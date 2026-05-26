С пылу с жару: эти 10 блюд проще готовить в мультиварке — и вкус у них получается ярче

Мультиварка берет на себя рутину, а вы получаете вкусные блюда без лишней суеты и стояния у плиты Источник: GPT

Мультиварка давно перестала быть гаджетом «для ленивых» — скорее это кухонный чит-код для занятых. Она экономит время, бережно готовит продукты и прощает кулинарные огрехи. Там, где на плите нужно стоять и помешивать, здесь достаточно нажать кнопку. Крупы выходят рассыпчатыми, мясо — мягким, а запеканки не подгорают по краям.

Некоторые блюда в ней получаются даже лучше, чем традиционным способом: вкус раскрывается глубже, а текстура становится ровнее. И главное — вы не привязаны к кухне, пока идет процесс.

Гурьевская каша

Историческая каша-десерт, которая в мультиварке томится равномерно и получается особенно нежной Источник: GPT

Гурьевская каша — не просто завтрак, а знаменитый русский десерт начала XIX века из манной крупы с пенками, орехами и сухофруктами, названный в честь графа Дмитрия Гурьева, хотя по легенде блюдо придумал крепостной повар Захар Кузьмин. Каша получается нежной, сливочной и многослойной, с румяной корочкой и орехово-фруктовой начинкой. Манная основа пропитывается ароматом топленого молока, а сухофрукты добавляют сладость без излишней приторности.

Ингредиенты:

манная крупа — 0,5 стакана;

молоко — 1 л;

сливки 20% — 200 мл;

сахар — 2–3 ст. л.;

сливочное масло — 40 г;

курага — 50 г;

изюм — 50 г;

грецкие орехи — 40 г;

ванилин — щепотка.

Как готовить:

В чашу налейте молоко и сливки, включите режим «Каша». Постепенно всыпьте манную крупу, помешивая. Добавьте сахар и ванилин, готовьте до загустения. Отдельно ошпарьте и нарежьте сухофрукты, орехи измельчите. Выложите половину каши, затем слой сухофруктов и орехов, сверху — оставшуюся кашу. Добавьте кусочки сливочного масла. Включите режим «Выпечка» на 15–20 минут для образования легкой корочки.

Творожная запеканка с бананом и шоколадными каплями

Эта запеканка остается воздушной и радует шоколадными вкраплениями в каждом кусочке Источник: GPT

Запеканка в мультиварке выходит пышной и нежной, без пересушенных краев. Она подходит для завтрака или легкого десерта. Банан добавляет естественную сладость и легкий аромат, а шоколадные капли создают те самые приятные сюрпризы в каждом кусочке. При этом никаких танцев с бубном — всё смешивается в одной чаше, а дальше техника делает свою магию. Главное — дать запеканке спокойно «дойти», чтобы текстура осталась воздушной.

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

манная крупа — 3 ст. л.;

сметана — 3 ст. л.;

банан — 1 крупный;

шоколадные капли или кусочки темного шоколада — 50 г;

ванилин — щепотка.

Как готовить:

Банан разомните вилкой прямо в чаше до состояния пюре. Добавьте творог, яйца и сахар, тщательно перемешайте. Всыпьте манку, положите сметану и ванилин, снова перемешайте до однородности. Аккуратно вмешайте шоколадные капли. Разровняйте массу в чаше. Закройте крышку и включите режим «Выпечка» на 50 минут. После сигнала оставьте запеканку под крышкой еще на 10–15 минут, чтобы она стабилизировалась и не осела.

Финский сливочный суп с лососем (Lohikeitto)

Финский суп Lohikeitto сочетает сливки и лосось и раскрывает вкус без лишних специй Источник: GPT

Это северная классика: минимум специй, максимум вкуса. В основе — картофель, лосось и сливки. Никаких обжарок «до темной корочки» и сложных бульонов. В мультиварке овощи мягко томятся, рыба остается сочной, а сливки делают суп бархатистым. Получается легкий, но сытный вариант — не густая уха и не тяжелый крем-суп, а именно тот самый скандинавский баланс простоты и глубины.

Ингредиенты:

филе лосося — 400 г;

картофель — 4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сливки 20% — 200 мл;

вода — 1,5 л;

сливочное масло — 20 г;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу;

белый или черный перец — по вкусу;

свежий укроп — по вкусу.

Как готовить:

Лук нарежьте мелко, морковь — тонкими кружками, картофель — кубиками среднего размера. Лосось нарежьте крупными кусками. В чашу положите сливочное масло и добавьте лук. Включите режим «Жарка» на 3–4 минуты — лук должен стать мягким, но не подрумяниться. Добавьте морковь и картофель. Влейте воду, положите лавровый лист, посолите и поперчите. Закройте крышку и включите режим «Суп» или «Тушение» на 25 минут. За 10 минут до окончания аккуратно добавьте кусочки лосося. За 3–5 минут до сигнала влейте сливки. После завершения программы добавьте нарезанный укроп и дайте супу настояться под крышкой 5 минут.

Курица с брокколи в сливочно-чесночном соусе

Курица с брокколи получается сочной и приобретает насыщенный вкус благодаря сливочному соусу Источник: GPT

Брокколи в этом блюде остается яркой и чуть упругой, а нежная курица пропитывается ароматным соусом. Сливки смягчают вкус, чеснок добавляет характер, и в итоге получается сытный, но не тяжелый ужин. Подавать можно как самостоятельное блюдо или с рисом. Готовится всё в одной чаше — минимум посуды и максимум вкуса.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

брокколи — 300 г;

сливки 20% — 200 мл;

чеснок — 2 зубчика;

лук — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Как готовить:

Нарежьте курицу кубиками, лук и чеснок измельчите. В режиме «Жарка» обжарьте лук и чеснок 2–3 минуты. Добавьте курицу и готовьте до легкой румяности. Выложите соцветия брокколи. Влейте сливки, посолите и поперчите. Переключите на режим «Тушение» и готовьте 20 минут. Перемешайте и подавайте горячим.

Ризотто с грибами и пармезаном

Ризотто с грибами приобретает кремовую текстуру и глубокий аромат без долгого помешивания Источник: GPT

Кремовая текстура, насыщенный аромат грибов и легкая сливочная нота — это ризотто в мультиварке получается почти как в траттории. За счет постепенного томления рис впитывает бульон и становится мягким, но не разваренным. Грибы добавляют глубину вкуса, а пармезан завершает композицию. И главное — не нужно стоять у плиты и бесконечно помешивать.

Ингредиенты:

рис арборио — 1 стакан;

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

овощной бульон или вода — 3 стакана;

сливочное масло — 30 г;

тертый пармезан — 50 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Как готовить:

Нарежьте лук, чеснок и грибы. В режиме «Жарка» обжарьте лук и чеснок на оливковом масле 2–3 минуты. Добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Всыпьте рис и прогрейте его 1–2 минуты. Влейте горячий бульон или воду, перемешайте. Включите режим «Тушение» или «Рис» на 20–25 минут. В конце добавьте сливочное масло и пармезан, перемешайте и дайте настояться 5 минут.

Тайский карри с нутом и овощами

Тайский карри объединяет нут и овощи и создает яркий пряный акцент в меню Источник: GPT

Здесь уже появляется легкий эффект «уличной Азии», но без вок-огня и хаоса. Сначала овощи быстро обжариваются, чтобы раскрыть аромат и слегка карамелизоваться, а затем томятся в кокосовом молоке с пастой карри. Нут делает блюдо сытным, но не тяжелым. Всё по-прежнему готовится в одной чаше — вы просто переключаете программу и спокойно ждете финального сигнала.

Ингредиенты:

консервированный нут — 1 банка;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

кокосовое молоко — 400 мл;

вода — 100 мл;

красная паста карри — 1–2 ч. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сок лайма — 1 ст. л.

Как готовить:

Лук нарежьте мелко, картофель и морковь — кубиками, перец — полосками. В чашу влейте масло, выложите лук, морковь и картофель. Включите режим «Жарка» на 7–10 минут и обжаривайте при закрытой крышке, один раз перемешав в середине процесса. Добавьте болгарский перец и пасту карри, перемешайте. Выложите нут. Влейте кокосовое молоко и воду, добавьте соевый соус. Переключите режим на «Тушение» и готовьте 30 минут. После сигнала добавьте сок лайма, аккуратно перемешайте и дайте настояться 5 минут под крышкой.

Рыба в томатном соусе с черносливом

Рыба в томатном соусе получает легкую сладость чернослива и насыщенный вкус Источник: GPT

Нежная рыба в густом соусе получается особенно мягкой благодаря равномерному прогреву. Томат придает легкую кислинку, а специи раскрывают вкус. Блюдо подходит для обеда или ужина и отлично сочетается с рисом или овощами. Готовится быстро, а результат выглядит так, будто вы потратили на него полдня.

Ингредиенты:

филе белой рыбы — 500 г;

томаты в собственном соку — 400 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 1 ст. л.;

чернослив — 3 шт.;

соль — по вкусу;

итальянские травы — 1 ч. л.

Как готовить:

Нарежьте лук (колечками) и чеснок. Обжарьте их 5 минут в режиме «Жарка». Добавьте томаты и травы, перемешайте. Рыбу разделите на брусочки. Выложите рыбу, чтобы томатный соус полностью ее покрывал (при необходимости добавьте немного воды), посолите. Готовьте в режиме «Тушение» 25 минут. За 5 минут до готовности добавьте чернослив, нарезанный кубиком.

Ленивые голубцы слоями

Ленивые голубцы сохраняют сочность и позволяют обойтись без утомительного заворачивания Источник: GPT

Без ювелирного скручивания и возни с листьями. Все ингредиенты отправляются в чашу, где рис пропаривается, мясо выделяет сок, а капуста становится мягкой, но не превращается в кашу. За счет тушения вкус получается насыщенным, словно блюдо готовилось дольше, чем есть на самом деле. Это сытный вариант для обеда или ужина, который не требует вашего постоянного участия — мультиварка спокойно справится сама.

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

рис — 1 стакан;

капуста — 400 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

томаты в собственном соку — 400 г;

вода — 1 стакан;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Как готовить:

Капусту нашинкуйте, морковь натрите, лук нарежьте. В чашу влейте масло, добавьте лук и морковь. Включите режим «Жарка» на 5–7 минут. Добавьте фарш, разомните его лопаткой и готовьте еще 5–7 минут до смены цвета. Выключите режим. Сверху распределите половину капусты. Засыпьте промытый рис ровным слоем. Выложите оставшуюся капусту. Залейте томатами и водой, посолите и поперчите. Закройте крышку и включите режим «Тушение» на 50–60 минут.

Булгур с тыквой, нутом и кумином

Булгур с тыквой раскрывает пряные нотки кумина и делает гарнир выразительным Источник: GPT

Это блюдо пахнет Востоком и уютом одновременно. Сладковатая тыква отлично сочетается с рассыпчатым булгуром, а нут добавляет сытности и текстуры. Кумин раскрывается в тепле и придает легкий ореховый оттенок. В итоге получается яркий, насыщенный гарнир или самостоятельный ужин, который выглядит эффектно, но готовится без лишней суеты.

Ингредиенты:

булгур — 1 стакан;

тыква — 250 г;

консервированный нут — 1 банка;

лук — 1 шт.;

вода — 2 стакана;

оливковое масло — 1 ст. л.;

кумин — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу.

Как готовить:

Нарежьте тыкву кубиками, лук мелко порубите. В режиме «Жарка» обжарьте лук с маслом 3–4 минуты. Добавьте тыкву и кумин, готовьте еще 5 минут. Всыпьте булгур и нут, перемешайте. Влейте воду, посолите. Готовьте в режиме «Крупа» 20–25 минут. Дайте настояться 5 минут перед подачей.

Шоколадный брауни с бананом без муки

Шоколадный брауни остается влажным внутри и получает естественную сладость за счет банана Источник: GPT

Да, мультиварка умеет не только тушить. Этот десерт получается влажным, насыщенным и слегка тягучим внутри. Банан заменяет часть сахара и придает естественную сладость, а отсутствие муки делает текстуру более плотной и нежной. Отличный вариант для тех, кто хочет сладкого, но без тяжести и сложных манипуляций с тестом.

Ингредиенты:

темный шоколад — 150 г;

банан — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

какао — 2 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Как готовить:

Растопите шоколад с маслом на водяной бане. Разомните бананы в пюре. Смешайте яйца с банановым пюре. Добавьте шоколадную массу, какао и разрыхлитель. Перелейте тесто в смазанную чашу. Готовьте в режиме «Выпечка» 45–50 минут. Остудите перед нарезкой, чтобы брауни стабилизировался.