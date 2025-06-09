В Ярославле объявили голосование на лучшую школу

Ярославцы назвали лучшие школы города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Редакция 76.RU решила выяснить, какая школа в Ярославле лучшая. Мы просили читателей нашего телеграм-канала написать свои варианты в комментариях, после чего выбрали полуфиналистов. Теперь пришло время выяснить, какая же школа победит в народном рейтинге.

По итогам полуфинала Провинциальный колледж набрал 506 голосов, средняя школа № 33 им. К. Маркса — 282 голоса, за лицей № 86 проголосовали 261 человек, средняя школа № 90 набрала 223 голоса, а средняя школа № 18 — 218 голосов. Они-то и попали в финал голосования.

Чтобы оставить свой голос, переходите в наш телеграм-канал. Итоги финального этапа мы подведем 11 июня.

Какая школа победит в голосовании? Источник: 76.ru — Ярославль онлайн / t.me

В 2024 году Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ-10 лучших ярославских школ. В список вошли учебные учреждения в Ярославле и Рыбинске. При создании ежегодного рейтинга аналитики учитывали результаты поступлений школьников в ведущие университеты страны.

Так выглядел список 10 лучших ярославских школ за 2024 год Источник: Мария Романова

Ранее мы также публиковали реальные отзывы на школы.