«Качели с полным переворотом»: в парке в Ярославле могут появиться новые экстремальные карусели

Для парка на Даманском планируют закупить две новых карусели Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В главном парке аттракционов на острове Даманском в Ярославле могут появиться два новых аттракциона. Об этом рассказала глава Дирекции городских парков культуры и отдыха Вера Виноградова на открытом совещании мэра 29 октября.

— Прорабатывается вопрос по обновлению аттракционного оборудования. В настоящее время ведутся переговоры на поставку двух новых экстремальных аттракционов — «Марс», качели с полным переворотом и цепочная карусель с подъемом, — рассказала Вера Виноградова.

Глава Дирекции также отметила, что для парка «Остров Даманский» разработана концепция благоустройства, ведется реконструкция автодрома. Кроме того, до 2025 года будет обновлен маршрут веревочной трассы и установят пункт проката водных аттракционов.

Напомним, в парке на острове установлены аттракционы для разных возрастов. Цены на развлечения варьируются от 150 до 300 рублей.

Полный перечень аттракционов с ценами в парке на Даманском в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По словам Веры Виноградовой, к следующему лету в Юбилейном парке установят новую сцену.