С пылу с жару: эти 10 блюд проще готовить в мультиварке — и вкус у них получается ярче

Мультиварка давно перестала быть гаджетом «для ленивых» — скорее это кухонный чит-код для занятых. Она экономит время, бережно готовит продукты и прощает кулинарные огрехи. Там, где на плите нужно стоять и помешивать, здесь достаточно нажать кнопку. Крупы выходят рассыпчатыми, мясо — мягким, а запеканки не подгорают по краям.
Некоторые блюда в ней получаются даже лучше, чем традиционным способом: вкус раскрывается глубже, а текстура становится ровнее. И главное — вы не привязаны к кухне, пока идет процесс.
Гурьевская каша
Гурьевская каша — не просто завтрак, а знаменитый русский десерт начала XIX века из манной крупы с пенками, орехами и сухофруктами, названный в честь графа Дмитрия Гурьева, хотя по легенде блюдо придумал крепостной повар Захар Кузьмин. Каша получается нежной, сливочной и многослойной, с румяной корочкой и орехово-фруктовой начинкой. Манная основа пропитывается ароматом топленого молока, а сухофрукты добавляют сладость без излишней приторности.
Ингредиенты:
манная крупа — 0,5 стакана;
молоко — 1 л;
сливки 20% — 200 мл;
сахар — 2–3 ст. л.;
сливочное масло — 40 г;
курага — 50 г;
изюм — 50 г;
грецкие орехи — 40 г;
ванилин — щепотка.
Как готовить:
В чашу налейте молоко и сливки, включите режим «Каша».
Постепенно всыпьте манную крупу, помешивая.
Добавьте сахар и ванилин, готовьте до загустения.
Отдельно ошпарьте и нарежьте сухофрукты, орехи измельчите.
Выложите половину каши, затем слой сухофруктов и орехов, сверху — оставшуюся кашу.
Добавьте кусочки сливочного масла.
Включите режим «Выпечка» на 15–20 минут для образования легкой корочки.
Творожная запеканка с бананом и шоколадными каплями
Запеканка в мультиварке выходит пышной и нежной, без пересушенных краев. Она подходит для завтрака или легкого десерта. Банан добавляет естественную сладость и легкий аромат, а шоколадные капли создают те самые приятные сюрпризы в каждом кусочке. При этом никаких танцев с бубном — всё смешивается в одной чаше, а дальше техника делает свою магию. Главное — дать запеканке спокойно «дойти», чтобы текстура осталась воздушной.
Ингредиенты:
творог — 500 г;
яйца — 2 шт.;
сахар — 3 ст. л.;
манная крупа — 3 ст. л.;
сметана — 3 ст. л.;
банан — 1 крупный;
шоколадные капли или кусочки темного шоколада — 50 г;
ванилин — щепотка.
Как готовить:
Банан разомните вилкой прямо в чаше до состояния пюре.
Добавьте творог, яйца и сахар, тщательно перемешайте.
Всыпьте манку, положите сметану и ванилин, снова перемешайте до однородности.
Аккуратно вмешайте шоколадные капли.
Разровняйте массу в чаше.
Закройте крышку и включите режим «Выпечка» на 50 минут.
После сигнала оставьте запеканку под крышкой еще на 10–15 минут, чтобы она стабилизировалась и не осела.
Финский сливочный суп с лососем (Lohikeitto)
Это северная классика: минимум специй, максимум вкуса. В основе — картофель, лосось и сливки. Никаких обжарок «до темной корочки» и сложных бульонов. В мультиварке овощи мягко томятся, рыба остается сочной, а сливки делают суп бархатистым. Получается легкий, но сытный вариант — не густая уха и не тяжелый крем-суп, а именно тот самый скандинавский баланс простоты и глубины.
Ингредиенты:
филе лосося — 400 г;
картофель — 4 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
сливки 20% — 200 мл;
вода — 1,5 л;
сливочное масло — 20 г;
лавровый лист — 1 шт.;
соль — по вкусу;
белый или черный перец — по вкусу;
свежий укроп — по вкусу.
Как готовить:
Лук нарежьте мелко, морковь — тонкими кружками, картофель — кубиками среднего размера. Лосось нарежьте крупными кусками.
В чашу положите сливочное масло и добавьте лук.
Включите режим «Жарка» на 3–4 минуты — лук должен стать мягким, но не подрумяниться.
Добавьте морковь и картофель.
Влейте воду, положите лавровый лист, посолите и поперчите.
Закройте крышку и включите режим «Суп» или «Тушение» на 25 минут.
За 10 минут до окончания аккуратно добавьте кусочки лосося.
За 3–5 минут до сигнала влейте сливки.
После завершения программы добавьте нарезанный укроп и дайте супу настояться под крышкой 5 минут.
Курица с брокколи в сливочно-чесночном соусе
Брокколи в этом блюде остается яркой и чуть упругой, а нежная курица пропитывается ароматным соусом. Сливки смягчают вкус, чеснок добавляет характер, и в итоге получается сытный, но не тяжелый ужин. Подавать можно как самостоятельное блюдо или с рисом. Готовится всё в одной чаше — минимум посуды и максимум вкуса.
Ингредиенты:
куриное филе — 400 г;
брокколи — 300 г;
сливки 20% — 200 мл;
чеснок — 2 зубчика;
лук — 1 шт.;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу.
Как готовить:
Нарежьте курицу кубиками, лук и чеснок измельчите.
В режиме «Жарка» обжарьте лук и чеснок 2–3 минуты.
Добавьте курицу и готовьте до легкой румяности.
Выложите соцветия брокколи.
Влейте сливки, посолите и поперчите.
Переключите на режим «Тушение» и готовьте 20 минут.
Перемешайте и подавайте горячим.
Ризотто с грибами и пармезаном
Кремовая текстура, насыщенный аромат грибов и легкая сливочная нота — это ризотто в мультиварке получается почти как в траттории. За счет постепенного томления рис впитывает бульон и становится мягким, но не разваренным. Грибы добавляют глубину вкуса, а пармезан завершает композицию. И главное — не нужно стоять у плиты и бесконечно помешивать.
Ингредиенты:
рис арборио — 1 стакан;
шампиньоны — 300 г;
лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
овощной бульон или вода — 3 стакана;
сливочное масло — 30 г;
тертый пармезан — 50 г;
оливковое масло — 1 ст. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу.
Как готовить:
Нарежьте лук, чеснок и грибы.
В режиме «Жарка» обжарьте лук и чеснок на оливковом масле 2–3 минуты.
Добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости.
Всыпьте рис и прогрейте его 1–2 минуты.
Влейте горячий бульон или воду, перемешайте.
Включите режим «Тушение» или «Рис» на 20–25 минут.
В конце добавьте сливочное масло и пармезан, перемешайте и дайте настояться 5 минут.
Тайский карри с нутом и овощами
Здесь уже появляется легкий эффект «уличной Азии», но без вок-огня и хаоса. Сначала овощи быстро обжариваются, чтобы раскрыть аромат и слегка карамелизоваться, а затем томятся в кокосовом молоке с пастой карри. Нут делает блюдо сытным, но не тяжелым. Всё по-прежнему готовится в одной чаше — вы просто переключаете программу и спокойно ждете финального сигнала.
Ингредиенты:
консервированный нут — 1 банка;
картофель — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
кокосовое молоко — 400 мл;
вода — 100 мл;
красная паста карри — 1–2 ч. л.;
соевый соус — 2 ст. л.;
растительное масло — 1 ст. л.;
сок лайма — 1 ст. л.
Как готовить:
Лук нарежьте мелко, картофель и морковь — кубиками, перец — полосками.
В чашу влейте масло, выложите лук, морковь и картофель.
Включите режим «Жарка» на 7–10 минут и обжаривайте при закрытой крышке, один раз перемешав в середине процесса.
Добавьте болгарский перец и пасту карри, перемешайте.
Выложите нут.
Влейте кокосовое молоко и воду, добавьте соевый соус.
Переключите режим на «Тушение» и готовьте 30 минут.
После сигнала добавьте сок лайма, аккуратно перемешайте и дайте настояться 5 минут под крышкой.
Рыба в томатном соусе с черносливом
Нежная рыба в густом соусе получается особенно мягкой благодаря равномерному прогреву. Томат придает легкую кислинку, а специи раскрывают вкус. Блюдо подходит для обеда или ужина и отлично сочетается с рисом или овощами. Готовится быстро, а результат выглядит так, будто вы потратили на него полдня.
Ингредиенты:
филе белой рыбы — 500 г;
томаты в собственном соку — 400 г;
лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 1 ст. л.;
чернослив — 3 шт.;
соль — по вкусу;
итальянские травы — 1 ч. л.
Как готовить:
Нарежьте лук (колечками) и чеснок.
Обжарьте их 5 минут в режиме «Жарка».
Добавьте томаты и травы, перемешайте.
Рыбу разделите на брусочки.
Выложите рыбу, чтобы томатный соус полностью ее покрывал (при необходимости добавьте немного воды), посолите.
Готовьте в режиме «Тушение» 25 минут. За 5 минут до готовности добавьте чернослив, нарезанный кубиком.
Ленивые голубцы слоями
Без ювелирного скручивания и возни с листьями. Все ингредиенты отправляются в чашу, где рис пропаривается, мясо выделяет сок, а капуста становится мягкой, но не превращается в кашу. За счет тушения вкус получается насыщенным, словно блюдо готовилось дольше, чем есть на самом деле. Это сытный вариант для обеда или ужина, который не требует вашего постоянного участия — мультиварка спокойно справится сама.
Ингредиенты:
фарш — 500 г;
рис — 1 стакан;
капуста — 400 г;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
томаты в собственном соку — 400 г;
вода — 1 стакан;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Как готовить:
Капусту нашинкуйте, морковь натрите, лук нарежьте.
В чашу влейте масло, добавьте лук и морковь.
Включите режим «Жарка» на 5–7 минут.
Добавьте фарш, разомните его лопаткой и готовьте еще 5–7 минут до смены цвета.
Выключите режим.
Сверху распределите половину капусты.
Засыпьте промытый рис ровным слоем.
Выложите оставшуюся капусту.
Залейте томатами и водой, посолите и поперчите.
Закройте крышку и включите режим «Тушение» на 50–60 минут.
Булгур с тыквой, нутом и кумином
Это блюдо пахнет Востоком и уютом одновременно. Сладковатая тыква отлично сочетается с рассыпчатым булгуром, а нут добавляет сытности и текстуры. Кумин раскрывается в тепле и придает легкий ореховый оттенок. В итоге получается яркий, насыщенный гарнир или самостоятельный ужин, который выглядит эффектно, но готовится без лишней суеты.
Ингредиенты:
булгур — 1 стакан;
тыква — 250 г;
консервированный нут — 1 банка;
лук — 1 шт.;
вода — 2 стакана;
оливковое масло — 1 ст. л.;
кумин — 0,5 ч. л.;
соль — по вкусу.
Как готовить:
Нарежьте тыкву кубиками, лук мелко порубите.
В режиме «Жарка» обжарьте лук с маслом 3–4 минуты.
Добавьте тыкву и кумин, готовьте еще 5 минут.
Всыпьте булгур и нут, перемешайте.
Влейте воду, посолите.
Готовьте в режиме «Крупа» 20–25 минут.
Дайте настояться 5 минут перед подачей.
Шоколадный брауни с бананом без муки
Да, мультиварка умеет не только тушить. Этот десерт получается влажным, насыщенным и слегка тягучим внутри. Банан заменяет часть сахара и придает естественную сладость, а отсутствие муки делает текстуру более плотной и нежной. Отличный вариант для тех, кто хочет сладкого, но без тяжести и сложных манипуляций с тестом.
Ингредиенты:
темный шоколад — 150 г;
банан — 2 шт.;
яйца — 2 шт.;
какао — 2 ст. л.;
сливочное масло — 50 г;
разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Как готовить:
Растопите шоколад с маслом на водяной бане.
Разомните бананы в пюре.
Смешайте яйца с банановым пюре.
Добавьте шоколадную массу, какао и разрыхлитель.
Перелейте тесто в смазанную чашу.
Готовьте в режиме «Выпечка» 45–50 минут.
Остудите перед нарезкой, чтобы брауни стабилизировался.
Эти рецепты — наглядное доказательство, что мультиварка умеет больше, чем просто варить кашу. Она берет на себя рутину, освобождает время и помогает получать стабильный результат без лишнего стресса. Если техника уже стоит у вас на кухне — самое время использовать ее на полную. А если нет, список блюд вполне может стать веским аргументом в пользу покупки.