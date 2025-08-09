Что приготовить из черники: 8 простых и оригинальных рецептов вкусных блюд. Даже суп!

Черника — ягода вкусная и полезная. Ее можно есть в свежем виде, посыпав сахаром или залив молоком. Еще из нее готовят варенье, сиропы, морсы, смузи, соусы и начинки для пирогов. А гурманов наверняка заинтересует сочетание ягоды с мясом. Что бы вы ни задумали приготовить из черники, посмотрите сперва на эти 8 интересных рецептов, что мы для вас принесли. Вам останется только ягод набрать.
Вареники с черникой
Это только на первый взгляд кажется, что вареники — сложное в приготовлении блюдо. На самом деле процесс довольно прост. Летом вареники часто готовят с вишней, но можно и с любой другой ягодой, в том числе с черникой. Подавать блюдо можно со сметаной или сгущенкой, а украсить — листиком ароматной мяты.
Ингредиенты:
Для теста:
мука — 1,5–2 ст.;
масло растительное — 2 ст. л.;
вода — 0,5–0,7 ст.;
соль — 1 щепотка.
Для начинки:
черника — 400 г;
сахар — 0,5–1 ст.
Приготовление:
В просеянной муке сделайте лунку, добавьте теплую воду, масло и соль. Замесите крутое тесто, затем накройте полотенцем, дайте постоять 20–30 минут.
Скатайте из теста жгутики, поделите на кусочки, сформируйте шарики диаметром 2,5 см. Раскатайте каждый.
Чернику смешайте с сахаром. На каждый кружок из теста выложите по чайной ложке начинки.
Плотно защипните края вареника.
Варите вареники в кипящей подсоленной воде 5–7 минут.
Смузи из черники и банана
Быстро, полезно, вкусно! Сладость банана и терпкая черника — идеальное сочетание. Молоко можно заменить на кефир, а вместо сахара использовать мед. Вариантов много, главное — найти свой идеальный вкус полезного во всех отношениях смузи.
Ингредиенты:
банан — 1 шт.;
черника — 5 ст. л.;
молоко — 0,5 ст.;
мед (по желанию) — 1 ч. л.
Приготовление:
Банан измельчите, положите в блендер, добавьте чистую ягоду.
Добавьте молоко и, по желанию, мед. Взбейте и наслаждайтесь.
Панакота чернично-ванильная
Настоящий ресторанный десерт можно приготовить и дома. Изысканное сочетание ягодного пюре из черники и нежной ванильно-сливочной массы вряд ли кого-то оставит равнодушным. Перед подачей десерт можно украсить свежими ягодами черники и листиками мяты.
Ингредиенты:
черника — 300 г;
сливки 33–35% — 250 мл;
молоко 2,5% — 400 мл;
желатин — 10 г;
сахар — 2 ст. л.;
ванильный экстракт — 2 ч. л.
Приготовление:
В желатин добавьте 60 мл молока и оставьте до набухания примерно на 10–15 минут.
Соедините в сотейнике оставшееся молоко, сливки, сахар и прогрейте на среднем огне, но не кипятите. Снимите сотейник с огня, немного остудите и добавьте желатин, ванильный экстракт. Размешайте. Остудите.
Чернику измельчите в блендере до состояния пюре. Переложите в подготовленные стаканы. Сверху выложите сливочно-ванильную массу.
Уберите в холодильник на 2–3 часа.
Суп из черники
Если вы хотите кого-то приятно удивить, а может, покорить, но не хотите тратить на это много времени, советуем присмотреться к этому супу. Приготовить его очень просто, нужно лишь несколько ингредиентов. Суп можно подавать как холодным, так и горячим. Попробуйте оба варианта.
Ингредиенты:
черника — 200–300 г;
сливки — 150–200 г;
сахар — 2 ст. л.;
соль, корица — по вкусу.
Приготовление:
Чернику залейте кипятком, добавьте сахар, корицу. Доведите до кипения и варите 15 минут. Остудите ягоды и измельчите блендером.
Добавьте в чернику сливки, щепотку соли, поставьте на огонь и немного прогрейте. До кипения доводить нельзя.
Суп можно подавать в холодном и горячем виде.
Маффины с черникой
Маффины давно перестали быть чем-то экзотическим. Сегодня полакомиться выпечкой можно не только в кофейне, но и приготовив их дома. Маффины бывают с разными начинками, в том числе с ягодами. Черника прекрасно подойдет. А кокосовая стружка и лимонная цедра добавят выпечке изысканные ноты.
Ингредиенты:
кефир — 250 г;
черника свежая или замороженная — 150 г;
кокосовая стружка — 30 г;
лимонная цедра — 1 ч. л.;
мука — 300 г;
сахар — 150 г;
разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
корица молотая — 1 ч. л.;
яйцо — 1 шт.;
масло сливочное (растопленное) — 60 г;
соль — на кончике ложки.
Приготовление:
Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. В отдельной миске слегка взбейте яйцо с растопленным сливочным маслом.
В миску с мучной смесью введите кефир комнатной температуры и масляную смесь, перемешайте. Затем добавьте ягоды, почти всю кокосовую стружку и лимонную цедру.
Выложите тесто в подготовленные формочки, наполняя их на 3/4. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой.
Поместите маффины в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.
Черничный лимонад
Черничный лимонад — прекрасный летний освежающий напиток. Он и жажду утолит, и благоприятно скажется на самочувствии, поскольку черника содержит клетчатку и совсем мало сахара по сравнению с другими фруктами. В жару лимонад лучше подавать со льдом. Можно добавить немного воды с газом, но не минералки, которая, как правило, имеет солоноватый вкус. Лимонад должен оставаться сладким.
Ингредиенты:
черника — 1/4 ст.;
сахар — 1/4 ст.;
сок лимонный — 1/3 ст.;
мята — несколько листочков;
вода — 1 л.
Приготовление:
Для приготовления сиропа смешайте в кастрюле воду и сахар, томите на огне несколько минут.
Когда сироп немного остыл, добавьте сок лимона.
Ягоды измельчите в блендере, затем соедините с сиропом и водой.
Оставьте в холодильнике, предварительно тщательно перемешав. Мяту можно использовать как украшение при подаче.
Тарт с черникой
Нежный тарт с черникой будет просто таять во рту. Попробуйте наш рецепт и убедитесь сами. Если черника не очень сладкая, после приготовления посыпьте начинку сахарной пудрой, можно также полить ягоды сгущенным молоком. Подавайте тарт, когда он полностью остынет.
Ингредиенты:
мука — 300 г;
масло сливочное — 200 г;
сахар — 100 г;
яйца — 2 шт.;
черника — 500 г;
сахарная пудра — по вкусу.
Приготовление:
В глубокой миске разотрите сливочное масло с мукой в мелкую крошку. Смешайте яйца с сахаром, миксером взбейте массу до белого цвета. Сделайте в муке углубление и влейте в него яично-сахарную смесь, перемешайте. Замесите тесто, уберите в холодильник на 30 минут.
Через полчаса раскатайте тесто, уложите в смазанную маслом форму, сформируйте бортики. Проткните тесто вилкой в нескольких местах. Поместите в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Достаньте тарт, выложите сверху чернику и поместите блюдо в духовку еще на 20 минут.
Достаньте блюдо из духовки, остудите, посыпьте сахарной пудрой.
Говядина с черникой и грибами
Если вы задумали званый ужин или решили просто порадовать себя утонченным сочетанием мяса и ягод, попробуйте приготовить говядину с черникой. Вы потратите немного времени, а в результате получите изысканное блюдо.
Ингредиенты:
говядина — 1,5 кг;
оливковое масло — 4–5 ст. л.;
лук — 2 шт.;
морковь — 4 шт.;
грибы — 200 г;
черника — 2 ст.;
чеснок — 4 зубчика;
тимьян — 2 ч. л.;
розмарин — 2 ч. л.;
томатная паста — 3 ст. л.;
бульон или вода — 500 мл;
бальзамический уксус — 1 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Порежьте вдоль волокон небольшими кусочками говядину и полейте оливковым маслом, хорошо приправьте солью и перцем.
Крупно нарежьте грибы и морковь, мелко — чеснок, лук разрежьте на 4 части каждый.
В хорошо разогретой кастрюле обжарьте на оливковом масле лук и морковь. Выложите их на тарелку.
Добавьте немного оливкового масла и выложите в кастрюлю грибы и чеснок. Жарьте до тех пор, пока грибы не начнут темнеть. Уберите их на тарелку, к уже пожаренным овощам.
Положите мясо в кастрюлю и жарьте несколько минут, пока оно не подрумянится.
В кастрюлю добавьте бальзамический уксус и бульон, томатную пасту и чернику. Перемешайте, доведите до кипения.
Оставьте под крышкой на 20 минут на маленьком огне. Далее соедините все овощи и мясо с соусом в кастрюле, доведите до кипения.
Перед подачей перемешайте, добавьте тимьян и розмарин, свежие травы.
Какой из рецептов вам понравился?