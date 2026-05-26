Еда С пылу с жару: эти 10 блюд проще готовить в мультиварке — и вкус у них получается ярче

С пылу с жару: эти 10 блюд проще готовить в мультиварке — и вкус у них получается ярче

Минимум хлопот, максимум результата — техника берет самое сложное на себя

Мультиварка берет на себя рутину, а вы получаете вкусные блюда без лишней суеты и стояния у плиты

Источник:

GPT

Мультиварка давно перестала быть гаджетом «для ленивых» — скорее это кухонный чит-код для занятых. Она экономит время, бережно готовит продукты и прощает кулинарные огрехи. Там, где на плите нужно стоять и помешивать, здесь достаточно нажать кнопку. Крупы выходят рассыпчатыми, мясо — мягким, а запеканки не подгорают по краям.

Некоторые блюда в ней получаются даже лучше, чем традиционным способом: вкус раскрывается глубже, а текстура становится ровнее. И главное — вы не привязаны к кухне, пока идет процесс.

Гурьевская каша

Историческая каша-десерт, которая в мультиварке томится равномерно и получается особенно нежной

Источник:

GPT

Гурьевская каша — не просто завтрак, а знаменитый русский десерт начала XIX века из манной крупы с пенками, орехами и сухофруктами, названный в честь графа Дмитрия Гурьева, хотя по легенде блюдо придумал крепостной повар Захар Кузьмин. Каша получается нежной, сливочной и многослойной, с румяной корочкой и орехово-фруктовой начинкой. Манная основа пропитывается ароматом топленого молока, а сухофрукты добавляют сладость без излишней приторности.

Ингредиенты:

  • манная крупа — 0,5 стакана;

  • молоко — 1 л;

  • сливки 20% — 200 мл;

  • сахар — 2–3 ст. л.;

  • сливочное масло — 40 г;

  • курага — 50 г;

  • изюм — 50 г;

  • грецкие орехи — 40 г;

  • ванилин — щепотка.

Как готовить:

  1. В чашу налейте молоко и сливки, включите режим «Каша».

  2. Постепенно всыпьте манную крупу, помешивая.

  3. Добавьте сахар и ванилин, готовьте до загустения.

  4. Отдельно ошпарьте и нарежьте сухофрукты, орехи измельчите.

  5. Выложите половину каши, затем слой сухофруктов и орехов, сверху — оставшуюся кашу.

  6. Добавьте кусочки сливочного масла.

  7. Включите режим «Выпечка» на 15–20 минут для образования легкой корочки.

Творожная запеканка с бананом и шоколадными каплями

Эта запеканка остается воздушной и радует шоколадными вкраплениями в каждом кусочке

Источник:

GPT

Запеканка в мультиварке выходит пышной и нежной, без пересушенных краев. Она подходит для завтрака или легкого десерта. Банан добавляет естественную сладость и легкий аромат, а шоколадные капли создают те самые приятные сюрпризы в каждом кусочке. При этом никаких танцев с бубном — всё смешивается в одной чаше, а дальше техника делает свою магию. Главное — дать запеканке спокойно «дойти», чтобы текстура осталась воздушной.

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 3 ст. л.;

  • манная крупа — 3 ст. л.;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • банан — 1 крупный;

  • шоколадные капли или кусочки темного шоколада — 50 г;

  • ванилин — щепотка.

Как готовить:

  1. Банан разомните вилкой прямо в чаше до состояния пюре.

  2. Добавьте творог, яйца и сахар, тщательно перемешайте.

  3. Всыпьте манку, положите сметану и ванилин, снова перемешайте до однородности.

  4. Аккуратно вмешайте шоколадные капли.

  5. Разровняйте массу в чаше.

  6. Закройте крышку и включите режим «Выпечка» на 50 минут.

  7. После сигнала оставьте запеканку под крышкой еще на 10–15 минут, чтобы она стабилизировалась и не осела.

Финский сливочный суп с лососем (Lohikeitto)

Финский суп Lohikeitto сочетает сливки и лосось и раскрывает вкус без лишних специй

Источник:

GPT

Это северная классика: минимум специй, максимум вкуса. В основе — картофель, лосось и сливки. Никаких обжарок «до темной корочки» и сложных бульонов. В мультиварке овощи мягко томятся, рыба остается сочной, а сливки делают суп бархатистым. Получается легкий, но сытный вариант — не густая уха и не тяжелый крем-суп, а именно тот самый скандинавский баланс простоты и глубины.

Ингредиенты:

  • филе лосося — 400 г;

  • картофель — 4 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • сливки 20% — 200 мл;

  • вода — 1,5 л;

  • сливочное масло — 20 г;

  • лавровый лист — 1 шт.;

  • соль — по вкусу;

  • белый или черный перец — по вкусу;

  • свежий укроп — по вкусу.

Как готовить:

  1. Лук нарежьте мелко, морковь — тонкими кружками, картофель — кубиками среднего размера. Лосось нарежьте крупными кусками.

  2. В чашу положите сливочное масло и добавьте лук.

  3. Включите режим «Жарка» на 3–4 минуты — лук должен стать мягким, но не подрумяниться.

  4. Добавьте морковь и картофель.

  5. Влейте воду, положите лавровый лист, посолите и поперчите.

  6. Закройте крышку и включите режим «Суп» или «Тушение» на 25 минут.

  7. За 10 минут до окончания аккуратно добавьте кусочки лосося.

  8. За 3–5 минут до сигнала влейте сливки.

  9. После завершения программы добавьте нарезанный укроп и дайте супу настояться под крышкой 5 минут.

Курица с брокколи в сливочно-чесночном соусе

Курица с брокколи получается сочной и приобретает насыщенный вкус благодаря сливочному соусу

Источник:

GPT

Брокколи в этом блюде остается яркой и чуть упругой, а нежная курица пропитывается ароматным соусом. Сливки смягчают вкус, чеснок добавляет характер, и в итоге получается сытный, но не тяжелый ужин. Подавать можно как самостоятельное блюдо или с рисом. Готовится всё в одной чаше — минимум посуды и максимум вкуса.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;

  • брокколи — 300 г;

  • сливки 20% — 200 мл;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • лук — 1 шт.;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Нарежьте курицу кубиками, лук и чеснок измельчите.

  2. В режиме «Жарка» обжарьте лук и чеснок 2–3 минуты.

  3. Добавьте курицу и готовьте до легкой румяности.

  4. Выложите соцветия брокколи.

  5. Влейте сливки, посолите и поперчите.

  6. Переключите на режим «Тушение» и готовьте 20 минут.

  7. Перемешайте и подавайте горячим.

Ризотто с грибами и пармезаном

Ризотто с грибами приобретает кремовую текстуру и глубокий аромат без долгого помешивания

Источник:

GPT

Кремовая текстура, насыщенный аромат грибов и легкая сливочная нота — это ризотто в мультиварке получается почти как в траттории. За счет постепенного томления рис впитывает бульон и становится мягким, но не разваренным. Грибы добавляют глубину вкуса, а пармезан завершает композицию. И главное — не нужно стоять у плиты и бесконечно помешивать.

Ингредиенты:

  • рис арборио — 1 стакан;

  • шампиньоны — 300 г;

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • овощной бульон или вода — 3 стакана;

  • сливочное масло — 30 г;

  • тертый пармезан — 50 г;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Нарежьте лук, чеснок и грибы.

  2. В режиме «Жарка» обжарьте лук и чеснок на оливковом масле 2–3 минуты.

  3. Добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости.

  4. Всыпьте рис и прогрейте его 1–2 минуты.

  5. Влейте горячий бульон или воду, перемешайте.

  6. Включите режим «Тушение» или «Рис» на 20–25 минут.

  7. В конце добавьте сливочное масло и пармезан, перемешайте и дайте настояться 5 минут.

Тайский карри с нутом и овощами

Тайский карри объединяет нут и овощи и создает яркий пряный акцент в меню

Источник:

GPT

Здесь уже появляется легкий эффект «уличной Азии», но без вок-огня и хаоса. Сначала овощи быстро обжариваются, чтобы раскрыть аромат и слегка карамелизоваться, а затем томятся в кокосовом молоке с пастой карри. Нут делает блюдо сытным, но не тяжелым. Всё по-прежнему готовится в одной чаше — вы просто переключаете программу и спокойно ждете финального сигнала.

Ингредиенты:

  • консервированный нут — 1 банка;

  • картофель — 2 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • болгарский перец — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • кокосовое молоко — 400 мл;

  • вода — 100 мл;

  • красная паста карри — 1–2 ч. л.;

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • сок лайма — 1 ст. л.

Как готовить:

  1. Лук нарежьте мелко, картофель и морковь — кубиками, перец — полосками.

  2. В чашу влейте масло, выложите лук, морковь и картофель.

  3. Включите режим «Жарка» на 7–10 минут и обжаривайте при закрытой крышке, один раз перемешав в середине процесса.

  4. Добавьте болгарский перец и пасту карри, перемешайте.

  5. Выложите нут.

  6. Влейте кокосовое молоко и воду, добавьте соевый соус.

  7. Переключите режим на «Тушение» и готовьте 30 минут.

  8. После сигнала добавьте сок лайма, аккуратно перемешайте и дайте настояться 5 минут под крышкой.

Рыба в томатном соусе с черносливом

Рыба в томатном соусе получает легкую сладость чернослива и насыщенный вкус

Источник:

GPT

Нежная рыба в густом соусе получается особенно мягкой благодаря равномерному прогреву. Томат придает легкую кислинку, а специи раскрывают вкус. Блюдо подходит для обеда или ужина и отлично сочетается с рисом или овощами. Готовится быстро, а результат выглядит так, будто вы потратили на него полдня.

Ингредиенты:

  • филе белой рыбы — 500 г;

  • томаты в собственном соку — 400 г;

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • чернослив — 3 шт.;

  • соль — по вкусу;

  • итальянские травы — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. Нарежьте лук (колечками) и чеснок.

  2. Обжарьте их 5 минут в режиме «Жарка».

  3. Добавьте томаты и травы, перемешайте.

  4. Рыбу разделите на брусочки.

  5. Выложите рыбу, чтобы томатный соус полностью ее покрывал (при необходимости добавьте немного воды), посолите.

  6. Готовьте в режиме «Тушение» 25 минут. За 5 минут до готовности добавьте чернослив, нарезанный кубиком.

Ленивые голубцы слоями

Ленивые голубцы сохраняют сочность и позволяют обойтись без утомительного заворачивания

Источник:

GPT

Без ювелирного скручивания и возни с листьями. Все ингредиенты отправляются в чашу, где рис пропаривается, мясо выделяет сок, а капуста становится мягкой, но не превращается в кашу. За счет тушения вкус получается насыщенным, словно блюдо готовилось дольше, чем есть на самом деле. Это сытный вариант для обеда или ужина, который не требует вашего постоянного участия — мультиварка спокойно справится сама.

Ингредиенты:

  • фарш — 500 г;

  • рис — 1 стакан;

  • капуста — 400 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • томаты в собственном соку — 400 г;

  • вода — 1 стакан;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Капусту нашинкуйте, морковь натрите, лук нарежьте.

  2. В чашу влейте масло, добавьте лук и морковь.

  3. Включите режим «Жарка» на 5–7 минут.

  4. Добавьте фарш, разомните его лопаткой и готовьте еще 5–7 минут до смены цвета.

  5. Выключите режим.

  6. Сверху распределите половину капусты.

  7. Засыпьте промытый рис ровным слоем.

  8. Выложите оставшуюся капусту.

  9. Залейте томатами и водой, посолите и поперчите.

  10. Закройте крышку и включите режим «Тушение» на 50–60 минут.

Булгур с тыквой, нутом и кумином

Булгур с тыквой раскрывает пряные нотки кумина и делает гарнир выразительным

Источник:

GPT

Это блюдо пахнет Востоком и уютом одновременно. Сладковатая тыква отлично сочетается с рассыпчатым булгуром, а нут добавляет сытности и текстуры. Кумин раскрывается в тепле и придает легкий ореховый оттенок. В итоге получается яркий, насыщенный гарнир или самостоятельный ужин, который выглядит эффектно, но готовится без лишней суеты.

Ингредиенты:

  • булгур — 1 стакан;

  • тыква — 250 г;

  • консервированный нут — 1 банка;

  • лук — 1 шт.;

  • вода — 2 стакана;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • кумин — 0,5 ч. л.;

  • соль — по вкусу.

Как готовить:

  1. Нарежьте тыкву кубиками, лук мелко порубите.

  2. В режиме «Жарка» обжарьте лук с маслом 3–4 минуты.

  3. Добавьте тыкву и кумин, готовьте еще 5 минут.

  4. Всыпьте булгур и нут, перемешайте.

  5. Влейте воду, посолите.

  6. Готовьте в режиме «Крупа» 20–25 минут.

  7. Дайте настояться 5 минут перед подачей.

Шоколадный брауни с бананом без муки

Шоколадный брауни остается влажным внутри и получает естественную сладость за счет банана

Источник:

GPT

Да, мультиварка умеет не только тушить. Этот десерт получается влажным, насыщенным и слегка тягучим внутри. Банан заменяет часть сахара и придает естественную сладость, а отсутствие муки делает текстуру более плотной и нежной. Отличный вариант для тех, кто хочет сладкого, но без тяжести и сложных манипуляций с тестом.

Ингредиенты:

  • темный шоколад — 150 г;

  • банан — 2 шт.;

  • яйца — 2 шт.;

  • какао — 2 ст. л.;

  • сливочное масло — 50 г;

  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Как готовить:

  1. Растопите шоколад с маслом на водяной бане.

  2. Разомните бананы в пюре.

  3. Смешайте яйца с банановым пюре.

  4. Добавьте шоколадную массу, какао и разрыхлитель.

  5. Перелейте тесто в смазанную чашу.

  6. Готовьте в режиме «Выпечка» 45–50 минут.

  7. Остудите перед нарезкой, чтобы брауни стабилизировался.

Эти рецепты — наглядное доказательство, что мультиварка умеет больше, чем просто варить кашу. Она берет на себя рутину, освобождает время и помогает получать стабильный результат без лишнего стресса. Если техника уже стоит у вас на кухне — самое время использовать ее на полную. А если нет, список блюд вполне может стать веским аргументом в пользу покупки.

Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
