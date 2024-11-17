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Город Рыбинск засветился в популярном тревел-шоу на Первом канале. Какие места посетили звездные ведущие

Рыбинск засветился в популярном тревел-шоу на Первом канале. Какие места посетили звездные ведущие

Рассказываем, какие достопримечательности города показали по телевизору

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7 комментариев

Рыбинск попал в тревел-шоу на Первом канале

Рыбинск Ярославской области засветился в тревел-шоу на Первом канале «Поехали» (12+).

По правилам программы, ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский ездят по регионам России и рассказывают о местной культуре и достопримечательностях. На этот раз выбор пал на второй по величине город в Ярославской области. Выпуск вышел на экраны 16 ноября.

Представляя зрителям город, ведущие прошлись по центру Рыбинска и, конечно, обратили внимание на необычные вывески на заведениях.

Митя Кузнецов — идейный вдохновитель старинных вывесок в Рыбинске. Он подготовил подарок для съемочной группы с названием программы в стиле местных табличек

— История Музея живой старинной вывески под открытым небом началась в 2017 году, — рассказали ведущие. — Однажды музыкант Митя Кузнецов просто взял и захотел, чтобы наружная реклама магазинов и ресторанов была выполнена в ретростиле времени Российской империи, с сохранением норм орфографии тех лет. Во многом благодаря старинным вывескам в Рыбинск поехали туристы.

Не обошлось и без встречи с идейным вдохновителем ребрендинга вывесок в Рыбинске Митей Кузнецовым.

— Увидеть свой город глазами бабушек и дедушек было отличной идеей. Я предложил администрации, она отозвалась радушно, и там мне сказали: «Да, классно», — поделился на съемках Митя. — [Соблюдать правила дизайн-кода города] сейчас обязательно, существует городской закон, который это регулирует. Вывески должны быть в стилистике.

Спасо-Преображенский собор в Рыбинске

Также ведущие посетили Спасо-Преображенский собор и поднялись на колокольню.

— В 1767-м слушала литургию императрица Екатерина II. Построен собор в XVII веке в стиле классицизма. За несколько столетий храм дважды перестраивали, — рассказали ведущие Евгений и Мария. — Рядом с ним находится одна из самых высоких в России колоколен. Второе место после колоколен Петропавловского собора. Высота ее— без малого 94 метра.

Посетили Музей мотоциклов

Также ведущие попробовали местный хлеб без муки

Ранее выходил выпуск программы «Поехали» из Ярославля. Что звездных ведущих удивило в столице золотого кольца, читайте в этом материале.

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Комментарии
7
197088950
3 часа
В Рыбинске очень классные вывески в старинном стиле, вот бы также и центр Ростова Великого облагородить, там столько старых красивых зданий.
Гость
2 часа
Рыбинск рулит😁😁😁
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