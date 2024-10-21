К 2030 году ярославцы будут зарабатывать минимум 96 тысяч в месяц: власти изменят стратегию развития города

В Ярославле хотят обновить стратегию развития Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Средняя зарплата в Ярославле в 2030 году составит 96–112 тысяч рублей. Такие данные приводятся в скорректированной стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Документ был утвержден еще в 2020 году. А сейчас власти города намерены внести в него изменения. Проект корректировок выложили на сайте муниципалитета 18 октября.

Цель разработки стратегии социально-экономического развития — определение миссии города, стратегических приоритетов развития, целей, задач, индикаторов социально-экономического развития и ключевых механизмов достижения целей. В действующем варианте стратегии миссия города прописана как «Ярославль — город, сохраняющий историко-культурное наследие, экономически развитый центр, с комфортной городской средой и благоприятными условиями для развития бизнеса, инвестиций и инноваций». А главные цели развития Ярославля — улучшение качества жизни людей, обеспечение устойчивого экономического роста за счет повышения производительности труда в несырьевых отраслях производства, реализации туристского и логистического потенциала города, внедрения цифровых решений, формирование комфортной городской инфраструктуры, повышение качества муниципального управления. Для каждой цели в стратегии прописаны конкретные шаги.

Что изменили

Например, в пункте про повышение качества и доступности общего и дополнительного образования к принятым ранее механизмам достижения целей (равной доступности образования, строительству садиков и школ, созданию условий для успешной социализации и т. п.) добавлены развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принципов патриотизма, а также реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

В параграфе про модернизацию улично-дорожной сети и общественного транспорта убрали пункты про обновление схемы маршрутов, внедрение автоматизированной системы оплаты проезда, обновление подвижного состава. Видимо, причиной стало то, что теперь за сферу транспорта в Ярославле отвечает не город, а область.

Среди прочего в документе переписали и сценарии социально-экономического развития города. Как и в утвержденном в 2020-м варианте их три — инерционный, то есть консервативный, базовый и оптимистичный. Но вот показатели, которые должны быть достигнуты в каждом из вариантов к 2030 году, изменили.

Инерционный сценарий

Он прописывает, каким будет город в 2030 году, если всё оставить как есть, не добиваться реализации ключевых инициатив стратегии. Тогда к 2030 году, по расчетам специалистов мэрии, нас ждут следующие показатели:

численность населения Ярославля составит 523,6 тысячи человек (86% к 2019 году);

численность работников предприятий (без учета малого предпринимательства) будет снижаться и составит 151,8 тысячи человек (91% по сравнению с 2019 годом);

среднемесячная зарплата составит 96 тысяч (в 2,2 раза больше, чем в 2019 году);

количество средних и малых предпринимателей составит 34 тысячи (на 2,5% больше, чем в 2019 году).

Интересно, что в принятом в 2020-м варианте стратегии количество жителей даже при инерционном сценарии должно было быть больше — 614,3 тысячи человек, количество работников также больше — 157,7 тысячи человек. А вот зарплата меньше — 69 тысяч рублей. Количество средних и малых предпринимателей совпадает в старом и новом варианте.

Численность населения Ярославля на конец 2019 года составляла 608,1 тысячи человек, численность трудовых ресурсов — 166,8 тысячи человек. Средняя заработная плата была 46 099 рублей.

Базовый сценарий

Этот вариант предполагает развитие города в русле общероссийских тенденций и опережающего роста приоритетных отраслей экономики. Он выбран властями в качестве основного. Такой сценарий предполагает, что к 2030 году в Ярославле:

численность населения составит 569,5 тысячи человек (93,6% к 2019 году);

численность работников предприятий (без учета малого предпринимательства) будет снижаться и составит 165,2 тысячи человек (на уровне 2019 года);

среднемесячная зарплата составит 106,5 тысячи (в 2,4 раза больше, чем в 2019 году);

количество малых предпринимателей составит 34,3 тысячи (на 1% больше, чем в 2019 году).

В действующем сейчас базовом варианте количество жителей к 2030 году должно было бы составить 626,5 тысячи человек, работников предприятий — 173,7 тысячи человек, малых предпринимателей — 41,9 тысячи человек, а зарплата прогнозировалась на уровне — 87,7 тысячи рублей.

Оптимистичный сценарий

Последний вариант считается самым лучшим, но он может реализоваться только при благоприятных экономических условиях. По данному сценарию Ярославль в 2030 году мог бы достичь следующих показателей:

численность населения Ярославля — 573 тысячи человек (94,2% к 2019 году);

численность работников предприятий (без учета малого предпринимательства) — 166,2 тысячи человек (на уровне 2019 года);

среднемесячная зарплата — 112 тысяч (в 2,6 раза больше, чем в 2019 году);

количество малых предпринимателей — 35 тысяч (на 4% больше, чем в 2019 году).

В оптимистичном варианте стратегии от 2020 года количество жителей города к 2030 году должно составить 630 тысяч человек, работников предприятий — 182,6 тысячи человек, малых предпринимателей — 50,6 тысячи человек. Средняя зарплата ожидалась в районе 96 тысяч рублей.

Предполагается, что изменение стратегии вынесут на публичные слушания, которые пройдут 14 ноября в большом зале мэрии (Андропова, 6). Начало — в 17:00.