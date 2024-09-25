Губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области. Сравните со своей

Губернатор Михаил Евраев назвал размер средней зарплаты в Ярославской области. Цифра в 62 тысячи рублей прозвучала на пресс-конференции главы региона 25 сентября. Это данные на 1 сентября 2024 года.
Также на встрече с журналистами губернатор сообщил, что в регионе повысят зарплаты сотрудникам скорой помощи.
— С 1 сентября мы серьезным образом поднимаем зарплаты врачам фельдшерам и медсестрам, работающим в скорой помощи, — сказал на пресс-конференции Михаил Евраев. — По цифрам: примерно средняя зарплата на одну ставку сейчас, например у врача, добавляет порядка 70 тысяч, мы добавляем 60 тысяч. Это на одну ставку. Если говорить про фельдшеров: сейчас порядка 43, 5 тысяч, добавляем еще 26,5 тысячи. И по медсестрам: сейчас порядка 51 тысячи, средняя. Добавляем еще порядка 9 тысяч. То есть рост идет очень серьезный.
Ранее в Ярославльстате назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Ярославской области. Подробнее — читайте в этом материале.
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