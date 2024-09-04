«Он подбежал и начал тушить об них бычки»: 12-летний хулиган держит в страхе район в Ярославле

Родители пострадавших школьников рассказали о регулярных нападениях на их детей Источник: Татьяна, мама пострадавшего ребенка











Двенадцатилетний подросток держит в страхе целый район за Волгой в Ярославле. Родители школьников жалуются на нападения на их детей. Одним из последних инцидентов стал случай, когда шестиклассник потушил сигарету об братьев семи и пяти лет. Это произошло днем 25 августа.

— Случилось всё на улице, — рассказала в беседе с корреспондентом 76.RU Татьяна, мама пострадавшего мальчика. — Мы живем в частном секторе, и у нас поблизости находится магазин. В этот день я была дома с младшим ребенком, ему пять лет, и семилетним племянником. Они попросили купить вкусняшек, я их отправила со старшим племянником в магазин. Они шли и увидели, как два парня стояли, курили. Как раз одним из них был Антон (имя изменили. — Прим. ред.). Что-то ребятки им крикнули, Антону это не понравилось, он подбежал и начал тушить бычки об них.

Обращаться в полицию мама мальчика не стала Источник: Татьяна, мама пострадавшего ребенка











Но женщина отмечает, что это не первый агрессивный эпизод, связанный с Антоном Источник: Татьяна, мама пострадавшего ребенка











По словам местных жителей, нападки двенадцатилетнего Антона на одноклассников и соседских детей длятся уже несколько лет.

— У меня сын с Антоном учился в одном классе. Из-за него мне пришлось перевести его в другой класс, потому что было небезопасно, — поделилась в разговоре с 76.RU Алена, еще одна мама. — Пытались разговаривать с его родителями. Они только обещали, что проведут воспитательную беседу с сыном. Но поведение его не менялось.

В полиции сообщили, что в конце лета 2024 года поступило заявление об избиении подростком школьника.

— В августе текущего года в полицию поступило заявление от законного представителя несовершеннолетнего о нанесении ему побоев двенадцатилетним подростком. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Также в полиции отметили, что других сообщений о нападениях не поступало. Однако по факту опубликованных в соцсетях жалоб родителей проводится проверка.