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Образование 1 сентября Пойдешь с мамой или папой? В школах Ярославля на линейку в День знаний пустят только одного родителя

Пойдешь с мамой или папой? В школах Ярославля на линейку в День знаний пустят только одного родителя

В Минобре объяснили, с чем связано такое решение

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12 комментариев

В Министерстве образования рассказали об ограничениях в День знаний

В школах Ярославля в День знаний усилят меры безопасности. По данным Министерства образования, в 2024 году на торжественную линейку к своему ребенку сможет попасть только один из родителей. Ситуация возмутила взрослых:

— Мой ребенок первоклассник. Подскажите, на основании какого распоряжения 2 сентября, в столь ответственный день для сына, он должен выбирать с кем пойти на линейку, так как в нашей школе разрешено присутствовать только одному взрослому члену семьи, — написала ярославна на странице у губернатора Михаила Евраева днем 28 августа. — Почему он должен выбирать между самыми дорогими для него людьми?

День знаний, который празднуется 1 сентября, в 2024 году выпадает на воскресенье. Поэтому торжественные мероприятия перенесли на рабочий день — понедельник, 2 сентября.

В региональном Министерстве образования ответили, что данные меры были приняты в связи с требованиями антитеррористической защищённости.

— Организация пропускного режима и ограничение входа посторонних на территорию образовательных учреждений является обязательным требованием антитеррористической защищенности. Решения об ограничении свободного доступа родителей для присутствия на торжественных мероприятиях связаны с выполнением указанных требований. Надеемся, что родители с пониманием отнесутся к данным ограничениям, которые направлены на обеспечение безопасности наших детей, — пояснили в Министерстве образования Ярославской области.

Полагаются ли деньги семьям школьников к 1 сентября и как оформить выплаты — в этом материале.

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Комментарии
12
Гость
29 августа 2024, 12:06
Школы превратили в какие то тюрьмы и концлагеря !
Гость
29 августа 2024, 12:05
Вот тебе, бабушка, и год семьи!
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