Телеканалы «Россия-1» и «Россия-24» перестали показывать: пользователи жалуются на сбои в вещании — причина

Сбой на канале Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Многие пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК и радио «Вести FM». Причиной сбоя стала хакерская атака.

— Все каналы не работают уже полчаса, — написала читательница Людмила.

При попытке посмотреть «Россию 1» у нее всплывало уведомление о «сетевой ошибке». «Фонтанка» убедилась, что у части пользователей действительно не загружается этот телеканал, а также «Россия 24», однако, как утверждают читатели, цифровое телевещание работает без перебоев.

Кроме того, в состав ВГТРК входят еще несколько федеральных каналов: «Россия 1», «Россия 24» и «Россия Культура». Также в составе холдинга есть пять радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести FM» и «Юность».

— ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени, — сообщил источник Газета.ru.