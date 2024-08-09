В Ярославле перекроют для транспорта центр города из-за концерта Башмета. Схема

Концерт с участием Юрия Башмета пройдет 13 августа на Советской площади Ярославля Источник: Кирилл Поверинов, Александра Мамонтова











В Ярославле на несколько дней перекроют движение в центре города из-за концерта Юрия Башмета (6+). Об этом предупредили в мэрии города.

Само мероприятие пройдет во вторник, 13 августа, в 20:00 на Советской площади. Однако въезд на площадь закрыли раньше — с 07:00 9 августа. Продлится ограничение до 23:00 14 августа.

Кроме того, в сам день концерта с 07:00 до 23:00 будут перекрыты центральные улицы города — Советская, Кирова, Нахимсона, а также Народный переулок, Советский переулок, площадь Челюскинцев. На участках улиц Советская, Кирова, Нахимсона и на площади Челюскинцев с 19:00 12 августа до 23:00 13 августа будет действовать ограничение остановки и стоянки транспорта.

— Просим быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — обратились власти к водителям.

Схема перекрытия улиц Ярославля в связи с концертом Юрия Башмета Источник: мэрия Ярославля











Напомним, в концерте на Советской площади примут участие известный дирижер Юрий Башмет и оперный певец Ильдар Абдразаков, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр и хоровая филармоническая капелла «Ярославия». Для зрителей прозвучат произведения великих русских композиторов.

