стоимость проезда в Перми — 37 рублей. Причем независимо от того, платишь ты наличными или картой. В Ярославле, напомним, цена разовой поездки за безналичный расчет составляет 34 рубля, за наличный — 38 рублей. В Перми есть «пересадочный тариф»: если оплачиваешь проезд транспортной картой, то при пересадке в течение 40-60 минут на другой автобус придется дополнительно отдать только 19 рублей. Есть разные варианты транспортных карт. Например, безлимитная на сутки (139 рублей), на 15 дней (999 рублей), на месяц (1887 рублей), на год (14 430 рублей). Для пенсионеров, студентов, школьников и некоторых других категорий предусмотрены льготы.

Интересно, что в 2020 году в Перми прошло голосование за название для транспортной карты. Первую строчку уверенно заняла идея студента Михаил Вшивкова, предложившего словосочетание «Пермская езда». В соцсетях его тут же сократили до «П-езда». Но власти города по понятным причинам включать предложение в итоговое голосование не стали.

Вот такая система оплаты проезда в столице Прикамья Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Одна из изюминок пермского общественного транспорта заключается в том, что во время поездок в салоне звучит информация о достопримечательностях города, мимо которых пролегает маршрут. В Ярославле такого нет. Для туристов это огромный плюс, да и местным жителям послушать интересные факты из истории города наверняка интересно. Но с другой стороны, если часто ездишь на одном и том же транспорте, эти объявления могут и надоесть.

Часть трамваев в Перми новые, часть еще старые Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











А еще в салонах пермских автобусов и трамваев установлено больше валидаторов — не только у входа, как в ярославском транспорте, но и на противоположных поручнях. Благодаря этому пассажиры, заходя в автобусы, не толпятся у двери, а сразу расходятся по сторонам, не мешая друг другу оплачивать проезд. Мелочь, но она делает поездки удобнее для людей.

Валидаторы в пермских автобусах есть не только у входа, но и на противоположной стороне Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Стоит отметить, что Пермский край, как и Ярославская область, стремится к обновлению транспорта во всех населенных пунктах. Но где-то до этого еще не дошло. Например, в городке Кунгур ходят пазики из начала 2000-х. Некоторые перевозчики «донашивают» желтые автобусы с надписью «Дети», которые раньше использовались для перевозки школьников. Их даже не перекрашивают, просто вешают номер маршрута и возят людей. Оплата в них только за наличку, работают кондукторы. В Ярославской области, пусть и на такой богатой, как Пермский край, такого «ретро» уже, к счастью, не встретишь.

В Кунгуре можно встретить вот такие маршрутки, которые раньше были школьными автобусами Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Остановки с тревожными кнопками

В Ярославской области сейчас идет процесс замены остановок. Современные павильоны будут оформлены в едином стиле, оборудованы камерами видеонаблюдения и освещением.

Вот такие остановки делают в Ярославской области Источник: Михаил Евраев / T.me











В Перми остановки тоже обновляют. Но пока самые современные комплексы появились только в центре. В них есть электронные табло, зарядные разъемы, видеонаблюдение и даже тревожная кнопка для вызова служб 112.

На окраинах, в спальных районах, стоят старые комплексы, которые выглядят не так презентабельно. При этом они довольно большие и вместительные.

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Забота о памятниках

Несмотря на то, что Ярославль гораздо старше Перми, возраст сохранившихся до наших дней старинных зданий в обоих городах примерно одинаковый. Плюсом Перми по сравнению с Ярославлем является то, что в ней мало старинных домов, которые находятся в запустении. Их восстанавливают, берегут. Есть примеры, когда инвесторы покупают разваливающиеся здания за рубль и буквально отстраивают заново.

300-летие Перми еще больше подстегнуло этот процесс. При подготовке к празднику ремонты и реставрации прошли на 110 объектах культурного наследия. Деньги вкладывали и власти, и частные собственники.

Одно из зданий Перми, которое частный инвестор купил за рубль и теперь восстанавливает Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Один из примеров — заново отстроенное здание ТЮЗа. Этот дом был возведен в XIX веке, в нем размещалось уездное земство и училище. Сейчас это объект культурного наследия. В последние годы строение было заброшенным и разваливалось. В 2022 году его начали возрождать. Деньги выделили федеральный, краевой и муниципальный бюджеты — 260 миллионов рублей. Плюс помог бизнес. В итоге обновленное здание сейчас функционирует. В некогда заваленном мусором и грязью дворе появился сказочный уголок.

Раньше это был двор, заваленный мусором Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Ярославле пока процесс восстановления исторических зданий идет со скрипом. Чаще всего желающих приобретать и восстанавливать старинные особняки просто не находится. Но и у нас ситуация меняется. Например, в этом году в частные руки перешло красивейшее здание Присутственных мест на Советской площади, которое многое лет пустовало и разрушалось. Московская компания обещает восстановить его и открыть там отель.

Подсветка высоток: красиво, но неудобно

В Ярославле сейчас активно устанавливают подсветку на исторических зданиях в центре города. В Перми пошли дальше и подсветили жилые высотки. Со стороны смотрится очень красиво. Но не все жители таких домов обрадовались нововведению, даже несмотря на то, что платить за дополнительное электричество им не нужно.

— Жить приходится с закрытыми шторами — свет от светильников бьет прямо в окна, — пожаловалась одна из местных жительниц.

Поэтому, может, и неплохо, что в Ярославле такая практика пока не внедрена.

Подсветка высоких домов выглядит очень эффектно Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Медведики в Перми появились раньше

В Ярославле 12 ноября на улице Революционной появилась милая скульптура медвежонка-купца. Он стал первым из числа так называемых медведиков, которые хотят разместить в Ярославле. Инициатор проекта — ярославский блогер Данила Грибов. А цель — рассказать жителям города через эти скульптуры о знаковых личностях, событиях, явлениях и легендах Ярославля. Например, Медведик-купец — это напоминание о купцах, внесших большой вклад в развитие Ярославля. На их средства построены многие храмы и здания города. В будущем должны появиться Медведик-космонавт, Медведик-рабочий завода и другие.

В Ярославле поставили первого медведика Источник: мэрия Ярославля











В Перми тоже есть медведики. Причем появились они раньше, чем в Ярославле. Скульптуры стали подарком банка-инвестора городу к юбилею. Установлены мишки на набережной Камы.

В Перми свои медведики Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU Появились они раньше ярославских Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU