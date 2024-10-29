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Город эксклюзив «Как в Белгороде»: на трассе под Ярославлем заметили укрытие. Что это такое

«Как в Белгороде»: на трассе под Ярославлем заметили укрытие. Что это такое

Публикуем ответ властей

1 769
10 комментариев

Что за укрытие стоит в Рыбинском районе

По ярославским дорогам провезли объект с красной подписью «Укрытие». Груз заметил читатель 76.RU по дороге Ярославль — Рыбинск, вблизи деревни Ермаково в воскресенье, 27 октября.

— По Рыбинскому району везут укрытие как в Белгороде, — добавил наш читатель.

Как уточнили нашему порталу в Министерстве региональной безопасности, подобные объекты перевозят не для нашего региона.

— Скорее всего, везут в приграничные территории, — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства региональной безопасности.

В администрации Рыбинского района на запрос редакции, могут ли на территории собирать подобные объекты, ответили следующее:

— Информацией об изготовлении на территории района укрытий не обладаем.

Отметим, что подобные объекты летом провозили по дорогам Санкт-Петербурга. Как тогда сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», укрытия собирают на петербургском заводе, на фото — быстровозводимое модульное укрытие. Его цена — от 280 тысяч рублей.

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Комментарии
10
Гость
2 часа
А ЦЕНУ ЗАЧЕМ НАПИСАЛИ , НАМ ТЕПЕРЬ СКИДЫВАТЬСЯ НАДО ?
Гость
2 часа
И у нас поставят такие,вопрос времени
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