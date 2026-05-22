Шоколадный, творожный и банановый: готовим кексы в домашних условиях — три рецепта

Домашние кексы — один из самых простых способов быстро создать уютную атмосферу на кухне. Для них не нужны сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки: достаточно пары мисок, духовки и немного времени. Собрали для вас три рецепта кексов в домашних условиях — с творожной начинкой, изюмом и бананами с шоколадом. Забирайте себе и экспериментируйте.
Чтобы кексы получились вкусными и хорошо пропеклись, все продукты лучше заранее достать из холодильника. Ингредиенты комнатной температуры легче соединяются. Муку рекомендуется просеивать — выпечка получится более пышной.
Кекс с творожной начинкой
Этот нежный шоколадный кекс с мягким творожным центром подойдет и к вечернему чаю, и для семейного завтрака.
Ингредиенты
Мука — 200 граммов;
кефир — 200 миллилитров;
яйцо — 1 штука;
растительное масло — 100 миллилитров;
сахар — 150 граммов;
разрыхлитель — 1 чайная ложка;
какао-порошок — 2 столовая ложка с горкой;
творог — 140 граммов;
сахар — 1 столовая ложка;
ванильный сахар — 1 чайная ложка.
Рецепт
Яйцо взбиваем с сахаром до пышной массы, далее добавляем кефир и растительное масло, всё перемешиваем. Постепенно всыпаем муку, разрыхлитель и какао, доводим тесто до однородной густой консистенции. Творог разминаем вилкой с сахаром и ванильным сахаром, затем скатываем небольшие плотные шарики.
В формы для выпечки выкладываем немного теста, в центр помещаем творожный шарик и сверху добавляем еще теста. Выпекаем кексы около 25 минут при температуре 180 градусов. Кекс готов!
Кекс с изюмом
Это классический домашний вариант. Такой кекс мягкий, ароматный и очень простой.
Ингредиенты
Сливочное масло — 140 граммов;
изюм — 110 граммов;
мука — 250 граммов;
разрыхлитель — 0,5 чайной ложки;
яйца — 3 штуки;
сахар — 140 граммов;
сахарная пудра — 20 граммов.
Рецепт
Изюм промываем теплой водой и обсушиваем. Мягкое сливочное масло растираем с сахаром до светлой пышной массы. Далее по одному добавляем яйца, каждый раз тщательно перемешивая тесто.
Отдельно соединяем муку и разрыхлитель. В тесто добавляем изюм, затем постепенно вмешиваем мучную смесь до однородности.
Форму для выпечки застилаем пергаментом, выкладываем тесто и отправляем в духовку. Выпекаем кекс 50–60 минут при температуре 180 градусов. После 40 минут проверяем готовность деревянной шпажкой. Перед подачей кекс можно посыпать сахарной пудрой.
Кекс с банановой начинкой
Этот вариант понравится любителям шоколадной выпечки и влажных десертов.
Ингредиенты
бананы — 2 штуки;
горький шоколад — 100 граммов;
сливки 30% — 50 миллилитров;
какао — 30 граммов;
сахар — 50 граммов;
яйца — 3 штуки;
мука — 150 граммов;
разрыхлитель — 1 чайная ложка;
сливочное масло — 100 граммов.
Рецепт
Шоколад растапливаем со сливками на водяной бане, постоянно помешивая. Сливочное масло взбиваем с сахаром до кремовой консистенции, затем добавляем растопленный шоколад и снова перемешиваем. Желтки отделяем от белков. Желтки постепенно вмешиваем в шоколадную массу, после чего добавляем муку с разрыхлителем.
Белки отдельно взбиваем и аккуратно вмешиваем в тесто движениями снизу вверх — масса должна получиться воздушной, как суфле.
Бананы нарезаем тонкими кружочками. Форму для выпечки смазываем маслом и присыпаем мукой. Выкладываем часть теста, затем слой бананов и сверху оставшееся тесто.
Выпекаем кекс 30–35 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем деревянной шпажкой.