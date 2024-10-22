В Ярославской области мать пятерых детей лишили пособий. Причина

В Ярославской области многодетную мать лишили пособий Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Даниловском районе Ярославской области многодетная мать по ошибке пенсионного фонда осталась без пособий. О ситуации сообщили в региональной прокуратуре 22 октября.

По данным ведомства, с 1 января 2023 года женщине было назначено ежемесячное пособие на пятерых детей. Летом этого же года деньги перестали начисляться. Причина в якобы сокрытии многодетной мамой имеющегося имущества.

— С банковского счета заявительницы были удержаны ранее выплаченные денежные средства в размере более 56 тысяч рублей, — пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Однако дело в том, что жительница Даниловского района не была обязана предоставлять в пенсионный фонд сведения о своем имуществе. Более того, сбор данных входит в обязанности сотрудников отделения.

— Наличие в собственности указанного земельного участка не является препятствием для назначения пособия, — объяснили в региональной прокуратуре.

Выплата была восстановлена в июле 2023 года, когда в семье родился шестой ребенок. Однако удержанные 56 тысяч рублей маме не вернули. Решением этой ситуации занялась прокуратура.

— Прокуратура Даниловского района провела проверку по обращению местной жительницы о необоснованном удержании пособия на детей. По ее результатам обратились с заявлением в суд о взыскании в пользу многодетной матери необоснованно удержанного пособия в размере более 56 тысяч рублей. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, — утонили в ведомстве.