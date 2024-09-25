Губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области. Сравните со своей

— С 1 сентября мы серьезным образом поднимаем зарплаты врачам фельдшерам и медсестрам, работающим в скорой помощи, — сказал на пресс-конференции Михаил Евраев. — По цифрам: примерно средняя зарплата на одну ставку сейчас, например у врача, добавляет порядка 70 тысяч, мы добавляем 60 тысяч. Это на одну ставку. Если говорить про фельдшеров: сейчас порядка 43, 5 тысяч, добавляем еще 26,5 тысячи. И по медсестрам: сейчас порядка 51 тысячи, средняя. Добавляем еще порядка 9 тысяч. То есть рост идет очень серьезный.