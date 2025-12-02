Справится любой: 4 рецепта вкусной лазаньи — как приготовить ее быстро и просто

Лазанья — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, которое уже давно полюбилось и россиянам. Это прекрасный выбор как для уютного ужина в кругу семьи, так и для праздника. Может быть, кто-то думает, что дома приготовить лазанью сложно, но мы уверяем, что это не так. Подготовили для вас 4 несложных рецепта, с которыми справятся даже начинающие кулинары.

Лазанья классическая

Классический рецепт готовится с говяжьим фаршем. Кроме основных ингредиентов, можно добавить другие овощи по вкусу — морковь, болгарский перец, сельдерей. Помидоры подойдут как свежие, так и консервированные. Обязательно прочитайте на упаковке, как производитель рекомендует использовать листы лазаньи — нужно их предварительно отваривать или нет.