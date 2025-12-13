НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еда Что приготовить Инструкция Мы знаем, чем вы сегодня будете завтракать: настоящий грузинский рецепт хачапури ачмы

Мы знаем, чем вы сегодня будете завтракать: настоящий грузинский рецепт хачапури ачмы

Блюдо для любителей сыра и застолий

251
Для приготовления такой красоты нужно всего несколько ингредиентов | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Для приготовления такой красоты нужно всего несколько ингредиентов

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

У большинства из нас есть список дежурных блюд, которые мы готовим регулярно. Но всё это со временем настолько приедается, что рано или поздно задаешься вопросом: что интересного приготовить на завтрак (обед/ужин — нужное подчеркнуть)? На этот случай у нас есть специальная рубрика с рецептами, где мы регулярно публикуем полезные и аппетитные инструкции, и сегодня в ней оказался рецепт ачмы — разновидности хачапури, которая готовится из большого количества слоев отваренного теста.

Этим рецептом поделилась с нами мама нашей коллеги из издания 59.RU. Возможно, он не самый быстрый, но довольно простой. И точно придется вам по вкусу.

Рецепт ачмы берет свое начало из западных регионов Грузии. Это особый вид хачапури, который не выглядит как привычная всем нам лепешка с сыром, — это большой слоеный пирог, каждый слой которого предварительно отваривается перед сборкой блюда.

Так ачма выглядит в разрезе — верхушка поджаренная и хрустящая, а слои внутри мягкие, сырные и сочные | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Так ачма выглядит в разрезе — верхушка поджаренная и хрустящая, а слои внутри мягкие, сырные и сочные

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Ингредиенты для ачмы

Ачма — неотъемлемая часть больших грузинских застолий, считается праздничным блюдом, поэтому обычно ее готовят на больших противнях. Для приготовления ачмы вам понадобятся:

  • сыр — 1 кг;

  • мука — 800 г;

  • яйца куриные — 4 шт.;

  • сливочное масло — 200 г;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • вода — 1 стакан;

  • соль — 1 ч. л.

В оригинальном рецепте используется рассольный имеретинский сыр, но в России его не всегда просто найти, так что его можно заменить на сулугуни, адыгейский или кавказский сыры — с ними в магазинах как-то попроще.

Как приготовить тесто для ачмы

Для приготовления теста для ачмы нужно просеять 800 граммов муки через ситечко в емкость, в которой всё будем смешивать. Далее в другую чашку разбиваем 4 яйца и взбиваем их до однородной массы.

Посуды во время готовки нужно немало | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Посуды во время готовки нужно немало

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Добавляем туда столовую ложку соли и стакан теплой воды, снова перемешиваем. В горке муки делаем углубление и аккуратно выливаем туда яичную смесь.

Далее перемешиваем и добавляем пару ложек растительного масла. Вымешиваем тесто. Оно должно получиться гладким и эластичным и не липнуть к рукам.

Аккуратно вливаем яичную смесь | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Аккуратно вливаем яичную смесь

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

И месим тесто примерно до такого состояния | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

И месим тесто примерно до такого состояния

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Тесту нужно дать отдохнуть примерно 30 минут. За это время можно натереть сыр на мелкой или средней терке (мы натерли заранее, тут уж кто как делает). Иногда в сыр добавляют немного творога, но это по желанию.

Кастрюлю для варки теста наполняем водой и ставим на средний огонь до закипания. Попутно топим сливочное масло для противня.

Возвращаемся к тесту. Формируем из него плотную форму батона и режем на 6–8 кусков — из них мы будем раскатывать тонкие слои.

Первый слой не варим | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Первый слой не варим

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Первый слой варить не нужно, потому что это основа ачмы, она должна хорошо запечься и быть плотной. Слой должен быть чуть больше дна формы, чтобы можно было покрыть и бортики.

Противень или форму для запекания смазываем топленым сливочным маслом и выкладываем первый слой — он должен плотно покрывать дно и стенки. Смазываем его сливочным маслом и выкладываем сыр.

Раскатываем следующий слой скалкой по размеру формы, которую используем. Толщина слоя должна быть буквально несколько миллиметров. Опускаем его в кипящую воду и засекаем около минуты. Достаем тесто дуршлагом, промываем под холодной водой и на чистом вафельном полотенце убираем остатки влаги. Выкладываем слой на сыр. Снова смазываем сливочным маслом и выкладываем сыр.

Достаем вареное тесто дуршлагом | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Промываем водой и промакиваем полотенцем | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Выкладываем поверх сыра | Источник: Тома Минадзе / 59.RU
Края нужно будет защипнуть | Источник: Тома Минадзе / 59.RUКрая нужно будет защипнуть | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Края нужно будет защипнуть

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Процесс повторяем с оставшимися слоями, кроме последнего. Его так же, как и первый, отваривать не надо — просто накрыть ачму сверху. Края пирога нужно защипнуть, чтобы ничего не вылезало. И снова смазать маслом.

Приятного аппетита! | Источник: Тома Минадзе / 59.RU

Приятного аппетита!

Источник:

Тома Минадзе / 59.RU

Ачму лучше нарезать на кусочки сразу, перед запеканием. Ставим противень с ачмой в духовку, нагретую до 180 градусов, примерно на 30–40 минут. Когда на верхнем слое образуется золотистая корочка, можно доставать из духовки и подавать к столу.

А вы когда-нибудь готовили ачму?

О да, очень люблю ачму
Впервые слышу о таком, надо попробовать
Впервые о ней слышу и пробовать не хочу
Не люблю хачапури
Не люблю сыр
Не люблю готовить
Ачму люблю, но готовка не мое
Тома МинадзеТома Минадзе
Тома Минадзе
корреспондент
Рецепт Хачапури Грузинская кухня
