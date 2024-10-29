«Как в Белгороде»: на трассе под Ярославлем заметили укрытие. Что это такое

По ярославским дорогам провезли объект с красной подписью «Укрытие». Груз заметил читатель 76.RU по дороге Ярославль — Рыбинск, вблизи деревни Ермаково в воскресенье, 27 октября.
— По Рыбинскому району везут укрытие как в Белгороде, — добавил наш читатель.
Как уточнили нашему порталу в Министерстве региональной безопасности, подобные объекты перевозят не для нашего региона.
— Скорее всего, везут в приграничные территории, — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства региональной безопасности.
В администрации Рыбинского района на запрос редакции, могут ли на территории собирать подобные объекты, ответили следующее:
— Информацией об изготовлении на территории района укрытий не обладаем.
Отметим, что подобные объекты летом провозили по дорогам Санкт-Петербурга. Как тогда сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», укрытия собирают на петербургском заводе, на фото — быстровозводимое модульное укрытие. Его цена — от 280 тысяч рублей.