Рыбинск засветился в популярном тревел-шоу на Первом канале. Какие места посетили звездные ведущие

Рыбинск попал в тревел-шоу на Первом канале Источник: телепередача «Поехали» (12+), выпуск от 16.11.2024, Первый канал











Рыбинск Ярославской области засветился в тревел-шоу на Первом канале «Поехали» (12+).

По правилам программы, ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский ездят по регионам России и рассказывают о местной культуре и достопримечательностях. На этот раз выбор пал на второй по величине город в Ярославской области. Выпуск вышел на экраны 16 ноября.

Представляя зрителям город, ведущие прошлись по центру Рыбинска и, конечно, обратили внимание на необычные вывески на заведениях.

Митя Кузнецов — идейный вдохновитель старинных вывесок в Рыбинске. Он подготовил подарок для съемочной группы с названием программы в стиле местных табличек Источник: телепередача «Поехали» (12+), выпуск от 16.11.2024, Первый канал











— История Музея живой старинной вывески под открытым небом началась в 2017 году, — рассказали ведущие. — Однажды музыкант Митя Кузнецов просто взял и захотел, чтобы наружная реклама магазинов и ресторанов была выполнена в ретростиле времени Российской империи, с сохранением норм орфографии тех лет. Во многом благодаря старинным вывескам в Рыбинск поехали туристы.

Не обошлось и без встречи с идейным вдохновителем ребрендинга вывесок в Рыбинске Митей Кузнецовым.

— Увидеть свой город глазами бабушек и дедушек было отличной идеей. Я предложил администрации, она отозвалась радушно, и там мне сказали: «Да, классно», — поделился на съемках Митя. — [Соблюдать правила дизайн-кода города] сейчас обязательно, существует городской закон, который это регулирует. Вывески должны быть в стилистике.

Спасо-Преображенский собор в Рыбинске Источник: телепередача «Поехали» (12+), выпуск от 16.11.2024, Первый канал











Также ведущие посетили Спасо-Преображенский собор и поднялись на колокольню.

— В 1767-м слушала литургию императрица Екатерина II. Построен собор в XVII веке в стиле классицизма. За несколько столетий храм дважды перестраивали, — рассказали ведущие Евгений и Мария. — Рядом с ним находится одна из самых высоких в России колоколен. Второе место после колоколен Петропавловского собора. Высота ее— без малого 94 метра.

Посетили Музей мотоциклов Источник: телепередача «Поехали» (12+), выпуск от 16.11.2024, Первый канал











Также ведущие попробовали местный хлеб без муки Источник: телепередача «Поехали» (12+), выпуск от 16.11.2024, Первый канал









