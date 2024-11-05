Стройки, рынки, осень: показываем, как живет сердце самого большого района Ярославля

Панельки, стройки, торгующие дачники — это Заволжский район. Точнее, проспект Машиностроителей. В середине рабочего дня здесь шумно и людно. Кто-то торопится на автобус, кому-то нужно дойти до магазина, а кто-то просто отдыхает на лавке в парке. Всё это сопровождается звуками кранов и отбойных молотков.