«Главное — не перепутать пачку денег с чаевыми»: как выглядит один из самых дорогих отелей России

В прошлом году престижный отель «Националь» у Красной площади отметил свое 120-летие Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Многие ярославцы выбирают для коротких путешествий Москву, за выходные в столице можно многое исследовать — обратиться к необычным локациям или пройтись по классике. Каждый хоть раз бывал на Красной площади и слышал о легендарной гостинице «Националь». А что она скрывает?

В отеле, окна которого выходят на Кремль, за 120-летнюю историю останавливались оперный певец Федор Шаляпин, французская певица Мирей Матьё, Владимир Ленин, футболист Пеле и многие другие знаменитости. Наши коллеги из MSK1.RU показали изнутри легендарное здание.

Бывший трактир — нынешний лобби-бар

Перекресток Тверской и Моховой — одно из самых оживленных мест в Москве. Красная площадь и Кремль, Манежная площадь и Госдума — с количеством туристов здесь может сравниться разве только количество автомобилей со спецсигналами.



В 1903 году еще не было здания парламента и огромного подземного ТЦ на Охотном ряду. Зато «Националь» уже принимал гостей в своем фешенебельном здании, оборудованном по последнему слову техники (в нём работали лифты, а в номерах были телефоны — очень большая редкость для России тех лет). Уже тогда гостиница считалась очень дорогой: за ночь просили по 25 рублей — столько в среднем получали чиновники за месяц работы.

Вид на отель «Националь» со стороны Манежной площади Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Скульптуры древнегреческих атлантов, встречающие гостей в фойе Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Ограда лифта в «Национале» в стиле ар-нуво Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Чем известен отель «Националь» Узнать Отель «Националь» — это один из самых известных и исторически значимых гостиничных комплексов в Москве, открытый в 1903 году. Его история начинается в конце XIX века, когда Варваринское акционерное общество выкупило землю у трактира «Балаклава» под строительство шестиэтажного отеля. Архитектором «Националя» стал Александр Иванов. Здание выполнено в стиле эклектики с элементами модерна. Внутреннее убранство отеля отличалось изысканностью: мраморные лестницы, витражи, дорогая мебель и богатый декор.



С момента открытия «Националь» стал местом встречи представителей российской аристократии, политиков, бизнесменов и иностранных дипломатов. В разное время здесь побывали: поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова, футболист Пеле, генсек ООН Пан Ги Мун и даже экс-президент Франции Николя Саркози.

В фойе «Националя» довольно-таки тесно. Здесь гости любят фотографироваться на фоне знаменитой лестницы с оградой в стиле ар-нуво. А зал, где расположен ресепшен, сильно напоминает музей.

Ар-нуво зародился в начале 1880-х годов и длился до Первой мировой войны. Дословно название стиля переводится как «новое искусство». Ключевые особенности: отказ от прямых линий и уникальность форм, выполненных вручную. Стилю ар-нуво характерны витиеватые линии, растительные формы, флористические орнаменты, витражи, а также кованые украшения, природные цвета.

Ресепшен «Националя» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Фойе «Националя»: вид с лестницы Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Оригинальные витражи начала XIX века Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Внимание корреспондента MSK1.RU привлек лобби-бар «Александровский». Туда можно попасть, минуя главную лестницу, которую расхваливают экскурсоводы. По их словам, это новодел родом из 90-х: раньше здесь был внутренний двор отеля.

Несмотря на свою короткую историю, лобби-бар не сильно выделяется на фоне интерьеров «Националя». Цены тоже пятизвездочные: от 1140 рублей за кусок торта «Медовик» до 175 тысяч рублей за бутылку коньяка ХО. Есть «бюджетные» эклеры по 450 рублей.

Лобби-бар «Александровский» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Цены на пирожные в лобби-баре «Александровский» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











«Итальянский инженер Superjet у нас жил 15 лет»

Однако буфет — не самая важная вещь. По мнению начальника службы приема и размещения Елены Позолотиной, ценность отеля — это его гости.



— Главное, не принимать ничего на себя лично, каким бы ни был гость. Ну и не говорить вслух цифру его номера: для безопасности, — рассказала начальник службы приема и размещения Елена Позолотина.

Мастер-класс по приему гостей в отеле «Националь» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Также Елена рассказала, что сейчас у них в отеле заселяемость выше, чем в доковидное время. Особенно активно посещают «Националь» гости из Китая. Что касается западных постояльцев, они постепенно уезжают из этой имперcкой роскоши.



— Последние полтора года у нас полная загрузка: все 206 номеров. У нас есть девочка, которая говорит на китайском, и это сильно облегчает жизнь, — объяснила женщина. — Недавно от нас уехал итальянский инженер Superjet, который жил у нас 15 лет. Провожали его со слезами и бежали за машиной.

По словам персонала, французская певица Мирей Матье останавливалась в «Национале» на протяжении более чем 40 лет Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

«Главное — не перепутать пачку денег с чаевыми»

Отдельная гордость «Националя» — президентские люксы с видом на Кремль. Это самые дорогие номера в отеле: ночь в них стоит больше 100 тысяч рублей. Именно в таких жили Владимир Ленин и Федор Шаляпин. Стандартные номера же гораздо дешевле: от 12 тысяч рублей за комнату.

Владимир Ленин жил в «Национале» до переезда в Кремль в 1918 году. В это время отель перепрофилировали в служебное жилье для видных большевиков. Свой статус «Националь» вернул лишь в 1931 году, став частью совместного гостиничного комплекса с «Интуристом». Как следует из названия, заселяли сюда исключительно зарубежных гостей.

Цена за ночь в стандартном номере: 12 000 рублей Источник: National.ru

Цена за ночь в президентском люксе с видом на Кремль — 128 000 рублей Источник: National.ru











Табличка у номера, где жил Владимир Ленин Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











По словам местных горничных, уборка каждого президентского люкса в среднем занимает около 45 минут. Помимо наведения порядка, в их обязанности входит и рум-сервис (доставка еды в номер). Кстати, цены чуть ниже, чем в баре на первом этаже: то же печенье можно найти и за 70 рублей .

Меню рум-сервиса Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Вид из президентского люкса Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Горничные Татьяна и Ольга проводят мастер-класс Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











— У нас всё соответствует стандартам пятизвездочного отеля. За исключением планировок: тут уж ничего не поделаешь, мы — памятник. Кстати, за порчу антикварных вещей гости несут ответственность, — объяснила горничная Татьяна, показав на вазу XIX века.

Антикварная ваза в «Национале» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Интерьер президентского люкса «Националя» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











А вот ванная комната выглядит достаточно стандартно для 100 тысяч рублей за ночь Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











По словам горничной Ольги, чаще всего гости забывают зарядки для телефонов и что-то из косметики. Средний же размер чаевых: около 5000 рублей. Но надо быть начеку.

— Тут главное не перепутать пачку денег с чаевыми, которые традиционно кладут на край заправленной кровати. Однажды мы нашли восемь миллионов рублей: до полуночи считали, — поделилась женщина.

Часто забываемые вещи в отеле «Националь» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Родина водки «Столичная»?

Завтраки в отеле «Националь» стоят 4800 рублей. Впрочем, это с лихвой компенсируется видами на Манежную площадь, Исторический музей и Кремль.

Вид из ресторанного зала «Московский» отеля «Националь» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Внутри ресторанного зала «Московский» отеля «Националь» Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











Прайс-лист: коротко и ясно Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Ранее в ресторанном зале «Московский» размещалось популярное у богемы кафе, завсегдатаями которого были актриса Фаина Раневская, поэт Михаил Светлов и писатель Юрий Олеша.



Персонал ресторанного зала проводил нас и в соседнее помещение, в котором ныне торжественно расписывают молодоженов. По легенде, именно тут нарисовали эмблему для знаменитой водки «Столичная» (контуры гостиницы «Метрополь», находящейся напротив).

Эмблема водки «Столичная» Источник: сайт объявлений В реальной жизни Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Зал «Националя» используют для торжественной регистрации браков Источник: Никита Путятин / MSK1.RU











На выходе из «Националя» часто можно встретить молодоженов.

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU









