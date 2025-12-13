Мы знаем, чем вы сегодня будете завтракать: настоящий грузинский рецепт хачапури ачмы

У большинства из нас есть список дежурных блюд, которые мы готовим регулярно. Но всё это со временем настолько приедается, что рано или поздно задаешься вопросом: что интересного приготовить на завтрак (обед/ужин — нужное подчеркнуть)? На этот случай у нас есть специальная рубрика с рецептами, где мы регулярно публикуем полезные и аппетитные инструкции, и сегодня в ней оказался рецепт ачмы — разновидности хачапури, которая готовится из большого количества слоев отваренного теста.
Этим рецептом поделилась с нами мама нашей коллеги из издания 59.RU. Возможно, он не самый быстрый, но довольно простой. И точно придется вам по вкусу.
Рецепт ачмы берет свое начало из западных регионов Грузии. Это особый вид хачапури, который не выглядит как привычная всем нам лепешка с сыром, — это большой слоеный пирог, каждый слой которого предварительно отваривается перед сборкой блюда.
Ингредиенты для ачмы
Ачма — неотъемлемая часть больших грузинских застолий, считается праздничным блюдом, поэтому обычно ее готовят на больших противнях. Для приготовления ачмы вам понадобятся:
сыр — 1 кг;
мука — 800 г;
яйца куриные — 4 шт.;
сливочное масло — 200 г;
растительное масло — 2 ст. л.;
вода — 1 стакан;
соль — 1 ч. л.
В оригинальном рецепте используется рассольный имеретинский сыр, но в России его не всегда просто найти, так что его можно заменить на сулугуни, адыгейский или кавказский сыры — с ними в магазинах как-то попроще.
Как приготовить тесто для ачмы
Для приготовления теста для ачмы нужно просеять 800 граммов муки через ситечко в емкость, в которой всё будем смешивать. Далее в другую чашку разбиваем 4 яйца и взбиваем их до однородной массы.
Добавляем туда столовую ложку соли и стакан теплой воды, снова перемешиваем. В горке муки делаем углубление и аккуратно выливаем туда яичную смесь.
Далее перемешиваем и добавляем пару ложек растительного масла. Вымешиваем тесто. Оно должно получиться гладким и эластичным и не липнуть к рукам.
Тесту нужно дать отдохнуть примерно 30 минут. За это время можно натереть сыр на мелкой или средней терке (мы натерли заранее, тут уж кто как делает). Иногда в сыр добавляют немного творога, но это по желанию.
Кастрюлю для варки теста наполняем водой и ставим на средний огонь до закипания. Попутно топим сливочное масло для противня.
Возвращаемся к тесту. Формируем из него плотную форму батона и режем на 6–8 кусков — из них мы будем раскатывать тонкие слои.
Первый слой варить не нужно, потому что это основа ачмы, она должна хорошо запечься и быть плотной. Слой должен быть чуть больше дна формы, чтобы можно было покрыть и бортики.
Противень или форму для запекания смазываем топленым сливочным маслом и выкладываем первый слой — он должен плотно покрывать дно и стенки. Смазываем его сливочным маслом и выкладываем сыр.
Раскатываем следующий слой скалкой по размеру формы, которую используем. Толщина слоя должна быть буквально несколько миллиметров. Опускаем его в кипящую воду и засекаем около минуты. Достаем тесто дуршлагом, промываем под холодной водой и на чистом вафельном полотенце убираем остатки влаги. Выкладываем слой на сыр. Снова смазываем сливочным маслом и выкладываем сыр.
Процесс повторяем с оставшимися слоями, кроме последнего. Его так же, как и первый, отваривать не надо — просто накрыть ачму сверху. Края пирога нужно защипнуть, чтобы ничего не вылезало. И снова смазать маслом.
Ачму лучше нарезать на кусочки сразу, перед запеканием. Ставим противень с ачмой в духовку, нагретую до 180 градусов, примерно на 30–40 минут. Когда на верхнем слое образуется золотистая корочка, можно доставать из духовки и подавать к столу.
