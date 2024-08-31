Перекроют центр и стоянку у школ: схема ограничений для автомобилистов в День знаний в Ярославле

В Ярославле в День знаний ограничат остановку и стоянку автомобилей возле школ. Запрет будет действовать на проезжих частях возле учебных заведений с 19 часов 1 сентября до 14 часов 2 сентября.
— Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения в период празднования Дня знаний, — сообщили в мэрии.
Кроме того, не проехать будет на улице Волкова. 2 сентября с 9 до 12 часов проезжая часть будет полностью перекрыта.
День знаний, который празднуется 1 сентября, в 2024 году выпадает на воскресенье. Поэтому торжественные мероприятия перенесли на рабочий день — понедельник, 2 сентября.
Ранее стало известно, что в школах Ярославля в День знаний усилят меры безопасности. По данным Министерства образования, в 2024 году на торжественную линейку к своему ребенку сможет попасть только один из родителей. Такое решение было принято в связи с требованиями антитеррористической защищенности.