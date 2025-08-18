Самые удачные заготовки на зиму из огурцов: 6 проверенных рецептов

Маринованные и соленые огурчики — всегда идеальная закуска Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Вот и пришло время закатывать огурцы. Без преувеличения можно сказать, что это настоящий ритуал. Если четко следовать рецепту, соблюдать пропорции и определенные правила, вы получите огурчики, которые будут хрустеть и одаривать щедрым вкусом. Ни одна банка из магазина не сравнится с заготовкой на зиму, сделанной своими руками.

Рецептов закруток из огурцов множество. Мы подобрали интересные и несложные, с которыми можно легко справиться. Не забудьте правильно простерилизовать банки и точно соблюдайте рецепт!

Огурцы холодным способом

Эти огурчики можно приготовить буквально за 30 минут, а первую пробу сделать уже через полторы-две недели. Но для начала их нужно замочить в воде на несколько часов, тогда огурчики получатся хрустящими. Овощи должны быть крепкими, небольшого размера, по 6–12 см, без повреждений. Вода для замачивания должна быть холодной. Лучше поменять ее несколько раз. Если огурцы всплывают, придавите их грузом. После замачивания достаньте огурцы, промойте чистой водой. Обязательно срежьте хвостики — это тоже один из секретов их хруста за счет лучшего проникновения маринада.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг;

зубчики чеснока — 6 шт.;

листья вишни — 2 шт.;

листья смородины — 4 шт.;

листья дуба (по желанию) — 2 шт.;

хрен — 1 шт.;

зонтики укропа — 4 шт.;

соль — 2 ст. л.;

вода — 1 л.

Приготовление:

Чеснок очистите, листья хорошо помойте. Огурцы замочите в холодной воде и оставьте на 2–3 часа. Слейте воду, обрежьте у огурцов с обоих концов хвостики примерно по 3–5 мм. На дно каждой банки положите два листика смородины, вишни, дуба и хрен, 3 зубчика чеснока. Также добавьте пару зонтиков укропа. Уложите огурцы в банку. Сверху положите оставшиеся зонтики укропа, пару листьев смородины и оставшийся чеснок. Разведите в 1 литре холодной воды 2 столовые ложки соли. Всё тщательно перемешайте и оставьте на 5 минут. Влейте рассол в каждую банку по горлышко. Закройте огурцы капроновыми крышками, которые предварительно нужно обдать кипятком. Уберите банки в прохладное, темное место для длительного хранения.

Огурцы с горчицей

Простой союз превращает обычные огурцы в пикантную закуску, которая моментально пробуждает аппетит, добавляет изюминку любому блюду и подойдет для любого застолья. Приготовить хрустящие огурчики можно легко и быстро — никаких часов у плиты.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

огурцы — 2 кг;

горчица сухая — 1 ст. л.;

растительное масло — 120 мг;

уксус (9%) — 125 мг;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 80–100 г;

чеснок — 10 зубчиков;

черный молотый перец — 2 ч. л.

Приготовление:

Огурцы нарежьте колечками, положите в миску. Сделайте маринад из сахара, соли, горчицы, измельченного чеснока, перца, уксуса. Залейте им огурцы и оставьте на 3 часа. Разложите по банкам, равномерно распределив всю появившуюся жидкость. Накройте крышками. В кастрюлю поставьте банки, залейте водой до плечиков, доведите до кипения. Закатайте крышками. Укутайте до полного остывания.

Огурцы с красной смородиной

Необычное сочетание традиционных маринованных огурчиков с яркой смородиной никого не оставит равнодушным. Ягода в данном рецепте выступает не в качестве основного ингредиента. Она придает заготовке кислинку, прекрасный фруктовый аромат и, конечно, используется для красоты.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

огурцы — 1,5 кг;

смородина красная — 2 стакана;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

зонтики укропа — 4 шт.;

гвоздика — 4 шт.;

перец черный горошком — 5 шт.;

соль — 60 г;

вода — 1,5 л.

Приготовление:

Лук разрежьте на 4 части и выложите на дно подготовленных банок вместе с чесноком, перцем, гвоздикой. Уложите огурцы в банки, в промежутках между ними — ягоды красной смородины. Вскипятите воду с солью. Залейте в банки маринад. Закатайте банки крышками, переверните и полностью остудите.

Огурцы в острой аджике

Этот рецепт посложней. Вы потратите время, но по факту получите сразу две закуски на зиму. Огурчики будут в меру острые и хрустящие, а маринад из аджики яркий и ароматный. Они прекрасно подойдут к любому столу. Если совсем нет времени, можно использовать готовую аджику, купленную в магазине. Но всё же лучше приготовить ее своими руками.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

огурцы мелкие — 5 кг;

помидоры — 2,5 кг;

перец сладкий — 1 кг;

сахар — 200 г;

уксус (9%) — 200 мг;

масло растительное — 200 мг;

соль — 3 ст. л.;

чеснок — 2–3 головки;

перец острый красный — по вкусу.

Приготовление:

Помидоры и болгарский перец измельчите блендером до однородной массы, добавьте уксус, масло, сахар и соль. Массу варите 15 минут на слабом огне. Затем добавьте туда нарезанные кружочками огурцы. Варите, помешивая, еще 5 минут, добавьте измельченный чеснок и по желанию острый перец. Варите огурцы в аджике еще 5 минут. Разложите огурцы с аджикой по стерилизованным банкам, закатите и укутайте до полного остывания.

Салат из огурцов по-корейски

Хрустящие и пикантные огурчики с ярким азиатским акцентом — это ли не находка для долгих зимних застолий. Универсальная закуска с прекрасным ароматом подойдет к повседневному и праздничному столу. Салат можно подавать в качестве гарнира к мясу, птице, горячему картофелю.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

огурцы — 1,5 кг;

чеснок — 1 головка;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

растительное масло — 100 мг;

уксус (9%) — 80 мг;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

паприка молодая — 2 ч. л.;

перец красный жгучий — ½ ч. л.;

вода — 1,5 л.

Приготовление:

Огурцы замочите в холодной воде на 2–3 часа, затем отрежьте кончики. Затем нарежьте их брусочками, выложите в просторную миску, выдавите чеснок через пресс и хорошо перемешайте. Уложите огурцы в банки. В сотейник выложите кориандр, перец жгучий, паприку, горчицу, соль, сахар. Залейте водой, добавьте растительное масло, доведите до кипения, добавьте уксус. Залейте маринадом огурцы в банках, накройте крышками. Поставьте банки в кастрюли, залейте водой до плечиков, доведите до кипения. Закатайте крышки. Укутайте до полного остывания.

Огурцы с крапивой

Простые ингредиенты и яркий вкус — всё это об огурчиках с крапивой. Приготовить закуску можно как с уксусом, так и без. Крапиву добавляют в огурцы для улучшения процесса брожения. Ее листья помогают сохранить структуру овощей. Также крапива обладает противомикробными свойствами и содержит дубильные вещества, поэтому огурцы с ее добавлением будут особенно хрустящими.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

огурцы — 1,5 кг;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

зубчики чеснока — 3 шт.;

листья крапивы — 5 шт.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л.;

черный перец горошком — 6 шт.;

уксус (9%) — 120 мл;

вода — 1,5 л.

Приготовление:

Лук разрежьте на 4 части, морковь — кружочками. Листья крапивы вымойте и слегка обсушите. На дно простерилизованных банок выложите крапиву, овощи, чеснок. Выложите в банки огурцы. Вскипятите воду, залейте банки, прикройте крышками и оставить на 10–15 минут. Слейте жидкость из банок в сотейник, добавьте соль, сахар, перец и сварите маринад. В конце введите уксус, снимите с огня. Горячим маринадом залейте огурцы в банках, закатайте и остудите в положении вверх дном. Храните в прохладном темном месте.