Перекроют центр и стоянку у школ: схема ограничений для автомобилистов в День знаний в Ярославле

Для обеспечения безопасности в День знаний для автомобилистов введут ограничения Источник: Александра Мамонтова











В Ярославле в День знаний ограничат остановку и стоянку автомобилей возле школ. Запрет будет действовать на проезжих частях возле учебных заведений с 19 часов 1 сентября до 14 часов 2 сентября.

— Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период празднования Дня знаний, — сообщили в мэрии.

Кроме того, не проехать будет на улице Волкова. 2 сентября с 9 до 12 часов проезжая часть будет полностью перекрыта.

Схема перекрытий Источник: мэрия Ярославля / T.me











День знаний, который празднуется 1 сентября, в 2024 году выпадает на воскресенье. Поэтому торжественные мероприятия перенесли на рабочий день — понедельник, 2 сентября.