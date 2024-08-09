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Город В Ярославле перекроют для транспорта центр города из-за концерта Башмета. Схема

В Ярославле перекроют для транспорта центр города из-за концерта Башмета. Схема

Где и в какие дни будет не проехать

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6 комментариев
Концерт с участием Юрия Башмета пройдет 13 августа на Советской площади Ярославля

В Ярославле на несколько дней перекроют движение в центре города из-за концерта Юрия Башмета (6+). Об этом предупредили в мэрии города.

Само мероприятие пройдет во вторник, 13 августа, в 20:00 на Советской площади. Однако въезд на площадь закрыли раньше — с 07:00 9 августа. Продлится ограничение до 23:00 14 августа.

Кроме того, в сам день концерта с 07:00 до 23:00 будут перекрыты центральные улицы города — Советская, Кирова, Нахимсона, а также Народный переулок, Советский переулок, площадь Челюскинцев. На участках улиц Советская, Кирова, Нахимсона и на площади Челюскинцев с 19:00 12 августа до 23:00 13 августа будет действовать ограничение остановки и стоянки транспорта.

— Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — обратились власти к водителям.

Схема перекрытия улиц Ярославля в связи с концертом Юрия Башмета

Напомним, в концерте на Советской площади примут участие известный дирижер Юрий Башмет и оперный певец Ильдар Абдразаков, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр и хоровая филармоническая капелла «Ярославия». Для зрителей прозвучат произведения великих русских композиторов.

1000 билетов на стоячие места у сцены раздают бесплатно в кассе КЗЦ «Миллениум». Билеты на сидячие места можно приобрести за 200–600 рублей или по «Пушкинской карте».

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Юрий Башмет Концерт Перекрытие движения
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Комментарии
6
280714103
9 августа 2024, 10:36
Это не Жан Мишель Жарр. Неинтересно.
Гость
9 августа 2024, 10:42
А кто это такой, из-за которого весь город перекрывать будут? Пусть в каком нибудь Некрасовском или Вятском играет и кому он нужен и его музыка, туда и едут. Личность какая... в Москве всем видно надоел...
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