«Как в Белгороде»: на трассе под Ярославлем заметили укрытие. Что это такое

Что за укрытие стоит в Рыбинском районе Источник: читатель 76.RU











По ярославским дорогам провезли объект с красной подписью «Укрытие». Груз заметил читатель 76.RU по дороге Ярославль — Рыбинск, вблизи деревни Ермаково в воскресенье, 27 октября.

— По Рыбинскому району везут укрытие как в Белгороде, — добавил наш читатель.

Как уточнили нашему порталу в Министерстве региональной безопасности, подобные объекты перевозят не для нашего региона.

— Скорее всего, везут в приграничные территории, — сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства региональной безопасности.

В администрации Рыбинского района на запрос редакции, могут ли на территории собирать подобные объекты, ответили следующее:

— Информацией об изготовлении на территории района укрытий не обладаем.