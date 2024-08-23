Рок-группы, пивные игры и море еды: куда сходить на «Пире на Волге». Афиша

В выходные, 24 и 25 августа, на Стрелке в Ярославле пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Пир на Волге» (0+). В программе — сырные состязания, концерты и десятки точек с едой. Публикуем полную программу праздника.
- Музыкальная сцена
- Для детей
- Спортивная площадка
- Зона 18+
- Сырный фестиваль, школа юных пиццайоло и чил-зона
- Лекции, рукоделие
- Рекордный сэндвич, самовар и большой ужин
- Площадка Дворца молодежи
- Кулинарная сцена
- Фестиваль уличного кино
- Фуд-корты
- Фуд-корт 18+
- Крафтовые продукты
Музыкальная сцена
24 августа
12:30–13:20 — модный показ «Твори, излучай, вдохновляй!» от дизайнеров и шоурумов из Ярославля, Вологды и Рыбинска.
13:30–14:00 — группа «Под одеялом» (12+);
14:05–14:35 — Тимофей Телешев (6+);
14:40–15:10 — московский исполнитель ПАУЧ (12+);
15:30–16:15 — ТАКОЙ МАКАР из Рыбинска (12+);
16:30–17:15 — рок-группа THE BIST (16+);
17:30–18:15 — кавер-проект «Новый предмет» (18+);
18:30–19:15 — донецкая группа Mouse In Da Chaos (12+);
19:30–20:15 — группа Longlong (16+);
20:30–22:00 — кавер-группа актеров Волковского театра «Волков Бэнд» (6+).
25 августа
14:30–15:10 — кавер-шоу от DJ Johnny Astro & Екатерина Анпилова (12+);
15:30–16:00 — рок-группа The Stray Clouds (12+);
16:05–16:35 — Ataka из Владимира (12+);
16:40–17:10 — группа «ПЫЛЬ» (16+);
17:30–18:10 — дуэт Blacklama (12+);
18:30–20:00 — рок-группа «Мураками» (12+) из Казани.
Для детей
Детская площадка
Дегустации, мастер-классы, игры и фотозона с белым мишкой от кофе-цикорного комбината «АРОНАП» из Ростова. В программе — конкурс «Рисуем белого мишку вместе», розыгрыш призов;
11:00–17:00 — школа телевидения Городского телеканала, где пройдут шоу и мастер-классы по видеоблогингу;
12:00–18:00 — тестовая зона с наборами гуаши, акварели, теста от бренда LORI. Акция — «Раскрась „Пир на Волге“».
24 августа 12:00–18:00 — площадка от телеграм-канал «Куда пойти в Ярославле»
Программа:
хижина Гарри Поттера — мастер-класс по изготовлению волшебной палочки;
Paris, магазин цветов — мастер-класс по изготовлению цветочной композиции в стаканчике;
мастерская Aura draw — мастер-класс «Рисование одной линией»;
языковой центр «Полиглотики» — мастер-классы «Роспись фигурок животных и магниты ручной работы»;
образовательно-развлекательный центр Натальи Лапиной «Гранада» — нейроигры для детей, ментальная арифметика, химические опыты;
кафе «Савоярди» — кулинарный мастер-класс «Сладко жить не запретишь!»;
арт-студия «Слон в облаках» — архитектура для детей;
комната психологической разгрузки «Антистресс» — битва с внутренними монстрами;
психолог Елена Лаврова — МАК-занятие «Источник благополучия».
Также представлены #МамаФест, Abrosimov shop и «Сладкий домик». Гости смогут попробовать лимонады от ярославского производителя Horovod, сладкую вату, сыпучую карамель.
Детская сцена:
анимация от LemoN;
выступления творческих, спортивных, танцевальных коллективов города;
модный показ от магазинов «Аванна» и «Барбарис»;
розыгрыш наушников, сладких призов и другой техники.
Спортивная площадка
24 августа
11:00–11:40 — КВАСная йога;
12:00–19:00 — шахматы и шишки;
12:00–19:00 — чил-зона UniSurf;
12:00–19:00 — мастер-классы по сайклам, отжимания и планка от студии «Best Fitness Ярославль»;
12:00–19:00 — мастер-классы по джампингу;
12:00–19:00 — игры от «ЯрСпорта»;
12:00–19:00 — интерактив балансир, колесо Да Винчи, «шашлычок», корнхол, четыре в ряд от фитнес-клуба DDX;
17:00–18:00 — турниры по настольному теннису. Призер ЦФО Василий Дерюгин сразится с каждым желающим.
Центр пляжных видов спорта «Пляж арена»
12:00–12:30 — фитнес-зарядка;
13:00–14:00 — конкурс «Меткий удар»;
14:00–15:00 — игра по волейболу в паре с тренером;
15:30–16:30 — семейный конкурс «Эстафеты на газоне»;
15:30–16:30 — матч по квиддичу — анимационная программа по мотивам фильмов про Гарри Поттера;
17:00–19:00 — турнир по волейболу квадро 4х4.
Керлинг-клуб Ярославль | Hygge Curling Club
12:00–19:00 — мастер-классы по керлингу от студии «ГРАЦИЯ» и Федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта Ярославской области;
12:00–19:00 — показательные выступления на снаряде «Воздушное кольцо/полотно».
Пространство «Душа и Сердце»
12:00–15:00 — экспресс-консультация с тарологом «Расклад на сентябрь: где найти свою истинную цель и ресурсы для ее достижения»;
13:00–16:00 — экспресс-консультации астролога на тему: «В чём мое призвание?»;
15:00–19:00 — экспресс-консультация с психологом с использованием метафорических карт «Путь к себе. Ищем ресурсы для преодоления трудностей».
25 августа
11:00–11:40 — КВАСная йога;
12:00–19:00 — мастер-классы по керлингу от керлинг-клубу Hygge Curling Club;
12:00–19:00 — показательные выступления на снаряде «Воздушное кольцо/полотно» от «Грации» и Федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта Ярославской области;
14:00–19:00 — мастер-классы по гвоздестоянию от Галины Беловой;
12:00–19:00 — мастер-классы по кудо от тренерского состава клуба GRIZZLY FIGHT CLUB;
12:00–19:00 — шахматы, шашки;
12:00–19:00 — чил-зона UniSurf;
13:00–16:00 — роспись сапов с Александром Абросимовым;
12:00–19:00 — мастер-классы по сайклам, отжимания и планка от студии «Best Fitness Ярославль»;
12:00–19:00 — интерактив балансир, колесо Да Винчи, «шашлычок», корнхол, четыре в ряд от фитнес-клуба DDX;
17:00–18:00 — турниры по настольному теннису. Призер ЦФО Василий Дерюгин сразится с каждым желающим.
Программа от Центра пляжных видов спорта «Пляж арена»:
12:00–12:30 — зарядка для детей и взрослых;
12:30–13:30 — открытая тренировка по футболу для детей от 4 до 7 лет;
13:30–14:00 — конкурс «Самый точный» для детей и взрослых;
14:30–15:30 — открытая тренировка по футболу для детей от 7 до 14 лет;
16:00–17:00 — танцевальный батл-зумба для взрослых;
17:00–18:30 — открытая тренировка по волейболу для взрослых.
Санаторий «Малые соли»
11:00–18:00 — консультации терапевта и невролога, бесконтактный массаж на массажной кушетке;
13:00, 15:00, 17:00 — викторина, розыгрыш призов и подарочных сертификатов тур выходного дня, русская баня, медпроцедуры и спа от санатория;
шествие с драконом.
Пространство «Душа и Сердце»
12:00–16:00 — консультации астролога на тему: «В чём мое призвание?»;
15:00–18:00 — эспресс-консультация с психологом с использованием
метафорических карт «Путь к себе. Ищем ресурсы для преодоления трудностей».
На площадке будут представлены свечи и мыло ручной работы The Queen, посуда NADOBA X ПЛЯЖ.АРЕНА.
Зона 18+
24 августа
13:00, 15:00 — «WOW Квиз Угадай мелодию»;
14:30 — «Веселые вопросы»;
15:00 — «WOW Квиз»;
с 16:00 — диджей-сейшен.
Программа диджей-сейшена:
16:00 — KKK;
17:00 — VorteValery;
18:00 — Montelies;
19:00 — Maj Sorkmo;
20:00 — Menns;
21:00 — Neaera.
25 августа
13:00 — «WOW Квиз Караоке»;
14:00 — Веселые вопросы;
15:00 — «WOW Квиз Угадай мелодию»;
с 16:00 — «Прощальный Sunset».
Программа «Прощальный Sunset»:
16:00 — Roman Furaev;
17:00 — Strogova + That.One;
18:00 — Green Mental + KOSH;
19:00 — 8120 + Beverly Hills.
Рядом со сценой расположена площадка 18+ — единственное место на фестивале, где будут подавать алкоголь. Для гостей отдельную программу с подарками подготовил завод «Ярпиво».
24 августа
11:00–11:30 — лекция-путешествие в историю ярославского пивоварения «Пивовары-новаторы»;
11:30–12:00 — мастер-класс «Тайны дегустации»;
12:00–16:00, 17:00–22:00 — игры, конкурсы от бренда «Ярпиво»;
16:00–17:00 — интерактивная лекция «Всё, что нужно знать о пиве».
25 августа
11:00–12:00 — мастер-класс «Пиво: мифы и реальность»;
12:00–12:30 — лекция-путешествие в историю ярославского пивоварения «Пивовары-новаторы»;
12:30–20:00 — игры, конкурсы от бренда «Ярпиво».
Сырный фестиваль, школа юных пиццайоло и чил-зона
Сырный фестиваль
12:00–19:00 — викторины и розыгрыши билетов в музей «СырКультПросвет»;
14:00–19:00 — каждый час дегустации премиальной линейки сыров «Углече Поле».
Лекторий «Здоровое питание»
12:00 — «Молочные продукты: всё что нужно знать»;
12:30 — «Место молочных продуктов в рационе»;
13:00 — мастер-класс по выделению ДНК из продуктов;
14:00–18:00 — экспресс-опрос «Ваш рацион»;
12:00–18:00 — экспресс-анализ «Состава тела» на аппарате Inbody;
14:00–18:00 — игры для детей «Вкусно и полезно»;
14:00–18:00 — викторина «Молочные продукты».
Музей «СырКультПросвет»
11:00–19:00 — детские мастер-классы и аквагрим;
11:00–19:00 — сырный боулинг и сырный твистер;
в конце каждого часа танцевальный сырный флешмоб с котом-сырником.
Также в программе:
24–25 августа — розыгрыш призов на музыкальной сцене МТС — цифровая экосистема;
экспозиция машин и запись на тест-драйв в центр-сервисе «Сим-Ярославль», «Агат»;
дегустация новинок бренда «6 соток»;
раскраски, палки-стучалки, брендированные подарки для детей от «Окон Пластком»;
11:00–19:00 — экспресс-макияж губ и консультация бренда;
чил-зона от ЖК «Ботаника»;
конструктор «Лего» для всей семьи;
бренд-зона «ВкусВилла» с мороженым и подарками.
24 августа
11:00–12:30; 12:30–14:00; 14:00–15:30; 15:30–17:00; 17:00–18:30 — школа юных пиццайоло с маэстро пиццы Сергеем Кашлаковым.
Гастрономические мастер-классы
14:00 — детский бургер с голландским сыром. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;
15:00 — купаты с сыром улейма в лепешке с соусом барбекю. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;
16:00 — жареный халуми с брусничным соусом. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;
17:00 — пицца «СырБор». Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;
18:00 — хот-дог с халуми и икрой из баклажанов. Бренд-шеф «Углече поля» и «Пира на Волге» Григорий Мосин;
18:30 — соте с колбасками «Углече поле». Бренд-шеф «Углече поля» и «Пира на Волге» Григорий Мосин.
25 августа
12:00–19:00 — колесо Фортуны в бренд-зоне Альфа-Банка.
Кулинарные мастер-классы:
14:00 — детский бургер с голландским сыром. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;
15:00 — купаты «Углече поле» с говядиной и бараниной в лепешке с сырным соусом. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;
16:00 — пицца «СырБор». Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;
17:00 — пирог с сыром бри и грушей с салатом из персиков и моцареллой. Бренд-шеф «Углече поля» и «Пира на Волге» Григорий Мосин;
17:30 — картофель с коллекцией сыров «Углече поле». Бренд-шеф «Углече поля» и «Пира на Волге» Григорий Мосин;
18:00 — жареный халуми с брусничным соусом. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов.
Лекции, рукоделие
24 августа
«Капельки бренда»
12:00–12:30 — лекция «Как создать бренд, который будет узнаваем и понятно масштабирован», наставник Алена Катан;
13:00–13:30 — лекция «Как строить маркетинговую стратегию на базе бренда», маркетолог-стратег Ксения Карпухович;
14:00–15:00 — speed-brand-нетворкинг;
15:30–16:00 — обсуждение с экспертами «Визуальное отражение бренда»;
16:00–17:00 — бренд-хакатон в командах;
17:00–18:00 — сессия менторства от «Капелек бренда» (по предварительной записи в аккаунте).
Музей современного мастерства «Лепота какая»
12:00–15:00 — мастер-класс по созданию свечей;
15:00–17:00 — роспись акрилом на спиле дерева «Волшебный гриб».
25 августа
«Капельки бренда»
12:00–12:40 — лекция «Как капелька бренда меняет рынок бизнеса?», наставник Алена Катан;
13:00–14:00 — лекция с юристом «Как не провалиться с рекламой в социальных сетях?», юрист Снежана Симонова.
Музей современного мастерства «Лепота какая»
12:00–15:00 — изготовление значка;
15:00–17:00 — роспись гипсовых фигурок.
Министерство инвестиций и промышленности Ярославской области
Консультирование по мерам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, ответы на вопросы предпринимателей;
дегустация напитков по старорусским рецептам;
фотобудка с мгновенной печатью;
фотозона арт-центра UNICK;
мастер-класс по скрапбукингу;
танцевальный мастер-класс по зумбе;
выставка-продажа книг о ярославских предпринимателях;
беспроигрышная лотерея;
выступление творческого коллектива «Грация»;
огромная ростовая кукла-котик от Васи Ложкина.
Hh.ru vs cтресс
Зоны релакса и антистресс;
13:00–16:00 — квест «Hh.ru vs стресс»;
16:00–19:00 — работа комнаты антистресс.
Сила ветра
Мастер-класс «Вязка узлов»;
завтрак от Coffee like на траве;
чил-зона с кофе, сырниками и тортами в стаканах.
Площадка мастеров из Переславля — сообщество «Счастливые»
13:00–16:00 — создание арт-объектов из наличников «Окна памяти» от фестиваля по сохранению исторической среды «Том Сойер фест»;
огромные раскраски с видами Переславля;
ярмарка с фермерской продукцией.
Также в программе:
площадка Совкомбанка;
съемка и печать радужек глаз от студии фото радужкии глаза «Космос Айс»;
мастер-класс по созданию деревянной игрушки своими руками от мастеров из Углича;
12:00–20:00 — чайные дегустации от чайной «Золотой жук»;
12:00–20:00 — тату от иммерсивно-выставочного проекта «Внутренний компас»;
13:00, 15:00, 17:00 — дегустация соусов, приготовление сетов и вафель пуннопан на площадке «Тамаки».
Рекордный сэндвич, самовар и большой ужин
«Махеевъ» проведет большой обед, полдник и ужин, кормить гостей будет бренд-шеф Григорий Мосин. Попасть к столу можно по регистрации во «ВКонтакте» в аккаунте «Пира на Волге», также места будет разыгрывать ведущий.
— 10 мест разыгрывается в викторине от нашего ведущего за 10 минут до каждого сета, — предупреждают организаторы.
24 августа
13:00–14:00 — большой обед, в меню — кальмары с соусом свит чили и манго, жареный рис с курицей терияки, творожные шарики с соусом манго, чили и базилик;
15:00–16:00 — приготовление 1 тысячи сэндвичей с джемом «Махеевъ», вырученные средства от продажи сэндвичей пойдут в фонд «Дети Ярославии»;
16:00–17:00 — чаепитие у самовара;
18:00–19:00 — ужин, в меню — баклажаны терияки, свинина глазированная BBQ с брусникой и картофелем, жареные бананы с карамелью и сливками.
25 августа
13:00–14:00 — обед, в меню — салат из курицы в аджике, томатов и зелени, стейк с картофелем, глазированными шампиньонами с соусом ВВQ, фондан с черничным соусом и молочным киселем;
15:00–16:00 — большой полдник, в меню — яйцо бенедикт;
17:00–18:00 — большой ужин, в меню — судак васаби, рыба терияки с картофелем тархун, крамбл с вишней;
в течение дня с 11:00 до 18:00 — мастер-классы по приготовлению вкусных домашних обедов, полдников и ужинов, викторины и розыгрыши.
Площадка Дворца молодежи
На площадке Дворца молодежи гости найдут мастер-классы, настольные игры и маркет.
12:00–20:00 — маркет на «молодежке»: свечи Warm Whale, изделия из полилактида, войлочные игрушки, украшения strangebijou, сладости «Наташкины Вкусняшки», «ЯроСлавно», украшения ручной работы CONGO.JWL;
12:00–13:00, 16:00–17:00 — мастер-класс от Дворца молодежи;
13:00–14:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00 — мастер-класс по росписи тарелок из гипса от Warm Whale;
14:00–15:00 — мастер-класс по плетению браслетов от CONGO.JWL;
12:00–18:00 — мастер-класс с временными тату;
12:00–16:00 — мастер-класс по приготовлению леденцов от карамельной студии;
12:00–20:00 — мастер-класс по арт-терапии от Art & Relax;
17:00–19:00 — мастер-классы по изготовлению деревянных значков, роспись гипсовых изразцов, интеллект-игра «Культурный код» с призами от волонтеров культуры;
18:00–20:00 — психолого-юмористическое шоу «По Фрейду»;
мастер-класс по холстам-магнитам;
презентация работы 3D-принтера с лотереей;
спортивная площадка;
«Мосигра»;
центр развития добровольчества — игра с заданиями, связанными с добровольчеством.
Молодежная площадка от Hh.ru «Магия твоей карьеры»
12:00–19:00 — для студентов и молодых специалистов, в программе — печенье с карьерными предсказаниями, распределительная шляпа стажировок, нужно подать заявку, зеркало желаний — о желаемой профессии, гостиная для общения;
13:00–16:00 — квест «Твоя карьера в мире Гарри Поттера»;
18:00–19:00 — квиз «Насколько хорошо я знаю Hh.ru?».
Творческое объединение «Бардак»
24 августа — «Путешествие по городу»:
12:00–19:00 — интерактив «Маленькая история города»;
13:00–18:00 — игра в «Балаган»;
14:00–17:00 — мастерская по созданию коллажной открытки.
25 августа — «Путешествие к себе»:
13:00–18:00 — игра в «Балаган»;
14:00–17:00 — коллективная мультипликация.
Кулинарная сцена
24 августа — кибербитва «Шефы vs нейросеть»
По задумке два повара будут готовить одно блюдо, связанное с Ярославской областью. Однако один из них будет готовить по рецепту нейросети.
— Кто вкуснее приготовит гастрономическое воплощение ярославских культурных кодов: ХК «Локомотив», изразец, Первый русский, а также кулинарные специалитеты Ярославля, Рыбинска и Переславля, — анонсируют организаторы.
12:00 — блюдо, посвященное ярославскому изразцу. В битве участвуют Юлия Макиенко, бренд-шеф проекта КУХНЯ.РФ, ведущая телеканала «Кухня», и Инесса Воробьева, хозяйка мастерской «Пряничный домик;
13:00 — «Борщ-маскарад» — блюдо, символизирующее Первый русский театр. Готовят Григорий Мосин, гастроблогер, король гриля и бессменный бренд-шеф «Пира на Волге» и Павел Трифонов, шеф-повар ресторанов «Сказка. Еда и вино» и «Закрома», бренд-шеф Osteria Lucia;
14:00 — рыбинский пирог. На сцене сразятся Василий Емельяненко, шеф-повар, телеведущий, бренд-амбассадор Rutube, и Андрей Калугин, шеф-повар гастрономической лаборатории «Вкус Рыбинска», автор проекта «Ярославская трапеза», шеф сети ресторанов «Дом культуры и отдыха» в Рыбинске и «Кролик», кондитерской Tf Lab, караоке-бара «Графин» в Ярославле;
15:00 — бургер «Локомотив». У плиты — Илья Куваев, шеф-повар, ведущий телеканала «Кухня», и Михаил Ошарин, шеф-повар ресторана «Дежавю», один из авторов рецепта ярославских ярушек;
16:00 — переславская ряпушка vs сибирская ряпушка. Участники кулинарной битвы — Василий Емельяненко, шеф-повар, телеведущий, бренд-амбассадор Rutube, и Сергей Гордеев, шеф-повар проекта «Сила Сибири»;
17:00 — #нашазапеканка с раклетом, готовят Григорий Мосин, гастроблогер, король гриля и бессменный бренд-шеф «Пира на Волге», и Константин Рогачков, инициатор создания блюда, владелец и гендиректор сыроварни «Филимоново раздолье».
25 августа — шоу «Готовим счастье по рецепту»
Во второй день фестиваля гости и шефы будут готовить по семейным рецептам.
12:00 — сразятся бренд-шеф проекта КУХНЯ.РФ, ведущая телеканала «Кухня» Юлия Макиенко, шеф-повар ярославского ресторана «Пицца Фабрика» Алексей Смирнов, а также ярославские многодетные семьи;
13:00 — мэр Ярославля Артем Молчанов, продюсер пикника «Пир на Волге» Юлия Скороходова и гастроблогер Григорий Мосин;
14:00 — шеф-повар Илья Куваев и сыровар и владелец белгородской сыроварни «Батмановские сыры» Лариса Батманова;
15:00 — бренд-бар-менеджер Good Karma Restaurants Роман Визе, су-шеф ресторана «Мили» Кирилл Черняев с семьей;
16:00 — гастроблогер Григорий Мосин, актеры Волковского театра, участники кавер-группы «Волков Бэнд» Руслан Халюзов и Евгения Родина;
17:00 — шеф-повар, преподаватель кулинарных курсов, телеведущий Максим Кураков с женой и шеф-повар ресторана «Агапа» Роман Лагузов с семьей.
Фестиваль уличного кино
В программе короткометражные картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.
Афиша
«Хейт» (16+) — кинодебют Артема Дзюбы;
«Аплодисменты» (16+);
«30 секунд» (12+);
«На небо» (16+);
«Мы ненадолго» (12+);
«Мама, он из метавселенной, тебе понравится» (16+);
«Бернаки» (16+).
У Кулинарной сцены также будет организован киносмотр «Вкусная Россия» (12+) от телеканала «Кухня».
Программа
24 августа, 18:00:
«Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым. Суздаль. Деликатесы допетровской Руси: хрустящие соленья из знаменитых суздальских огурцов, кулебяка на четыре пласта, похлебка из гуся с потрошками на колодезной воде и ароматная медовуха прямиком с пасеки!» (12+);
«Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым. Саранск. Необычный рецепт окрошки с треской и квашенной капустой. Разнообразная рыбная кухня и гастрономические свадебные традиции и обряды» (12+).
25 августа, 18:10:
«Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым. Тверь. Ведущий познакомится с основами сыроварения на сельской ферме и приготовит сэндвичи с копченым сыром и вялеными томатами, узнает историю происхождения и рецепт настоящих пожарских котлет и научится готовить любимый десерт самого Пушкина — слойку Вульфа с яблоками» (12+);
«Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым. Казань. Секреты приготовления традиционного прозрачного супа токмача и нежнейшей домашней лапши; расскажут, чем отличается современный рецепт азу от оригинального древнего блюда и как приготовить его максимально сытным» (12+).
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» покажет истории известных шеф-поваров России, которые каждый день изобретают новую русскую кухню в документальном сериале «Тонкий вкус» (18+).
Фуд-корты
Фуд-корт № 1 у музыкальной сцены
«Дагестанская лавка»: дагестанские лепешки чуду с сыром, с мясом, с зеленью, с тыквой, с картошкой и грибами. Пахлава под чай из горных трав, кизиловый лимонад с мятой;
«Чуррос Вооm»: чуррос — испанские пончики;
«Корейские корн-доги»: корейские корн-доги напитки;
«Корейские корн-доги»: корейские корн-доги напитки;
«Пян-се»: корейские паровые пирожки с различными начинками;
RuiRu: кофе, лимонады, сахарная вата и молочные коктейли;
«Чаплин пицца»: авторские римские пиццы.
Фуд-корт № 2 у кулинарной сцены
Дегустация ярославских специалитетов: картофельная запеканка с грибами и грудинкой под горячим сыром раклет; ярушки рыболепные под сыром с судаком и щукой; сбитень; лимонады с огурцом и укропом, малиной и хвоей, крыжовником и апельсином; сыры;
steak house «Честный Стейк»: бургеры, стейки и домашние лимонады; ресторан «Собрание»: большие блины с сытными начинками;
ресторан «Много Рыбы»: воки и поке-конструктор;
«Шашлык-Машлык»: хачапури и шаверма на углях, шашлык-ролл, кебаб-ролл;
«Дагестанская кухня»: фирменные кебабы «Баранди», ботлихские пироги;
«Мой мясной»: авторские шаурма и блинчики;
«Сила Сибири»: блюда из оленины, а также фирменный сугудай из омуля (блюдо из свежей, термически не обработанной рыбы);
«Удмуртские перепечи»: фирменные удмуртские перепечи (ватрушки) с разными начинками;
«Кларий — рыба дивная»: шашлык из сома;
«Хот-доги регионов России»: авторские ход-доги;
«Дымов Гриль Дог»: фирменные хот-доги с сосисками и с колбасками;
фуд-трак «Помидорка»: кетчуп, который можно добавить к ребрышкам или в хот-дог отфуд-трака «Дымов»;
фуд-трак SuperWok: воки для вегетарианцев и мясоедов, молочные коктейли;
фуд-трак Beetle Chef: авторские хот-доги, кофе и домашний лимонад;
фуд-трак Old Bus Coffee: авторское кофейное меню и корн-доги.
Фуд-корт № 3 у стелы #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ
«Вкусвилл»: бургеры, хот-доги, фруктовые нарезки, мороженое;
«Бульбачка»: жареная картошка-вертушка (Белоруссия);
Coffee Like: авторское кофейное меню — лаванда, бельгийская вафля, малина — кокос;
«PROSPECT гриль»: бургеры и мясо на гриле;
Say cheese от Yarhotel Centre: хачапури на шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, сырный попкорн;
«Борода Бар»: ребра, бургеры, колбаски и стейки на гриле; белгородская сыроварня «Батмановские сыры»: сыры собственного производства, мясо и овощи на офире (многофункциональный очаг, объединяющий в себе функции мангала, гриля и барбекю), стейки с розмарином, жареный сыр халуми;
«РАКОВАРЪ»: раки вареные, лангустины в беконе и креветки, том ям;
«ЭТО ЧУРРОС и КОФЕ!»: авторские чурросы; ELLEX COFFE: кофе и авторские ПП-пироги;
«Душа»: конструктор вафель и лимонады;
«Пипяо»: корейские корн-доги и поке; фуд-трак «Скуби Дог»: крафтовые ход-доги и волжские багеты с начинками;
«Чуррос Воом»: испанские пончики;
фуд-трак «Индилайт»: клаб-сэндвич с ветчиной, купаты с багетом и маринованными огурчиками;
фуд-трак «Дальневосточный минтай»: сифуд-боксы, фиш & chips, креветки, рыбные палочки;
фуд-трак «МАГ бургер»: классические бургеры, бургеры в тортилье.
Аллея фуд-траков (со стороны Которосли)
«ПиццаФабрика»: фабричная пицца прямо из печи;
«Роснефть зерно»: авторские ход-доги и пицца на римском тесте;
«Шаварме»: уникальная шаверма;
«Путь детства»: пицца из дровяной печи;
онлайн-магазин «Самокат»: коктейли на основе шорли бренда «Самокат». Хочешь получить коктейль — сыграй в кольцеброс;
«Юнга»: мороженое в гонконгских вафлях, кофе и лимонады;
G-drive: кофе и датские хот-доги.
Фуд-корт 18+
Пивоварня «ТАРКОС» (Воронеж): пивоварня-замок из Воронежа приглашает поучаствовать в настоящих пивных играх! Керлинг бирдекелями, крышечный баскетбол — настоящий пивной чемпионат!
крафтовая пивоварня MAGNUM: крафтовое пенное;
крафтовая пивоварня HOPMALT: крафтовое пенное;
«Багет, паштет и желтый плед»: узбекский плов, мидии в сливочном соусе, картофель фри;
«Фермерские улитки»: авторские фаршированные улитки из Казани;
ресторан «Дежавю»: игристые и тихие вина от «Кубань-Вина» и «Абрау-Дюрсо»; мидии в сырном соусе; телятина в соусе порто и сыры.
Крафтовые продукты
Сделано на Вологодчине
Lindgren Coffee: авторское кофейное меню, кофе собственной обжарки;
«Светлый Терем»: овсяно-ягодные напитки, квас, гранола с сухофруктами и орехами;
«Кондитерская фабрика»: зефир, пастила, мармелад, конфеты, драже;
«Золото цветов»: медовое изобилие;
«Вкус Севера»: ремесленные сыры, соусы, овощные конфеты;
«Агромясопром»: деликатесы от вологодского производителя, колбаски и купаты на гриле, вологодское мороженое;
«ЕЖИ: еда Жизни»: натуральные фруктовые чипсы ЕЖИ, хлебцы из семян льна;
«ВРЕМЯ ЧАГИ»: оригинальный чага-чай;
«Скородумка»: сладости и напитки из вологодских овощей, ягод, фруктов;
мастерская «Пряник на счастье»: вологодский пряник как гастрономический сувенир;
«Надюшины сладости»: шоколад ручной работы;
«Пряничная Анастасии Маловой»: имбирные фигурные пряники ручной работы, фирменное овсяное печенье.
Крафт-маркет «Продукты России» у стелы
«Ферма групп»: объединение фермеров Курской области. Ремесленные сыры от курских сыроваров, знаменитый сыр «Малевич» (победитель конкурса «Вкусы России»);
«ГастроНомик»: мясные деликатесы (Ярославль);
«Дар берез»: березовый квас и березовый сок (Владимирская область);
«Масла холодного отжима»: масла холодного отжима из Краснодарского края;
сыроварни и медоварни «АЛЬДИНИ»: ремесленные сыры, жареный сыр на гриле, сырная паэлья (Орехово-Зуевский район);
«Льговская пасека»: мёд костромского разнотравья;
«Колдаевская Сыроварня»: изысканные благородные сыры из Владимирской области;
«ЛАКОМКА.76»: шоколадные пасты ручной работы (Ростов Великий);
«Колбасник Василий»: крафтовые колбасы ручной работы (Московская область);
«На дровишках»: фермерский цех мясных деликатесов (Москва);
«Хамон и дичь»: мясные и рыбные деликатесы из Ярославской области;
«Территория мармелада»: натуральные и полезные сладости из Перми
«Ремесленный дом Павла Кабанова»: ремесленные сыры, сырные сладости и сырное мороженое (Иваново);
«Домик в Kiselёvo»: пастила, фрипсы, сладости и чай из Ростова-на-Дону;
«Кислородные коктейли»: кислородный коктейли из соков и молока (Ярославль).
Возрастное ограничение мероприятий — 0+