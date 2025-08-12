НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Где искать опята: следуйте инструкции и соберете целые корзины грибов

Где искать опята: следуйте инструкции и соберете целые корзины грибов

Пик сбора опят приходится на август — сентябрь

Опята почти всегда растут большими семействами

Опята почти всегда растут большими семействами

Опята — одни из самых популярных грибов в России. Их легко узнать и просто собирать, поскольку растут они большими семействами. Судя по рассказам опытных грибников, в этом году урожай выдался на славу, а если вы еще не нашли эти грибы, то мы вам с удовольствием расскажем, где растут опята и как их искать.

Как выглядят опята

Опята бывают нескольких видов: летние, осенние, зимние, а еще луговые. Различаются они незначительно, в основном размером шляпок — от 2 до 12 см, высотой ножек — от 10 до 15 см и расцветкой. Снаружи опята бывают от нежно-медовых до насыщенных коричневых оттенков, пластинки на нижней поверхности шляпки всегда белого цвета, пристывают чешуйки. Мякоть у опят плотная бледно-желтая с приятным лесным ароматом. На ножке съедобного гриба расположено кольцо (юбочка). На ощупь опята несколько липкие.

Где растут опята

Поодиночке опята растут редко, в основном — целыми семействами, иногда по несколько десятков штук. Грибникам лучше отправиться за ними в лиственный массив или смешанный лес. Созревают грибы в среднем за неделю. А в случае сильного дождя для роста требуется всего 4–5 дней.

Опята растут в разных местах в зависимости от вида. В лесах грибы обитают на пнях, корнях поваленных и усыхающих деревьях, часто — на стволах живых деревьев на высоте 2–3 метров. Вы удивитесь, но грибы относятся к паразитам, только вред они могут принести не человеку, а дереву, сгубив его за несколько лет. Поэтому массовый сбор опят приносит лесу только пользу.

Опенок луговой предпочитает открытые места: поля, луга, лесные поляны. Эти грибы любят влагу, поэтому часто обитают в низинах и оврагах, около болот.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Как собирать опята

Собирать лучше молодые грибы: старые опята могут быть червивыми. Срезать их нужно аккуратно ножом, не выдергивая, чтобы не повредить грибницу. Очищенные от мусора опята лучше складывать в корзину боком или шляпкой вниз, тогда они меньше повредятся при транспортировке. Не стоит собирать грибы вблизи дорог или рядом с промышленной зоной. Там они могут накопить опасные вещества. Если есть сомнения в съедобности гриба, не стоит рисковать.

Как отличить съедобные опята от ложных

При сборе этих грибов важно знать, что есть съедобные опята и ложные ядовитые. Они похожи друг на друга, но при детальном рассмотрении отличаются по форме, текстуре и цвету. Ножка и шляпка ядовитой копии окрашены в одинаковый серно-желтый или грязно-желтый цвет, часто с зеленоватым оттенком. На них полностью отсутствуют темные чешуйки, которые характерны для съедобного опенка. А самое главное отличие — у ложного опенка нет характерного кольца (юбочки) под шляпкой, которое есть у настоящего съедобного гриба.

К тому же мякоть у опасной копии очень горькая с неприятным запахом. Ложные опята растут на гниющей древесине хвойных и лиственных деревьев. Через несколько часов после приема их в пищу у человека появляется тошнота, рвота, потливость, дальше следует потеря сознания. Так что будьте предельно внимательны.

Чем полезны опята

Но вернемся к съедобным опятам. Грибы полезны для здоровья благодаря содержанию витаминов A, B, C, E, микроэлементов и других компонентов. Клетчатка, содержащаяся в опятах, хорошо влияет на пищеварение. А благодаря высокому содержанию железа опята способны даже поднять уровень гемоглобина.

В 100 г опят содержится примерно 2,2 г белка. Это довольно неплохой показатель при весьма низкой калорийности: всего около 20 ккал на 100 г свежего продукта. Поэтому опята вполне подойдут тем, кто следит за фигурой, не хочет переедать и при этом стремится получать достаточно белка.

При всей пользе опятами лучше не злоупотреблять. Например, у людей со слабым желудком слишком большая порция этих грибов может вызвать проблемы с ЖКТ. Детей до 13 лет опятами тоже кормить не стоит.

Что приготовить из опят

Опята имеют приятный орехово-грибной аромат. Их часто маринуют и солят, заготавливают на зиму. Грибы можно жарить, тушить, готовить из них паштеты и добавлять в салаты. Они хорошо сочетаются с разными соусами. Ими украшают бутерброды и добавляют к гарнирам.

А вы любите опята?

Мои любимые грибы
Вообще все грибы люблю
Опята мне как-то не нравятся
Не люблю грибы как явление
Мне нельзя грибы
