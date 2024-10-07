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Город Телеканалы «Россия-1» и «Россия-24» перестали показывать: пользователи жалуются на сбои в вещании — причина

Телеканалы «Россия-1» и «Россия-24» перестали показывать: пользователи жалуются на сбои в вещании — причина

Проблемы возникли из-за хакерской атаки

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Сбой на канале

Многие пользователи столкнулись с перебоями в вещании телеканалов ВГТРК и радио «Вести FM». Причиной сбоя стала хакерская атака.

— Все каналы не работают уже полчаса, — написала читательница Людмила.

При попытке посмотреть «Россию 1» у нее всплывало уведомление о «сетевой ошибке». «Фонтанка» убедилась, что у части пользователей действительно не загружается этот телеканал, а также «Россия 24», однако, как утверждают читатели, цифровое телевещание работает без перебоев.

Кроме того, в состав ВГТРК входят еще несколько федеральных каналов: «Россия 1», «Россия 24» и «Россия Культура». Также в составе холдинга есть пять радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести FM» и «Юность».

— ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени, — сообщил источник Газета.ru.

На сайте Downdetector.ru, который отслеживает проблемы в работе различных сервисов, пользователи массово жалуются на перебои работы радио «Вести FM».

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