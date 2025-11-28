НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еда Интересно про еду Обзор Хуже водки: диетолог назвала 2 напитка, которые убивают печень

Хуже водки: диетолог назвала 2 напитка, которые убивают печень

И 6 полезных альтернатив, которые помогут ее восстановить

7 488
Один из наиболее разрушительных факторов&nbsp;— это напитки, которые мы ежедневно потребляем | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОдин из наиболее разрушительных факторов&nbsp;— это напитки, которые мы ежедневно потребляем | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Один из наиболее разрушительных факторов — это напитки, которые мы ежедневно потребляем

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Печень — один из самых важных органов человеческого тела, выполняющий множество функций: детоксикацию, обмен веществ, хранение энергии и производство белков. Однако многие привычки и продукты, которые мы потребляем, могут существенно ухудшить ее работу. Одним из главных факторов, негативно влияющих на печень, являются напитки. Вместе с врачом-диетологом разбираемся, какие напитки могут оказать разрушительное воздействие на этот жизненно важный орган и что делать в качестве профилактики.

Какие напитки убивают печень

Все мы наслышаны, что главный враг печени — алкоголь. Спиртное действительно влияет на клетки печени, приводя к ее воспалению, нарушению обменных процессов и постепенному разрушению. В любых дозах.

— Алкоголь традиционно негативно влияет на печень, начиная от гепатита до цирроза печени. Безопасной дозы алкоголя не существует, — подтверждает Ирина Бородина, терапевт и врач-диетолог.

Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области, врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Кроме того, вредят печени сладкие газированные напитки и напитки с высоким содержанием сахара. Они приводят к накоплению жира в печени, что со временем осложняется воспалением и повреждением клеток.

— Чрезмерное потребление сахара в составе энергетических напитков, сладких напитков, газировки может привести к ожирению, избыточному уровню инсулина в крови и снижению чувствительности тканей к инсулину. Есть исследования, доказывающие, что чрезмерное употребление энергетиков может приводить к воспалительному процессу в печени (стеатогепатит), — рассказывает Ирина Бородина.

По словам врача-диетолога, негативные последствия зависят от длительности приема тех или иных напитков, но четких сроков нет, всё индивидуально. А вот задача врача — вовремя предупредить пациента о вредном воздействии.

Кстати, все перечисленные напитки негативно влияют не только на печень, но и на нервную систему.

— Спиртное действует как нейротоксин и затормаживает работу головного мозга и центральной нервной системы, энергетики могут вызывать головную боль, тревожность, раздражительность, напряженность, головокружение, тремор, спутанность сознания, психоз, судороги и измененные психические состояния, — подчеркивает Ирина Бородина.

А еще частое употребление подслащенных напитков может привести к увеличению веса, ожирению, диабету второго типа, болезням сердца, заболеваниям почек, что в отдаленных последствиях может способствовать развитию сердечно-сосудистых осложнений.

— Также частое употребление данных напитков может приводить к кариесу, повышению мочевой кислоты и развитию подагры, — добавляет врач.

Сколько сладкого можно пить

Если безвредной дозы употребления алкоголя не существует, то по остальным напиткам врач дает несколько рекомендаций.

— Энергетики — количество употребляемого кофеина для взрослого человека не должно превышать 400 мг в день, то есть не больше 2 банок энергетического тоника в сутки. Разовая доза не должна превышать 200 мг кофеина, в противном случае появляется опасность отравления из-за превышения безопасной дозировки, — предупреждает Ирина Бородина. — По поводу сладких газированных напитков — лучше свыше 25 граммов сахара не употреблять.

Для наглядности отметим, что в одном литре газировки содержится около 100 граммов сахара.

Как поддержать здоровье печени

Главное — помнить, что печень не может сама себя защитить от пагубных воздействий, и наша задача — не забывать про профилактику. Ирина Бородина называет несколько способов поддержать здоровье печени:

  • отказ от алкоголя и курения;

  • регулярная умеренная физическая активность;

  • укрепление иммунитета;

  • исключение бесконтрольного самопроизвольного приема медикаментов;

  • своевременное лечение заболеваний, приводящих к нарушениям работы печени;

  • сбалансированный рацион: диета является важным компонентом профилактики и лечения заболеваний печени.

Также важным аспектом является регулярное медицинское обследование и сдача анализов, чтобы вовремя выявлять проблемы с печенью и предотвращать их развитие.

Чем можно заменить вредные напитки

Выход есть! Заменить вредные напитки можно с помощью более полезных и натуральных альтернатив. Ирина Бородина называет шесть безопасных напитков для здоровья не только печени, но и всего организма.

Зеленый чай

— Исследование, изучающее влияние зеленого чая с высоким содержанием антиоксидантов на состояние печени у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, говорит о том, что употребление этого напитка в течение 12 недель повышает уровень печеночных ферментов, уменьшает окислительные процессы и жировые отложения в печени, — рассказывает Ирина Бородина.

Свекольный сок и грейпфрутовый фреш

— Свекольный сок является источником нитратов и антиоксидантов, называемых беталаинами, которые уменьшают окисление, воспаление, обладают противораковыми свойствами и усиливают детоксикационные процессы, — говорит врач. — Грейпфрутовый фреш содержит нарингин (растительный флавоноид), уменьшающий фиброз печени.

Кофе и какао

— Употребление кофе снижает риск цирроза или необратимого повреждения печени у людей с хроническими заболеваниями этого органа. Ежедневное употребление кофе снижает риск смерти от заболеваний печени на 49%. Наибольший эффект от кофе наблюдался у тех, кто выпивал 3–4 чашки в день. При этом по воздействию все виды кофе (без кофеина, растворимый и молотый) были примерно одинаковы.

К полезным напиткам для печени также стоит отнести молочную сыворотку (содержит метионин), какао, есть исследования, доказывающие положительное влияние какао на состояние печени, подытожила Ирина Бородина.

ПО ТЕМЕ
Инди КузнецоваИнди Кузнецова
Инди Кузнецова
корреспондент эвергрин-редакции
Здоровье Печень Вредные продукты Вредные вещества Рекомендации врачей Врач-диетолог Профилактика Алкоголь Безалкогольные напитки Напитки Полезные напитки Сладкие напитки
Гость
24 ноября 2024, 11:05
..половина мужчин не доживает до пенсии.. тоже от водки?..или от газировки?
Гость
24 ноября 2024, 11:07
Больше пить не буду, и меньше тоже.
