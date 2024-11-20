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Город Отключение тепла в Ярославле В Ярославле более 50 домов остались без отопления и горячей воды: в чем причина

В Ярославле более 50 домов остались без отопления и горячей воды: в чем причина

Ситуацию прокомментировали в ТГК-2

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71 комментарий

В части Ярославля отключили отопление и горячую воду

В Ярославле 20 ноября без отопления и горячей воды осталось более 50 домов. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе города.

Как пояснили в ТГК-2, причиной перерыва в предоставлении коммунальных услуг стали профилактические ремонты на тепловых сетях.

— Пока позволяют погодные условия, ЯТС устраняют незначительные повреждения на тепловых сетях. Пока они не мешают нормальной эксплуатации и теплоснабжению, но потенциально могут создать проблемы, — прокомментировали в теплоснабжающей компании.

В каких домах и сколько времени не будет горячей воды и отопления:

  • ул. Е.Колесовой, 56: с 9 до 14 часов;

  • ул. Республиканская, 33: с 9 до 15 часов;

  • ул. Жукова, 21, 13, 15А, 15, 17, 19А, 19, 21, 23/48; ул. К. Либкнехта, 39, 43, 47, 41, 49; ул. Р. Люксембург, 20А, 20Б, 10, 24А, 24, 26, 28; ул. Чкалова, 42, 44,44А, 46; ул. Институтская, 18, 20, 22, 24, 28, 26 лит. Б; ул. Б.Полянки, 1, 3, 5; ул. Гагарина, 8, 10, 12; Московский проспект, 163, 161; проезд. Подвойского, 6; ул. Нахимсона, 11, 13, 15, 21А; ул. Революционная, 28; Революционный проезд, 12; ул. Рыкачева, 7; ул. Нефтяников, 12; ул. Калинина, 3: с 9 до 17 часов;

  • ул. Рыкачева, 3, 5, 1А, 7, 1: с 13 до 17 часов.

Напомним, теплосети в Ярославе признаны самыми изношенными из всех коммунальных сетей. По данным властей и ТГК-2, 91% теплотруб в городе старше стандартного срока их службы — 25 лет. При этом ремонтов из-за нехватки финансирования проводится в 4–5 раз меньше, чем необходимо.

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Комментарии
71
Гость
3 часа
Почему летом не провели профилактические работы? А сентябре отчитались, что тепловые сети к отопительному сезону готовы!!!
Гость
2 часа
скоро наследие ссср закончится. а замены так и не создано.
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