НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 752мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,15
EUR 90,37
Выпал град
Гид по отдыху в России
Где оставить питомца во время отпуска
Как сэкономить на ремонте
Могут отобрать квартиру
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Погибла 11-летняя девочка
Что с третьим мостом
Погиб ярославский хоккеист
Образование Народный рейтинг В Ярославле объявили голосование на лучшую школу

В Ярославле объявили голосование на лучшую школу

Ранее читатели 76.RU предложили свои варианты для народного рейтинга

1 896
9 комментариев
Ярославцы назвали лучшие школы города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы назвали лучшие школы города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы назвали лучшие школы города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU решила выяснить, какая школа в Ярославле лучшая. Мы просили читателей нашего телеграм-канала написать свои варианты в комментариях, после чего выбрали полуфиналистов. Теперь пришло время выяснить, какая же школа победит в народном рейтинге.

По итогам полуфинала Провинциальный колледж набрал 506 голосов, средняя школа № 33 им. К. Маркса — 282 голоса, за лицей № 86 проголосовали 261 человек, средняя школа № 90 набрала 223 голоса, а средняя школа № 18 — 218 голосов. Они-то и попали в финал голосования.

Чтобы оставить свой голос, переходите в наш телеграм-канал. Итоги финального этапа мы подведем 11 июня.

Какая школа победит в голосовании?

Источник:

76.ru — Ярославль онлайн / t.me

В 2024 году Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-10 лучших ярославских школ. В список вошли учебные учреждения в Ярославле и Рыбинске. При создании ежегодного рейтинга аналитики учитывали результаты поступлений школьников в ведущие университеты страны.

Так выглядел список 10 лучших ярославских школ за 2024 год | Источник: Мария РомановаТак выглядел список 10 лучших ярославских школ за 2024 год | Источник: Мария Романова

Так выглядел список 10 лучших ярославских школ за 2024 год

Источник:

Мария Романова

Ранее мы также публиковали реальные отзывы на школы.

Обо всём важном и интересном мы рассказываем в соцсетях. Самое активное обсуждение местной и федеральной повестки, подробности, фото и видео — в нашем канале в Telegram.

ПО ТЕМЕ
Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Школа Голосование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
15 часов
Глупость неимоверная школы сравнивать. В одних отбор по родителям (размеру паркетника на котором дите в школу возить будут и его марке). В других узко специализированный отбор преподавателей и учащихся. И по поступлению в ВУЗы. МГУ, МФТИ и история с политологией ЯГУ и ЯГТУ с ЯГПУ.
Гость
18 часов
Сами объявили, сами новость придумали. А что реально? Реально пустота.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление