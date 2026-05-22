Шоколадный, творожный и банановый: готовим кексы в домашних условиях — три рецепта

Шоколадный, творожный и банановый: готовим кексы в домашних условиях — три рецепта

Десерт получится даже у новичков

Приготовить кексы самостоятельно дома — легко

Источник:

Юрий Орлов / Городские Медиа

Домашние кексы — один из самых простых способов быстро создать уютную атмосферу на кухне. Для них не нужны сложные ингредиенты или особые кулинарные навыки: достаточно пары мисок, духовки и немного времени. Собрали для вас три рецепта кексов в домашних условиях — с творожной начинкой, изюмом и бананами с шоколадом. Забирайте себе и экспериментируйте.

Чтобы кексы получились вкусными и хорошо пропеклись, все продукты лучше заранее достать из холодильника. Ингредиенты комнатной температуры легче соединяются. Муку рекомендуется просеивать — выпечка получится более пышной.

Кекс с творожной начинкой

Этот нежный шоколадный кекс с мягким творожным центром подойдет и к вечернему чаю, и для семейного завтрака.

Ингредиенты

  • Мука — 200 граммов;

  • кефир — 200 миллилитров;

  • яйцо — 1 штука;

  • растительное масло — 100 миллилитров;

  • сахар — 150 граммов;

  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;

  • какао-порошок — 2 столовая ложка с горкой;

  • творог — 140 граммов;

  • сахар — 1 столовая ложка;

  • ванильный сахар — 1 чайная ложка.

Такой кекс понравится многим

Источник:

Юрий Орлов / Городские Медиа

Рецепт

Яйцо взбиваем с сахаром до пышной массы, далее добавляем кефир и растительное масло, всё перемешиваем. Постепенно всыпаем муку, разрыхлитель и какао, доводим тесто до однородной густой консистенции. Творог разминаем вилкой с сахаром и ванильным сахаром, затем скатываем небольшие плотные шарики.

В формы для выпечки выкладываем немного теста, в центр помещаем творожный шарик и сверху добавляем еще теста. Выпекаем кексы около 25 минут при температуре 180 градусов. Кекс готов!

Кекс с изюмом

Это классический домашний вариант. Такой кекс мягкий, ароматный и очень простой.

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 140 граммов;

  • изюм — 110 граммов;

  • мука — 250 граммов;

  • разрыхлитель — 0,5 чайной ложки;

  • яйца — 3 штуки;

  • сахар — 140 граммов;

  • сахарная пудра — 20 граммов.

Инструкция приготовления

Источник:

Юрий Орлов / Городские Медиа

Рецепт

Изюм промываем теплой водой и обсушиваем. Мягкое сливочное масло растираем с сахаром до светлой пышной массы. Далее по одному добавляем яйца, каждый раз тщательно перемешивая тесто.

Отдельно соединяем муку и разрыхлитель. В тесто добавляем изюм, затем постепенно вмешиваем мучную смесь до однородности.

Форму для выпечки застилаем пергаментом, выкладываем тесто и отправляем в духовку. Выпекаем кекс 50–60 минут при температуре 180 градусов. После 40 минут проверяем готовность деревянной шпажкой. Перед подачей кекс можно посыпать сахарной пудрой.

Кекс с банановой начинкой

Кекс с банановой начинкой понравится любителям сладкого

Источник:

Юрий Орлов / Городские Медиа

Этот вариант понравится любителям шоколадной выпечки и влажных десертов.

Ингредиенты

  • бананы — 2 штуки;

  • горький шоколад — 100 граммов;

  • сливки 30% — 50 миллилитров;

  • какао — 30 граммов;

  • сахар — 50 граммов;

  • яйца — 3 штуки;

  • мука — 150 граммов;

  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;

  • сливочное масло — 100 граммов.

С задачей справится даже неопытный кулинар

Источник:

Юрий Орлов / Городские Медиа

Рецепт

Шоколад растапливаем со сливками на водяной бане, постоянно помешивая. Сливочное масло взбиваем с сахаром до кремовой консистенции, затем добавляем растопленный шоколад и снова перемешиваем. Желтки отделяем от белков. Желтки постепенно вмешиваем в шоколадную массу, после чего добавляем муку с разрыхлителем.

Белки отдельно взбиваем и аккуратно вмешиваем в тесто движениями снизу вверх — масса должна получиться воздушной, как суфле.

Бананы нарезаем тонкими кружочками. Форму для выпечки смазываем маслом и присыпаем мукой. Выкладываем часть теста, затем слой бананов и сверху оставшееся тесто.

Выпекаем кекс 30–35 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Настасья Медведева
Настасья Медведева
Ведущий корреспондент
Гость
26 минут
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?
Гость
8 минут
Это уже кулинарный канал?
