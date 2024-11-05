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Город фоторепортаж Стройки, рынки, осень: показываем, как живет сердце самого большого района Ярославля

Стройки, рынки, осень: показываем, как живет сердце самого большого района Ярославля

Гуляем по проспекту Машиностроителей

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Показываем Заволжский район осенью

Панельки, стройки, торгующие дачники — это Заволжский район. Точнее, проспект Машиностроителей. В середине рабочего дня здесь шумно и людно. Кто-то торопится на автобус, кому-то нужно дойти до магазина, а кто-то просто отдыхает на лавке в парке. Всё это сопровождается звуками кранов и отбойных молотков.

Фотограф Кирилл Поверинов в этом материале показывает, как живет главная часть Заволжского района в солнечный будний день.

На улице сильный ветер

Торгующих пенсионеров очень много

Некоторые из них продают яркие тыквы

Кругом стройка и ремонт

Теплые пироги — сытный перекус

За магазинами устраивают бардак

Местные гуляют между новостроек

Варианта два: идти по тоннелю или по проезжей части

В каждом районе должен быть свой известный недострой

«Яхлеб» появился на проспекте Машиностроителей

Дороги, как всегда, в ремонте

Говорят, что за Волгой солнце ярче

Школьник тестирует свой самокат на разных покрытиях

Солнце красиво подсветило панельки на фоне тучи

Интересная находка — кроссовки на проводах. Кто знает, зачем их закидывали туда?

Днем парк свободен от молодежи

Заволжане прячутся от ветра в ожидании автобуса

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Район Заволжский район Фоторепортаж Панелька Жизнь города
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