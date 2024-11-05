Город фоторепортаж Стройки, рынки, осень: показываем, как живет сердце самого большого района Ярославля
Стройки, рынки, осень: показываем, как живет сердце самого большого района Ярославля
Гуляем по проспекту Машиностроителей
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Панельки, стройки, торгующие дачники — это Заволжский район. Точнее, проспект Машиностроителей. В середине рабочего дня здесь шумно и людно. Кто-то торопится на автобус, кому-то нужно дойти до магазина, а кто-то просто отдыхает на лавке в парке. Всё это сопровождается звуками кранов и отбойных молотков.
Фотограф Кирилл Поверинов в этом материале показывает, как живет главная часть Заволжского района в солнечный будний день.