НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,23
EUR 105,22
Лиловые грибы
Укрытие на дорогах Ярославля
Отберут заросшие участки
Скоростные поезда из Москвы
Рыбинское море обмелело
Учитель — об изнанке профессии
Дорогое сливочное масло
Почему вымирают ярославцы
Стрелял по автобусу
Город «Качели с полным переворотом»: в парке в Ярославле могут появиться новые экстремальные карусели

«Качели с полным переворотом»: в парке в Ярославле могут появиться новые экстремальные карусели

Об этом стало известно на совещании у мэра

177
1 комментарий

Для парка на Даманском планируют закупить две новых карусели

В главном парке аттракционов на острове Даманском в Ярославле могут появиться два новых аттракциона. Об этом рассказала глава Дирекции городских парков культуры и отдыха Вера Виноградова на открытом совещании мэра 29 октября.

— Прорабатывается вопрос по обновлению аттракционного оборудования. В настоящее время ведутся переговоры на поставку двух новых экстремальных аттракционов — «Марс», качели с полным переворотом и цепочная карусель с подъемом, — рассказала Вера Виноградова.

Глава Дирекции также отметила, что для парка «Остров Даманский» разработана концепция благоустройства, ведется реконструкция автодрома. Кроме того, до 2025 года будет обновлен маршрут веревочной трассы и установят пункт проката водных аттракционов.

Напомним, в парке на острове установлены аттракционы для разных возрастов. Цены на развлечения варьируются от 150 до 300 рублей.

Полный перечень аттракционов с ценами в парке на Даманском в Ярославле

По словам Веры Виноградовой, к следующему лету в Юбилейном парке установят новую сцену.

А вы катаетесь на каруселях в Ярославле?

Да! Хороший парк
Пару раз, парки требуют обновлений
Нет, это развлечение для детей
Своим ответом поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Аттракцион Даманский остров Парк Карусели
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
"Цены на развлечения варьируются от 150 до 300 рублей." Прежде, чем писать - неплохо посмотреть фото коллеги , Кирилла. Цены согласно фото до 350 (на электромобили, автодром).
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
«Как проехать? Я даже не помню названия улиц!»: пассажирка — о хамах и неумехах в такси
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист изучил язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Мнение
«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление