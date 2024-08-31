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Город Перекроют центр и стоянку у школ: схема ограничений для автомобилистов в День знаний в Ярославле

Перекроют центр и стоянку у школ: схема ограничений для автомобилистов в День знаний в Ярославле

Где будет не проехать

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3 комментария

Для обеспечения безопасности в День знаний для автомобилистов введут ограничения

В Ярославле в День знаний ограничат остановку и стоянку автомобилей возле школ. Запрет будет действовать на проезжих частях возле учебных заведений с 19 часов 1 сентября до 14 часов 2 сентября.

— Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период празднования Дня знаний, — сообщили в мэрии.

Кроме того, не проехать будет на улице Волкова. 2 сентября с 9 до 12 часов проезжая часть будет полностью перекрыта.

Схема перекрытий

День знаний, который празднуется 1 сентября, в 2024 году выпадает на воскресенье. Поэтому торжественные мероприятия перенесли на рабочий день — понедельник, 2 сентября.

Ранее стало известно, что в школах Ярославля в День знаний усилят меры безопасности. По данным Министерства образования, в 2024 году на торжественную линейку к своему ребенку сможет попасть только один из родителей. Такое решение было принято в связи с требованиями антитеррористической защищенности.

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Школа День знаний Школьники Ограничения движения
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Комментарии
3
Гость
31 августа 2024, 10:28
"Только один родитель сможет попасть.... " То есть на Пире на Волге можно гулять всей семьёй, а в День знаний семью надо разъединить? И это в год Семьи.. Только ведь НИКТО не может запретить родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, дядям и тетям пойти и нормально проводить своих детишек.
Гость
31 августа 2024, 10:33
Где ж найдут столько сотрудников.
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