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Город Губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области. Сравните со своей

Губернатор озвучил среднюю зарплату в Ярославской области. Сравните со своей

Цифры Михаил Евраев озвучил на пресс-конференции

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5 комментариев

Губернатор назвал среднюю зарплату в регине

Губернатор Михаил Евраев назвал размер средней зарплаты в Ярославской области. Цифра в 62 тысячи рублей прозвучала на пресс-конференции главы региона 25 сентября. Это данные на 1 сентября 2024 года.

Также на встрече с журналистами губернатор сообщил, что в регионе повысят зарплаты сотрудникам скорой помощи.

— С 1 сентября мы серьезным образом поднимаем зарплаты врачам фельдшерам и медсестрам, работающим в скорой помощи, — сказал на пресс-конференции Михаил Евраев. — По цифрам: примерно средняя зарплата на одну ставку сейчас, например у врача, добавляет порядка 70 тысяч, мы добавляем 60 тысяч. Это на одну ставку. Если говорить про фельдшеров: сейчас порядка 43, 5 тысяч, добавляем еще 26,5 тысячи. И по медсестрам: сейчас порядка 51 тысячи, средняя. Добавляем еще порядка 9 тысяч. То есть рост идет очень серьезный.

Ранее в Ярославльстате назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Ярославской области. Подробнее — читайте в этом материале.

А сколько получаете вы?

Менее 20 тысяч рублей
От 20 до 30 тысяч рублей
От 30 до 40 тысяч рублей
От 40 до 50 тысяч рублей
От 50 до 60 тысяч рублей
Более 60 тысяч рублей
Своим мнением поделюсь в комментариях

А сколько получаете вы? Согласны с данными губернатора? Пишите в комментариях!

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Комментарии
5
Гость
41 минута
62 тысячи чистыми , с учетом что есть свое жилье , хватит на одного . А теперь посчитайте сколько нужна зарплата что бы взять жилье в ипотеку , ежемесячный платеж 60 тысяч рублей , учитывайте так же продукты жку лекарства проезд одежда техника и тд. Благо у меня нет детей . А квартиры стоят очень дорого .
Гость
29 минут
Средняя з/ПЛ медсестры по Ярославлю и обл. от 20 до 30тыс.!
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