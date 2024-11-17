Рыбинск засветился в популярном тревел-шоу на Первом канале. Какие места посетили звездные ведущие

Рыбинск Ярославской области засветился в тревел-шоу на Первом канале «Поехали» (12+).
По правилам программы, ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский ездят по регионам России и рассказывают о местной культуре и достопримечательностях. На этот раз выбор пал на второй по величине город в Ярославской области. Выпуск вышел на экраны 16 ноября.
Представляя зрителям город, ведущие прошлись по центру Рыбинска и, конечно, обратили внимание на необычные вывески на заведениях.
— История Музея живой старинной вывески под открытым небом началась в 2017 году, — рассказали ведущие. — Однажды музыкант Митя Кузнецов просто взял и захотел, чтобы наружная реклама магазинов и ресторанов была выполнена в ретростиле времени Российской империи, с сохранением норм орфографии тех лет. Во многом благодаря старинным вывескам в Рыбинск поехали туристы.
Не обошлось и без встречи с идейным вдохновителем ребрендинга вывесок в Рыбинске Митей Кузнецовым.
— Увидеть свой город глазами бабушек и дедушек было отличной идеей. Я предложил администрации, она отозвалась радушно, и там мне сказали: «Да, классно», — поделился на съемках Митя. — [Соблюдать правила дизайн-кода города] сейчас обязательно, существует городской закон, который это регулирует. Вывески должны быть в стилистике.
Также ведущие посетили Спасо-Преображенский собор и поднялись на колокольню.
— В 1767-м слушала литургию императрица Екатерина II. Построен собор в XVII веке в стиле классицизма. За несколько столетий храм дважды перестраивали, — рассказали ведущие Евгений и Мария. — Рядом с ним находится одна из самых высоких в России колоколен. Второе место после колоколен Петропавловского собора. Высота ее— без малого 94 метра.
Ранее выходил выпуск программы «Поехали» из Ярославля. Что звездных ведущих удивило в столице золотого кольца, читайте в этом материале.