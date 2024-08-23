НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

вос.

 754мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62
Попали в плен
Заразный вирус
Изменят маршруты транспорта
Лучшая школа Ярославля
Где отдохнуть на Черном море
Гуляем по заброшенной усадьбе
Выплаты за последствия от БПЛА
Что смотреть в Карелии
Город Рок-группы, пивные игры и море еды: куда сходить на «Пире на Волге». Афиша

Рок-группы, пивные игры и море еды: куда сходить на «Пире на Волге». Афиша

Фестиваль продлится два дня

819
6 комментариев

Устроители «Пира на Волге» показали полную программу

В выходные, 24 и 25 августа, на Стрелке в Ярославле пройдет масштабный гастрономический фестиваль «Пир на Волге» (0+). В программе — сырные состязания, концерты и десятки точек с едой. Публикуем полную программу праздника.

  1. Музыкальная сцена
  2. Для детей
  3. Спортивная площадка
  4. Зона 18+
  5. Сырный фестиваль, школа юных пиццайоло и чил-зона
  6. Лекции, рукоделие
  7. Рекордный сэндвич, самовар и большой ужин
  8. Площадка Дворца молодежи
  9. Кулинарная сцена
  10. Фестиваль уличного кино
  11. Фуд-корты
  12. Фуд-корт 18+
  13. Крафтовые продукты
1

Музыкальная сцена

24 августа

  • 12:30–13:20 — модный показ «Твори, излучай, вдохновляй!» от дизайнеров и шоурумов из Ярославля, Вологды и Рыбинска.

  • 13:30–14:00 — группа «Под одеялом» (12+);

  • 14:05–14:35 — Тимофей Телешев (6+);

  • 14:40–15:10 — московский исполнитель ПАУЧ (12+);

  • 15:30–16:15 — ТАКОЙ МАКАР из Рыбинска (12+);

  • 16:30–17:15 — рок-группа THE BIST (16+);

  • 17:30–18:15 — кавер-проект «Новый предмет» (18+);

  • 18:30–19:15 — донецкая группа Mouse In Da Chaos (12+);

  • 19:30–20:15 — группа Longlong (16+);

  • 20:30–22:00 — кавер-группа актеров Волковского театра «Волков Бэнд» (6+).

25 августа

  • 14:30–15:10 — кавер-шоу от DJ Johnny Astro & Екатерина Анпилова (12+);

  • 15:30–16:00 — рок-группа The Stray Clouds (12+);

  • 16:05–16:35 — Ataka из Владимира (12+);

  • 16:40–17:10 — группа «ПЫЛЬ» (16+);

  • 17:30–18:10 — дуэт Blacklama (12+);

  • 18:30–20:00 — рок-группа «Мураками» (12+) из Казани.

2

Для детей

Детская площадка

  • Дегустации, мастер-классы, игры и фотозона с белым мишкой от кофе-цикорного комбината «АРОНАП» из Ростова. В программе — конкурс «Рисуем белого мишку вместе», розыгрыш призов;

  • 11:00–17:00 — школа телевидения Городского телеканала, где пройдут шоу и мастер-классы по видеоблогингу;

  • 12:00–18:00 — тестовая зона с наборами гуаши, акварели, теста от бренда LORI. Акция — «Раскрась „Пир на Волге“».

24 августа 12:00–18:00 — площадка от телеграм-канал «Куда пойти в Ярославле»

Программа:

  • хижина Гарри Поттера — мастер-класс по изготовлению волшебной палочки;

  • Paris, магазин цветов — мастер-класс по изготовлению цветочной композиции в стаканчике;

  • мастерская Aura draw — мастер-класс «Рисование одной линией»;

  • языковой центр «Полиглотики» — мастер-классы «Роспись фигурок животных и магниты ручной работы»;

  • образовательно-развлекательный центр Натальи Лапиной «Гранада» — нейроигры для детей, ментальная арифметика, химические опыты;

  • кафе «Савоярди» — кулинарный мастер-класс «Сладко жить не запретишь!»;

  • арт-студия «Слон в облаках» — архитектура для детей;

    комната психологической разгрузки «Антистресс» — битва с внутренними монстрами;

  • психолог Елена Лаврова — МАК-занятие «Источник благополучия».

Также представлены #МамаФест, Abrosimov shop и «Сладкий домик». Гости смогут попробовать лимонады от ярославского производителя Horovod, сладкую вату, сыпучую карамель.

Детская сцена:

  • анимация от LemoN;

  • выступления творческих, спортивных, танцевальных коллективов города;

  • модный показ от магазинов «Аванна» и «Барбарис»;

  • розыгрыш наушников, сладких призов и другой техники.

3

Спортивная площадка

24 августа

  • 11:00–11:40 — КВАСная йога;

  • 12:00–19:00 — шахматы и шишки;

  • 12:00–19:00 — чил-зона UniSurf;

  • 12:00–19:00 — мастер-классы по сайклам, отжимания и планка от студии «Best Fitness Ярославль»;

  • 12:00–19:00 — мастер-классы по джампингу;

  • 12:00–19:00 — игры от «ЯрСпорта»;

  • 12:00–19:00 — интерактив балансир, колесо Да Винчи, «шашлычок», корнхол, четыре в ряд от фитнес-клуба DDX;

  • 17:00–18:00 — турниры по настольному теннису. Призер ЦФО Василий Дерюгин сразится с каждым желающим.

Центр пляжных видов спорта «Пляж арена»

  • 12:00–12:30 — фитнес-зарядка;

  • 13:00–14:00 — конкурс «Меткий удар»;

  • 14:00–15:00 — игра по волейболу в паре с тренером;

  • 15:30–16:30 — семейный конкурс «Эстафеты на газоне»;

  • 15:30–16:30 — матч по квиддичу — анимационная программа по мотивам фильмов про Гарри Поттера;

  • 17:00–19:00 — турнир по волейболу квадро 4х4.

Керлинг-клуб Ярославль | Hygge Curling Club

  • 12:00–19:00 — мастер-классы по керлингу от студии «ГРАЦИЯ» и Федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта Ярославской области;

  • 12:00–19:00 — показательные выступления на снаряде «Воздушное кольцо/полотно».

Пространство «Душа и Сердце»

  • 12:00–15:00 — экспресс-консультация с тарологом «Расклад на сентябрь: где найти свою истинную цель и ресурсы для ее достижения»;

  • 13:00–16:00 — экспресс-консультации астролога на тему: «В чём мое призвание?»;

  • 15:00–19:00 — экспресс-консультация с психологом с использованием метафорических карт «Путь к себе. Ищем ресурсы для преодоления трудностей».

25 августа

  • 11:00–11:40 — КВАСная йога;

  • 12:00–19:00 — мастер-классы по керлингу от керлинг-клубу Hygge Curling Club;

  • 12:00–19:00 — показательные выступления на снаряде «Воздушное кольцо/полотно» от «Грации» и Федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта Ярославской области;

  • 14:00–19:00 — мастер-классы по гвоздестоянию от Галины Беловой;

  • 12:00–19:00 — мастер-классы по кудо от тренерского состава клуба GRIZZLY FIGHT CLUB;

  • 12:00–19:00 — шахматы, шашки;

  • 12:00–19:00 — чил-зона UniSurf;

  • 13:00–16:00 — роспись сапов с Александром Абросимовым;

  • 12:00–19:00 — мастер-классы по сайклам, отжимания и планка от студии «Best Fitness Ярославль»;

  • 12:00–19:00 — интерактив балансир, колесо Да Винчи, «шашлычок», корнхол, четыре в ряд от фитнес-клуба DDX;

  • 17:00–18:00 — турниры по настольному теннису. Призер ЦФО Василий Дерюгин сразится с каждым желающим.

Программа от Центра пляжных видов спорта «Пляж арена»:

  • 12:00–12:30 — зарядка для детей и взрослых;

  • 12:30–13:30 — открытая тренировка по футболу для детей от 4 до 7 лет;

  • 13:30–14:00 — конкурс «Самый точный» для детей и взрослых;

  • 14:30–15:30 — открытая тренировка по футболу для детей от 7 до 14 лет;

  • 16:00–17:00 — танцевальный батл-зумба для взрослых;

  • 17:00–18:30 — открытая тренировка по волейболу для взрослых.

Санаторий «Малые соли»

  • 11:00–18:00 — консультации терапевта и невролога, бесконтактный массаж на массажной кушетке;

  • 13:00, 15:00, 17:00 — викторина, розыгрыш призов и подарочных сертификатов тур выходного дня, русская баня, медпроцедуры и спа от санатория;

  • шествие с драконом.

Пространство «Душа и Сердце»

  • 12:00–16:00 — консультации астролога на тему: «В чём мое призвание?»;

  • 15:00–18:00 — эспресс-консультация с психологом с использованием

    метафорических карт «Путь к себе. Ищем ресурсы для преодоления трудностей».

На площадке будут представлены свечи и мыло ручной работы The Queen, посуда NADOBA X ПЛЯЖ.АРЕНА.

4

Зона 18+

24 августа

  • 13:00, 15:00 — «WOW Квиз Угадай мелодию»;

  • 14:30 — «Веселые вопросы»;

  • 15:00 — «WOW Квиз»;

  • с 16:00 — диджей-сейшен.

Программа диджей-сейшена:

  • 16:00 — KKK;

  • 17:00 — VorteValery;

  • 18:00 — Montelies;

  • 19:00 — Maj Sorkmo;

  • 20:00 — Menns;

  • 21:00 — Neaera.

25 августа

  • 13:00 — «WOW Квиз Караоке»;

  • 14:00 — Веселые вопросы;

  • 15:00 — «WOW Квиз Угадай мелодию»;

  • с 16:00 — «Прощальный Sunset».

Программа «Прощальный Sunset»:

  • 16:00 — Roman Furaev;

  • 17:00 — Strogova + That.One;

  • 18:00 — Green Mental + KOSH;

  • 19:00 — 8120 + Beverly Hills.

Рядом со сценой расположена площадка 18+ — единственное место на фестивале, где будут подавать алкоголь. Для гостей отдельную программу с подарками подготовил завод «Ярпиво».

24 августа

  • 11:00–11:30 — лекция-путешествие в историю ярославского пивоварения «Пивовары-новаторы»;

  • 11:30–12:00 — мастер-класс «Тайны дегустации»;

  • 12:00–16:00, 17:00–22:00 — игры, конкурсы от бренда «Ярпиво»;

  • 16:00–17:00 — интерактивная лекция «Всё, что нужно знать о пиве».

25 августа

  • 11:00–12:00 — мастер-класс «Пиво: мифы и реальность»;

  • 12:00–12:30 — лекция-путешествие в историю ярославского пивоварения «Пивовары-новаторы»;

  • 12:30–20:00 — игры, конкурсы от бренда «Ярпиво».

5

Сырный фестиваль, школа юных пиццайоло и чил-зона

Сырный фестиваль

  • 12:00–19:00 — викторины и розыгрыши билетов в музей «СырКультПросвет»;

  • 14:00–19:00 — каждый час дегустации премиальной линейки сыров «Углече Поле».

Лекторий «Здоровое питание»

  • 12:00 — «Молочные продукты: всё что нужно знать»;

  • 12:30 — «Место молочных продуктов в рационе»;

  • 13:00 — мастер-класс по выделению ДНК из продуктов;

  • 14:00–18:00 — экспресс-опрос «Ваш рацион»;

  • 12:00–18:00 — экспресс-анализ «Состава тела» на аппарате Inbody;

  • 14:00–18:00 — игры для детей «Вкусно и полезно»;

  • 14:00–18:00 — викторина «Молочные продукты».

Музей «СырКультПросвет»

  • 11:00–19:00 — детские мастер-классы и аквагрим;

  • 11:00–19:00 — сырный боулинг и сырный твистер;

  • в конце каждого часа танцевальный сырный флешмоб с котом-сырником.

Также в программе:

  • 24–25 августа — розыгрыш призов на музыкальной сцене МТС — цифровая экосистема;

  • экспозиция машин и запись на тест-драйв в центр-сервисе «Сим-Ярославль», «Агат»;

  • дегустация новинок бренда «6 соток»;

  • раскраски, палки-стучалки, брендированные подарки для детей от «Окон Пластком»;

  • 11:00–19:00 — экспресс-макияж губ и консультация бренда;

  • чил-зона от ЖК «Ботаника»;

  • конструктор «Лего» для всей семьи;

  • бренд-зона «ВкусВилла» с мороженым и подарками.

24 августа

  • 11:00–12:30; 12:30–14:00; 14:00–15:30; 15:30–17:00; 17:00–18:30 — школа юных пиццайоло с маэстро пиццы Сергеем Кашлаковым.

Гастрономические мастер-классы

  • 14:00 — детский бургер с голландским сыром. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;

  • 15:00 — купаты с сыром улейма в лепешке с соусом барбекю. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;

  • 16:00 — жареный халуми с брусничным соусом. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;

  • 17:00 — пицца «СырБор». Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;

  • 18:00 — хот-дог с халуми и икрой из баклажанов. Бренд-шеф «Углече поля» и «Пира на Волге» Григорий Мосин;

  • 18:30 — соте с колбасками «Углече поле». Бренд-шеф «Углече поля» и «Пира на Волге» Григорий Мосин.

  • 25 августа

  • 12:00–19:00 — колесо Фортуны в бренд-зоне Альфа-Банка.

Кулинарные мастер-классы:

  • 14:00 — детский бургер с голландским сыром. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;

  • 15:00 — купаты «Углече поле» с говядиной и бараниной в лепешке с сырным соусом. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;

  • 16:00 — пицца «СырБор». Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов;

  • 17:00 — пирог с сыром бри и грушей с салатом из персиков и моцареллой. Бренд-шеф «Углече поля» и «Пира на Волге» Григорий Мосин;

  • 17:30 — картофель с коллекцией сыров «Углече поле». Бренд-шеф «Углече поля» и «Пира на Волге» Григорий Мосин;

  • 18:00 — жареный халуми с брусничным соусом. Шеф-повар ресторана «СырБор» Сергей Верченов.

6

Лекции, рукоделие

24 августа

«Капельки бренда»

  • 12:00–12:30 — лекция «Как создать бренд, который будет узнаваем и понятно масштабирован», наставник Алена Катан;

  • 13:00–13:30 — лекция «Как строить маркетинговую стратегию на базе бренда», маркетолог-стратег Ксения Карпухович;

  • 14:00–15:00 — speed-brand-нетворкинг;

  • 15:30–16:00 — обсуждение с экспертами «Визуальное отражение бренда»;

  • 16:00–17:00 — бренд-хакатон в командах;

  • 17:00–18:00 — сессия менторства от «Капелек бренда» (по предварительной записи в аккаунте).

Музей современного мастерства «Лепота какая»

  • 12:00–15:00 — мастер-класс по созданию свечей;

  • 15:00–17:00 — роспись акрилом на спиле дерева «Волшебный гриб».

25 августа

«Капельки бренда»

  • 12:00–12:40 — лекция «Как капелька бренда меняет рынок бизнеса?», наставник Алена Катан;

  • 13:00–14:00 — лекция с юристом «Как не провалиться с рекламой в социальных сетях?», юрист Снежана Симонова.

Музей современного мастерства «Лепота какая»

  • 12:00–15:00 — изготовление значка;

  • 15:00–17:00 — роспись гипсовых фигурок.

Министерство инвестиций и промышленности Ярославской области

  • Консультирование по мерам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, ответы на вопросы предпринимателей;

  • дегустация напитков по старорусским рецептам;

  • фотобудка с мгновенной печатью;

  • фотозона арт-центра UNICK;

  • мастер-класс по скрапбукингу;

  • танцевальный мастер-класс по зумбе;

  • выставка-продажа книг о ярославских предпринимателях;

  • беспроигрышная лотерея;

  • выступление творческого коллектива «Грация»;

  • огромная ростовая кукла-котик от Васи Ложкина.

Hh.ru vs cтресс

  • Зоны релакса и антистресс;

  • 13:00–16:00 — квест «Hh.ru vs стресс»;

  • 16:00–19:00 — работа комнаты антистресс.

Сила ветра

  • Мастер-класс «Вязка узлов»;

  • завтрак от Coffee like на траве;

  • чил-зона с кофе, сырниками и тортами в стаканах.

Площадка мастеров из Переславля — сообщество «Счастливые»

  • 13:00–16:00 — создание арт-объектов из наличников «Окна памяти» от фестиваля по сохранению исторической среды «Том Сойер фест»;

  • огромные раскраски с видами Переславля;

  • ярмарка с фермерской продукцией.

Также в программе:

  • площадка Совкомбанка;

  • съемка и печать радужек глаз от студии фото радужкии глаза «Космос Айс»;

  • мастер-класс по созданию деревянной игрушки своими руками от мастеров из Углича;

  • 12:00–20:00 — чайные дегустации от чайной «Золотой жук»;

  • 12:00–20:00 — тату от иммерсивно-выставочного проекта «Внутренний компас»;

  • 13:00, 15:00, 17:00 — дегустация соусов, приготовление сетов и вафель пуннопан на площадке «Тамаки».

7

Рекордный сэндвич, самовар и большой ужин

«Махеевъ» проведет большой обед, полдник и ужин, кормить гостей будет бренд-шеф Григорий Мосин. Попасть к столу можно по регистрации во «ВКонтакте» в аккаунте «Пира на Волге», также места будет разыгрывать ведущий.

— 10 мест разыгрывается в викторине от нашего ведущего за 10 минут до каждого сета, — предупреждают организаторы.

24 августа

  • 13:00–14:00 — большой обед, в меню — кальмары с соусом свит чили и манго, жареный рис с курицей терияки, творожные шарики с соусом манго, чили и базилик;

  • 15:00–16:00 — приготовление 1 тысячи сэндвичей с джемом «Махеевъ», вырученные средства от продажи сэндвичей пойдут в фонд «Дети Ярославии»;

  • 16:00–17:00 — чаепитие у самовара;

  • 18:00–19:00 — ужин, в меню — баклажаны терияки, свинина глазированная BBQ с брусникой и картофелем, жареные бананы с карамелью и сливками.

25 августа

  • 13:00–14:00 — обед, в меню — салат из курицы в аджике, томатов и зелени, стейк с картофелем, глазированными шампиньонами с соусом ВВQ, фондан с черничным соусом и молочным киселем;

  • 15:00–16:00 — большой полдник, в меню — яйцо бенедикт;

  • 17:00–18:00 — большой ужин, в меню — судак васаби, рыба терияки с картофелем тархун, крамбл с вишней;

  • в течение дня с 11:00 до 18:00 — мастер-классы по приготовлению вкусных домашних обедов, полдников и ужинов, викторины и розыгрыши.

8

Площадка Дворца молодежи

На площадке Дворца молодежи гости найдут мастер-классы, настольные игры и маркет.

  • 12:00–20:00 — маркет на «молодежке»: свечи Warm Whale, изделия из полилактида, войлочные игрушки, украшения strangebijou, сладости «Наташкины Вкусняшки», «ЯроСлавно», украшения ручной работы CONGO.JWL;

  • 12:00–13:00, 16:00–17:00 — мастер-класс от Дворца молодежи;

  • 13:00–14:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00 — мастер-класс по росписи тарелок из гипса от Warm Whale;

  • 14:00–15:00 — мастер-класс по плетению браслетов от CONGO.JWL;

  • 12:00–18:00 — мастер-класс с временными тату;

  • 12:00–16:00 — мастер-класс по приготовлению леденцов от карамельной студии;

  • 12:00–20:00 — мастер-класс по арт-терапии от Art & Relax;

  • 17:00–19:00 — мастер-классы по изготовлению деревянных значков, роспись гипсовых изразцов, интеллект-игра «Культурный код» с призами от волонтеров культуры;

  • 18:00–20:00 — психолого-юмористическое шоу «По Фрейду»;

  • мастер-класс по холстам-магнитам;

  • презентация работы 3D-принтера с лотереей;

  • спортивная площадка;

  • «Мосигра»;

  • центр развития добровольчества — игра с заданиями, связанными с добровольчеством.

Молодежная площадка от Hh.ru «Магия твоей карьеры»

  • 12:00–19:00 — для студентов и молодых специалистов, в программе — печенье с карьерными предсказаниями, распределительная шляпа стажировок, нужно подать заявку, зеркало желаний — о желаемой профессии, гостиная для общения;

  • 13:00–16:00 — квест «Твоя карьера в мире Гарри Поттера»;

  • 18:00–19:00 — квиз «Насколько хорошо я знаю Hh.ru?».

Творческое объединение «Бардак»

24 августа — «Путешествие по городу»:

  • 12:00–19:00 — интерактив «Маленькая история города»;

  • 13:00–18:00 — игра в «Балаган»;

  • 14:00–17:00 — мастерская по созданию коллажной открытки.

25 августа — «Путешествие к себе»:

  • 13:00–18:00 — игра в «Балаган»;

  • 14:00–17:00 — коллективная мультипликация.

9

Кулинарная сцена

24 августа — кибербитва «Шефы vs нейросеть»

По задумке два повара будут готовить одно блюдо, связанное с Ярославской областью. Однако один из них будет готовить по рецепту нейросети.

 — Кто вкуснее приготовит гастрономическое воплощение ярославских культурных кодов: ХК «Локомотив», изразец, Первый русский, а также кулинарные специалитеты Ярославля, Рыбинска и Переславля, — анонсируют организаторы.

  • 12:00 — блюдо, посвященное ярославскому изразцу. В битве участвуют Юлия Макиенко, бренд-шеф проекта КУХНЯ.РФ, ведущая телеканала «Кухня», и Инесса Воробьева, хозяйка мастерской «Пряничный домик;

  • 13:00 — «Борщ-маскарад» — блюдо, символизирующее Первый русский театр. Готовят Григорий Мосин, гастроблогер, король гриля и бессменный бренд-шеф «Пира на Волге» и Павел Трифонов, шеф-повар ресторанов «Сказка. Еда и вино» и «Закрома», бренд-шеф Osteria Lucia;

  • 14:00 — рыбинский пирог. На сцене сразятся Василий Емельяненко, шеф-повар, телеведущий, бренд-амбассадор Rutube, и Андрей Калугин, шеф-повар гастрономической лаборатории «Вкус Рыбинска», автор проекта «Ярославская трапеза», шеф сети ресторанов «Дом культуры и отдыха» в Рыбинске и «Кролик», кондитерской Tf Lab, караоке-бара «Графин» в Ярославле;

  • 15:00 — бургер «Локомотив». У плиты — Илья Куваев, шеф-повар, ведущий телеканала «Кухня», и Михаил Ошарин, шеф-повар ресторана «Дежавю», один из авторов рецепта ярославских ярушек;

  • 16:00 — переславская ряпушка vs сибирская ряпушка. Участники кулинарной битвы — Василий Емельяненко, шеф-повар, телеведущий, бренд-амбассадор Rutube, и Сергей Гордеев, шеф-повар проекта «Сила Сибири»;

  • 17:00 — #нашазапеканка с раклетом, готовят Григорий Мосин, гастроблогер, король гриля и бессменный бренд-шеф «Пира на Волге», и Константин Рогачков, инициатор создания блюда, владелец и гендиректор сыроварни «Филимоново раздолье».

25 августа — шоу «Готовим счастье по рецепту»

Во второй день фестиваля гости и шефы будут готовить по семейным рецептам.

  • 12:00 — сразятся бренд-шеф проекта КУХНЯ.РФ, ведущая телеканала «Кухня» Юлия Макиенко, шеф-повар ярославского ресторана «Пицца Фабрика» Алексей Смирнов, а также ярославские многодетные семьи;

  • 13:00 — мэр Ярославля Артем Молчанов, продюсер пикника «Пир на Волге» Юлия Скороходова и гастроблогер Григорий Мосин;

  • 14:00 — шеф-повар Илья Куваев и сыровар и владелец белгородской сыроварни «Батмановские сыры» Лариса Батманова;

  • 15:00 — бренд-бар-менеджер Good Karma Restaurants Роман Визе, су-шеф ресторана «Мили» Кирилл Черняев с семьей;

  • 16:00 — гастроблогер Григорий Мосин, актеры Волковского театра, участники кавер-группы «Волков Бэнд» Руслан Халюзов и Евгения Родина;

  • 17:00 — шеф-повар, преподаватель кулинарных курсов, телеведущий Максим Кураков с женой и шеф-повар ресторана «Агапа» Роман Лагузов с семьей.

10

Фестиваль уличного кино

В программе короткометражные картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы.

Афиша

  • «Хейт» (16+) — кинодебют Артема Дзюбы;

  • «Аплодисменты» (16+);

  • «30 секунд» (12+);

  • «На небо» (16+);

  • «Мы ненадолго» (12+);

  • «Мама, он из метавселенной, тебе понравится» (16+);

  • «Бернаки» (16+).

У Кулинарной сцены также будет организован киносмотр «Вкусная Россия» (12+) от телеканала «Кухня».

Программа

24 августа, 18:00:

  • «Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым. Суздаль. Деликатесы допетровской Руси: хрустящие соленья из знаменитых суздальских огурцов, кулебяка на четыре пласта, похлебка из гуся с потрошками на колодезной воде и ароматная медовуха прямиком с пасеки!» (12+);

  • «Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым. Саранск. Необычный рецепт окрошки с треской и квашенной капустой. Разнообразная рыбная кухня и гастрономические свадебные традиции и обряды» (12+).

25 августа, 18:10:

  • «Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым. Тверь. Ведущий познакомится с основами сыроварения на сельской ферме и приготовит сэндвичи с копченым сыром и вялеными томатами, узнает историю происхождения и рецепт настоящих пожарских котлет и научится готовить любимый десерт самого Пушкина — слойку Вульфа с яблоками» (12+);

  • «Вкусная Россия с Сергеем Белоголовцевым. Казань. Секреты приготовления традиционного прозрачного супа токмача и нежнейшей домашней лапши; расскажут, чем отличается современный рецепт азу от оригинального древнего блюда и как приготовить его максимально сытным» (12+).

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» покажет истории известных шеф-поваров России, которые каждый день изобретают новую русскую кухню в документальном сериале «Тонкий вкус» (18+).

11

Фуд-корты

Фуд-корт № 1 у музыкальной сцены

  • «Дагестанская лавка»: дагестанские лепешки чуду с сыром, с мясом, с зеленью, с тыквой, с картошкой и грибами. Пахлава под чай из горных трав, кизиловый лимонад с мятой;

  • «Чуррос Вооm»: чуррос — испанские пончики;

  • «Корейские корн-доги»: корейские корн-доги напитки;

  • «Корейские корн-доги»: корейские корн-доги напитки;

  • «Пян-се»: корейские паровые пирожки с различными начинками;

  • RuiRu: кофе, лимонады, сахарная вата и молочные коктейли;

  • «Чаплин пицца»: авторские римские пиццы.

Фуд-корт № 2 у кулинарной сцены

  • Дегустация ярославских специалитетов: картофельная запеканка с грибами и грудинкой под горячим сыром раклет; ярушки рыболепные под сыром с судаком и щукой; сбитень; лимонады с огурцом и укропом, малиной и хвоей, крыжовником и апельсином; сыры;

  • steak house «Честный Стейк»: бургеры, стейки и домашние лимонады; ресторан «Собрание»: большие блины с сытными начинками;

  • ресторан «Много Рыбы»: воки и поке-конструктор;

  • «Шашлык-Машлык»: хачапури и шаверма на углях, шашлык-ролл, кебаб-ролл;

  • «Дагестанская кухня»: фирменные кебабы «Баранди», ботлихские пироги;

  • «Мой мясной»: авторские шаурма и блинчики;

  • «Сила Сибири»: блюда из оленины, а также фирменный сугудай из омуля (блюдо из свежей, термически не обработанной рыбы);

  • «Удмуртские перепечи»: фирменные удмуртские перепечи (ватрушки) с разными начинками;

  • «Кларий — рыба дивная»: шашлык из сома;

  • «Хот-доги регионов России»: авторские ход-доги;

  • «Дымов Гриль Дог»: фирменные хот-доги с сосисками и с колбасками;

  • фуд-трак «Помидорка»: кетчуп, который можно добавить к ребрышкам или в хот-дог отфуд-трака «Дымов»;

  • фуд-трак SuperWok: воки для вегетарианцев и мясоедов, молочные коктейли;

  • фуд-трак Beetle Chef: авторские хот-доги, кофе и домашний лимонад;

  • фуд-трак Old Bus Coffee: авторское кофейное меню и корн-доги.

Фуд-корт № 3 у стелы #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ

  • «Вкусвилл»: бургеры, хот-доги, фруктовые нарезки, мороженое;

  • «Бульбачка»: жареная картошка-вертушка (Белоруссия);

  • Coffee Like: авторское кофейное меню — лаванда, бельгийская вафля, малина — кокос;

  • «PROSPECT гриль»: бургеры и мясо на гриле;

  • Say cheese от Yarhotel Centre: хачапури на шампуре, сырный суп, сырные шарики фри, сырный попкорн;

  • «Борода Бар»: ребра, бургеры, колбаски и стейки на гриле; белгородская сыроварня «Батмановские сыры»: сыры собственного производства, мясо и овощи на офире (многофункциональный очаг, объединяющий в себе функции мангала, гриля и барбекю), стейки с розмарином, жареный сыр халуми;

  • «РАКОВАРЪ»: раки вареные, лангустины в беконе и креветки, том ям;

  • «ЭТО ЧУРРОС и КОФЕ!»: авторские чурросы; ELLEX COFFE: кофе и авторские ПП-пироги;

  • «Душа»: конструктор вафель и лимонады;

  • «Пипяо»: корейские корн-доги и поке; фуд-трак «Скуби Дог»: крафтовые ход-доги и волжские багеты с начинками;

  • «Чуррос Воом»: испанские пончики;

  • фуд-трак «Индилайт»: клаб-сэндвич с ветчиной, купаты с багетом и маринованными огурчиками;

  • фуд-трак «Дальневосточный минтай»: сифуд-боксы, фиш & chips, креветки, рыбные палочки;

  • фуд-трак «МАГ бургер»: классические бургеры, бургеры в тортилье.

Аллея фуд-траков (со стороны Которосли)

  • «ПиццаФабрика»: фабричная пицца прямо из печи;

  • «Роснефть зерно»: авторские ход-доги и пицца на римском тесте;

  • «Шаварме»: уникальная шаверма;

  • «Путь детства»: пицца из дровяной печи;

  • онлайн-магазин «Самокат»: коктейли на основе шорли бренда «Самокат». Хочешь получить коктейль — сыграй в кольцеброс;

  • «Юнга»: мороженое в гонконгских вафлях, кофе и лимонады;

  • G-drive: кофе и датские хот-доги.

12

Фуд-корт 18+

  • Пивоварня «ТАРКОС» (Воронеж): пивоварня-замок из Воронежа приглашает поучаствовать в настоящих пивных играх! Керлинг бирдекелями, крышечный баскетбол — настоящий пивной чемпионат!

  • крафтовая пивоварня MAGNUM: крафтовое пенное;

  • крафтовая пивоварня HOPMALT: крафтовое пенное;

  • «Багет, паштет и желтый плед»: узбекский плов, мидии в сливочном соусе, картофель фри;

  • «Фермерские улитки»: авторские фаршированные улитки из Казани;

  • ресторан «Дежавю»: игристые и тихие вина от «Кубань-Вина» и «Абрау-Дюрсо»; мидии в сырном соусе; телятина в соусе порто и сыры.

13

Крафтовые продукты

Сделано на Вологодчине

  • Lindgren Coffee: авторское кофейное меню, кофе собственной обжарки;

  • «Светлый Терем»: овсяно-ягодные напитки, квас, гранола с сухофруктами и орехами;

  • «Кондитерская фабрика»: зефир, пастила, мармелад, конфеты, драже;

  • «Золото цветов»: медовое изобилие;

  • «Вкус Севера»: ремесленные сыры, соусы, овощные конфеты;

  • «Агромясопром»: деликатесы от вологодского производителя, колбаски и купаты на гриле, вологодское мороженое;

  • «ЕЖИ: еда Жизни»: натуральные фруктовые чипсы ЕЖИ, хлебцы из семян льна;

  • «ВРЕМЯ ЧАГИ»: оригинальный чага-чай;

  • «Скородумка»: сладости и напитки из вологодских овощей, ягод, фруктов;

  • мастерская «Пряник на счастье»: вологодский пряник как гастрономический сувенир;

  • «Надюшины сладости»: шоколад ручной работы;

  • «Пряничная Анастасии Маловой»: имбирные фигурные пряники ручной работы, фирменное овсяное печенье.

Крафт-маркет «Продукты России» у стелы

  • «Ферма групп»: объединение фермеров Курской области. Ремесленные сыры от курских сыроваров, знаменитый сыр «Малевич» (победитель конкурса «Вкусы России»);

  • «ГастроНомик»: мясные деликатесы (Ярославль);

  • «Дар берез»: березовый квас и березовый сок (Владимирская область);

  • «Масла холодного отжима»: масла холодного отжима из Краснодарского края;

  • сыроварни и медоварни «АЛЬДИНИ»: ремесленные сыры, жареный сыр на гриле, сырная паэлья (Орехово-Зуевский район);

  • «Льговская пасека»: мёд костромского разнотравья;

  • «Колдаевская Сыроварня»: изысканные благородные сыры из Владимирской области;

  • «ЛАКОМКА.76»: шоколадные пасты ручной работы (Ростов Великий);

  • «Колбасник Василий»: крафтовые колбасы ручной работы (Московская область);

  • «На дровишках»: фермерский цех мясных деликатесов (Москва);

  • «Хамон и дичь»: мясные и рыбные деликатесы из Ярославской области;

  • «Территория мармелада»: натуральные и полезные сладости из Перми

  • «Ремесленный дом Павла Кабанова»: ремесленные сыры, сырные сладости и сырное мороженое (Иваново);

  • «Домик в Kiselёvo»: пастила, фрипсы, сладости и чай из Ростова-на-Дону;

  • «Кислородные коктейли»: кислородный коктейли из соков и молока (Ярославль).

Возрастное ограничение мероприятий — 0+

ПО ТЕМЕ
Пир на Волге Гастрономический фестиваль Еда Афиша Программа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
23 августа 2024, 06:55
Россия Россия , путиин президент мииира )))))
Гость
23 августа 2024, 06:54
Правильно , пока в Курске люди живут в спорт зале , в Ярославле пируют , все идет по плану
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление