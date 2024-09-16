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Город Купил билет за 300 рублей: ярославец выиграл в лотерею 17 миллионов. Как он это сделал

Купил билет за 300 рублей: ярославец выиграл в лотерею 17 миллионов. Как он это сделал

Что известно о победителе

784
3 комментария

Ярославец выиграл в лотерею почти 17 миллионов рублей

Житель Ярославской области выиграл 17 миллионов рублей в лотерею.

— 14 сентября 2024 года в 314110-м тираже государственной лотереи «Рапидо» был разыгран многомиллионный суперприз — 16 816 740 рублей. Победителем стал житель Ярославской области, — сообщили в пресс-службе «Столото» в понедельник, 16 сентября.

Победитель пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр, поэтому его имя не известно.

— Он купил билет за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». А к победе его привели числа 17, 6, 19, 2, 14, 8, 12, 10, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором, — добавили организаторы лотереи.

В лотерее «Рапидо» игроку предлагают выбрать 8 чисел из предложенных 20 в одном игровом поле билета и одно из четырех чисел во втором поле. Чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Лотерея проводится каждые 15 минут. Выигравшие числа определяет генератор случайных чисел.

В «Столото» призвали участников тиража проверить свои билеты. Выигрыш победитель сможет получить в течение 3,5 лет.

Недавно мы писали, что программист из Рыбинска Олег Малыхин также выиграл в лотерею. Его приз составил 3 миллиона рублей. На полученные деньги он открыл собственное дело.

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Комментарии
3
Гость
16 сентября 2024, 14:06
Везет же людям.
Гость
16 сентября 2024, 14:13
Спасибо но не верю
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