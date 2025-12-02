Справится любой: 4 рецепта вкусной лазаньи — как приготовить ее быстро и просто

Лазанья — одно из самых популярных блюд итальянской кухни, которое уже давно полюбилось и россиянам. Это прекрасный выбор как для уютного ужина в кругу семьи, так и для праздника. Может быть, кто-то думает, что дома приготовить лазанью сложно, но мы уверяем, что это не так. Подготовили для вас 4 несложных рецепта, с которыми справятся даже начинающие кулинары.
Лазанья классическая
Классический рецепт готовится с говяжьим фаршем. Кроме основных ингредиентов, можно добавить другие овощи по вкусу — морковь, болгарский перец, сельдерей. Помидоры подойдут как свежие, так и консервированные. Обязательно прочитайте на упаковке, как производитель рекомендует использовать листы лазаньи — нужно их предварительно отваривать или нет.
Ингредиенты:
листы лазаньи — 9 шт.;
твердый сыр — 200 г.
для соуса болоньезе:
фарш мясной — 500 г;
помидоры — 350 г;
лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 2 ст. л.;
травы итальянской кухни — по вкусу;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
для соуса бешамель:
молоко — 700 мл;
сливочное масло — 70 г;
мука — 70 г;
мускатный орех — 0.5 ч. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Обжарьте лук и чеснок на растительном масле 2–3 минуты.
Добавьте фарш, через 5 минут — мелко нарезанные помидоры, соль, перец, сухие итальянские травы. Тушите 10–15 минут на среднем огне.
Для соуса бешамель в сотейнике растопите сливочное масло. Всыпьте всю муку и быстро перемешайте. Обжарьте одну минуту. При постоянном помешивании влейте в сотейник тонкой струйкой молоко. Венчиком уберите комочки. Добавьте молотый мускатный орех, соль и перец. Доведите до загустения.
В форму для запекания вылейте немного бешамели. Внахлест выложите листы лазаньи. На них сверху — слой соуса болоньезе. На слой фарша — соус бешамель, размажьте его по мясу. Посыпьте эти слои сверху тертым сыром. Повторите слои.
Закончите лазанью листами, смазанными соусом бешамель. Запекайте блюдо в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Выньте лазанью и посыпьте ее сверху сыром. Верните в духовку на 5 минут.
Лазанья овощная (вегетарианская)
Овощная лазанья, по сравнению с классическим вариантом, готовится еще легче и достаточно быстро. Цукини, баклажан и шампиньоны лучше нарезать слайсами. Можно поэкспериментировать и добавить любые другие овощи на ваш вкус.
Ингредиенты:
листы лазаньи — 8 шт.;
цукини (небольшой) — 1 шт.;
баклажан — 1 шт.;
перец болгарский — 1 шт.;
шампиньоны — 5–6 шт.;
лук-порей — 50 г;
сыр моцарелла — 150 г;
чеснок — 1 зубчик;
молоко — 500 мл;
мука — 60 г;
масло сливочное — 60 г;
мускатный орех — по вкусу;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Для соуса бешамель обжарьте муку на сухой сковороде, добавьте сливочное масло и перемешайте. Влейте молоко, интенсивно размешивая венчиком. Доведите до кипения, постоянно мешая, и варите на слабом огне, пока соус не загустеет. Добавьте соль и мускатный орех. Снимите с огня.
Нарежьте цукини, баклажан, шампиньоны тонкими ломтиками, порей — кольцами, перец — соломкой, чеснок пропустите через пресс.
На дно формы для запекания налейте немного соуса бешамель, положите внахлест листы лазаньи. Сверху выложите баклажаны, цукини, грибы, перец и шпинат. Добавьте часть чеснока и порея. Полейте парой ложек соуса, закройте листами лазаньи и повторите слои несколько раз.
Верхний слой залейте соусом бешамель, выложите кружочки моцареллы. Поставьте лазанью в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут.
Лазанья рыбная
Для приготовления такого варианта лазаньи можно использовать любую рыбу по вашему усмотрению. Мы остановили свой выбор на тилапии. Этот рецепт, конечно, далек от классического, но безусловно заслуживает внимания.
Ингредиенты:
филе рыбы — 300 г;
листы лазаньи — 6 шт.;
картофель — 300 г;
репчатый лук — 1 шт.;
сливочное масло — 50 г;
пшеничная мука — 50 г;
молоко — 700 мл;
сыр твердый — 70 г;
мускатный орех — по вкусу;
соль, черный молотый перец — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Картофель отварите в подсоленной воде. За пару минут до готовности отправьте туда же филе рыбы.
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Смешайте лук с картофелем и рыбой, разомните толкушкой. Добавьте мускатный орех, посолите, поперчите.
Для соуса бешамель растопите в сковороде сливочное масло, добавьте муку и обжарьте пару минут. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая венчиком. Доведите до загустения.
В форму для выпечки налейте немного соуса и выложите первый слой листов лазаньи. Сверху — картофельно-рыбную смесь, полейте соусом. Накройте листами лазаньи. Повторяйте, пока не кончится начинка.
Последний слой листов лазаньи полейте оставшимся соусом, посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и отправьте в духовку на 20 минут при 180 градусах.
Лазанья с курицей
Этот вариант лазаньи довольно необычный, но очень вкусный. В состав блюда входят сыры — рикотта и моцарелла, которые давно появились на полках наших магазинов. Вместо бедра курицы можно использовать филе.
Ингредиенты:
мякоть куриного бедра — 500 г;
листы лазаньи — 12 шт.;
твердый сыр — 100 г;
яйца — 2 шт.;
панировочные сухари — 50 г;
сыр рикотта — 300 г;
сыр моцарелла — 125 г;
протертые помидоры — 200 г;
шпинат — 200 г;
базилик — 3 веточки;
оливковое масло — 4 ст. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Смешайте в миске половину тертого твердого сыра с панировочными сухарями, солью и перцем. В другой миске взбейте яйца.
Обмакните куриное филе в яйцо, затем обваляйте в смеси для панировки, стряхните излишки. Разложите на противне и запекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. Потом нарежьте филе ломтиками.
Соедините рикотту с оставшимся твердым сыром и измельченным базиликом. Смажьте форму для запекания оливковым маслом, вылейте слой протертых помидоров и накройте листами лазаньи. Разложите ломтики курицы и рикотту, шпинат. Повторите слои.
Верхние листы лазаньи покройте помидорами. Закройте форму фольгой и выпекайте в духовке 25–30 минут при температуре 180 градусов.
Выньте лазанью, распределите по ней нарезанную кружочками моцареллу, запекайте еще 5–10 минут.