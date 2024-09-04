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Город «Он подбежал и начал тушить об них бычки»: 12-летний хулиган держит в страхе район в Ярославле

«Он подбежал и начал тушить об них бычки»: 12-летний хулиган держит в страхе район в Ярославле

Полиция началу проверку по факту многочисленных жалоб

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19 комментариев

Родители пострадавших школьников рассказали о регулярных нападениях на их детей

Двенадцатилетний подросток держит в страхе целый район за Волгой в Ярославле. Родители школьников жалуются на нападения на их детей. Одним из последних инцидентов стал случай, когда шестиклассник потушил сигарету об братьев семи и пяти лет. Это произошло днем 25 августа.

— Случилось всё на улице, — рассказала в беседе с корреспондентом 76.RU Татьяна, мама пострадавшего мальчика. — Мы живем в частном секторе, и у нас поблизости находится магазин. В этот день я была дома с младшим ребенком, ему пять лет, и семилетним племянником. Они попросили купить вкусняшек, я их отправила со старшим племянником в магазин. Они шли и увидели, как два парня стояли, курили. Как раз одним из них был Антон (имя изменили. — Прим. ред.). Что-то ребятки им крикнули, Антону это не понравилось, он подбежал и начал тушить бычки об них.

Обращаться в полицию мама мальчика не стала

Но женщина отмечает, что это не первый агрессивный эпизод, связанный с Антоном

По словам местных жителей, нападки двенадцатилетнего Антона на одноклассников и соседских детей длятся уже несколько лет.

— У меня сын с Антоном учился в одном классе. Из-за него мне пришлось перевести его в другой класс, потому что было небезопасно, — поделилась в разговоре с 76.RU Алена, еще одна мама. — Пытались разговаривать с его родителями. Они только обещали, что проведут воспитательную беседу с сыном. Но поведение его не менялось.

В полиции сообщили, что в конце лета 2024 года поступило заявление об избиении подростком школьника.

— В августе текущего года в полицию поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего о нанесении ему побоев двенадцатилетним подростком. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Также в полиции отметили, что других сообщений о нападениях не поступало. Однако по факту опубликованных в соцсетях жалоб родителей проводится проверка.

— В настоящее время по информации, размещенной в сети Интернет, сотрудниками ОМВД России по Заволжскому городскому району инициировано проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке, — добавили в ведомстве.

Если ваш ребенок пострадал от действий хулиганов, напишите в редакцию! Мы во «ВКонтакте» и «Телеграме».

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Комментарии
19
224780341
4 сентября 2024, 08:40
Странные времена какие-то… В наши 90-е такого «убогого» самого бы потушили уже! Дружили мы дворами, среди друзей были +/- 3-5 лет от детей до подростков точно. Старшие всегда одним глазом присматривали за остальными. Да и куда смотрят отцы этих пострадавших мальчиков? Не обязательно его телесно уничтожать, неужели никто не знает как отстоять свою целостность причинив невидимую адскую боль? Он её запомнит на всю жизнь! Научите пробивать «флотскую фанеру», покажите точку на трапеции или трицепсе, на самый край «отбить тормоза» обидчику и дальше упаковывай его как хочешь… Я вот не помню, что при всей сложности 90-х у кого-то были подобные жалобы 🤔. Зато помню как задир водили в травм пункт и рассказывали нам в школе что «жить надо дружно!» p.s. Кот Леопольд 🤣
Гость
4 сентября 2024, 09:02
Красиво стелешь, вот только как только чужого ребенка пальцем тронешь и не дай бог он отъедет по неосторожности, то поедешь в Суджу.
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