НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

6 м/c,

зап.

 752мм 53%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Еда Что приготовить Инструкция Что приготовить из черники: 8 простых и оригинальных рецептов вкусных блюд. Даже суп!

Что приготовить из черники: 8 простых и оригинальных рецептов вкусных блюд. Даже суп!

Вы не представляете, что можно приготовить из этой чудо-ягоды

48
Написать комментарий
Сезон сбора черники в самом разгаре, а мы уже знаем, что из нее приготовить | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUСезон сбора черники в самом разгаре, а мы уже знаем, что из нее приготовить | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Сезон сбора черники в самом разгаре, а мы уже знаем, что из нее приготовить

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

Черника — ягода вкусная и полезная. Ее можно есть в свежем виде, посыпав сахаром или залив молоком. Еще из нее готовят варенье, сиропы, морсы, смузи, соусы и начинки для пирогов. А гурманов наверняка заинтересует сочетание ягоды с мясом. Что бы вы ни задумали приготовить из черники, посмотрите сперва на эти 8 интересных рецептов, что мы для вас принесли. Вам останется только ягод набрать.

Вареники с черникой

Это только на первый взгляд кажется, что вареники — сложное в приготовлении блюдо. На самом деле процесс довольно прост. Летом вареники часто готовят с вишней, но можно и с любой другой ягодой, в том числе с черникой. Подавать блюдо можно со сметаной или сгущенкой, а украсить — листиком ароматной мяты.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 1,5–2 ст.;

  • масло растительное — 2 ст. л.;

  • вода — 0,5–0,7 ст.;

  • соль — 1 щепотка.

Для начинки:

  • черника — 400 г;

  • сахар — 0,5–1 ст.

Приготовление:

  1. В просеянной муке сделайте лунку, добавьте теплую воду, масло и соль. Замесите крутое тесто, затем накройте полотенцем, дайте постоять 20–30 минут.

  2. Скатайте из теста жгутики, поделите на кусочки, сформируйте шарики диаметром 2,5 см. Раскатайте каждый.

  3. Чернику смешайте с сахаром. На каждый кружок из теста выложите по чайной ложке начинки.

  4. Плотно защипните края вареника.

  5. Варите вареники в кипящей подсоленной воде 5–7 минут.

Смузи из черники и банана

Быстро, полезно, вкусно! Сладость банана и терпкая черника — идеальное сочетание. Молоко можно заменить на кефир, а вместо сахара использовать мед. Вариантов много, главное — найти свой идеальный вкус полезного во всех отношениях смузи.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • банан — 1 шт.;

  • черника — 5 ст. л.;

  • молоко — 0,5 ст.;

  • мед (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Банан измельчите, положите в блендер, добавьте чистую ягоду.

  2. Добавьте молоко и, по желанию, мед. Взбейте и наслаждайтесь.

Панакота чернично-ванильная

Настоящий ресторанный десерт можно приготовить и дома. Изысканное сочетание ягодного пюре из черники и нежной ванильно-сливочной массы вряд ли кого-то оставит равнодушным. Перед подачей десерт можно украсить свежими ягодами черники и листиками мяты.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • черника — 300 г;

  • сливки 33–35% — 250 мл;

  • молоко 2,5% — 400 мл;

  • желатин — 10 г;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • ванильный экстракт — 2 ч. л.

Приготовление:

  1. В желатин добавьте 60 мл молока и оставьте до набухания примерно на 10–15 минут.

  2. Соедините в сотейнике оставшееся молоко, сливки, сахар и прогрейте на среднем огне, но не кипятите. Снимите сотейник с огня, немного остудите и добавьте желатин, ванильный экстракт. Размешайте. Остудите.

  3. Чернику измельчите в блендере до состояния пюре. Переложите в подготовленные стаканы. Сверху выложите сливочно-ванильную массу.

  4. Уберите в холодильник на 2–3 часа.

Суп из черники

Если вы хотите кого-то приятно удивить, а может, покорить, но не хотите тратить на это много времени, советуем присмотреться к этому супу. Приготовить его очень просто, нужно лишь несколько ингредиентов. Суп можно подавать как холодным, так и горячим. Попробуйте оба варианта.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • черника — 200–300 г;

  • сливки — 150–200 г;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • соль, корица — по вкусу.

Приготовление:

  1. Чернику залейте кипятком, добавьте сахар, корицу. Доведите до кипения и варите 15 минут. Остудите ягоды и измельчите блендером.

  2. Добавьте в чернику сливки, щепотку соли, поставьте на огонь и немного прогрейте. До кипения доводить нельзя.

  3. Суп можно подавать в холодном и горячем виде.

Маффины с черникой

Маффины давно перестали быть чем-то экзотическим. Сегодня полакомиться выпечкой можно не только в кофейне, но и приготовив их дома. Маффины бывают с разными начинками, в том числе с ягодами. Черника прекрасно подойдет. А кокосовая стружка и лимонная цедра добавят выпечке изысканные ноты.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • кефир — 250 г;

  • черника свежая или замороженная — 150 г;

  • кокосовая стружка — 30 г;

  • лимонная цедра — 1 ч. л.;

  • мука — 300 г;

  • сахар — 150 г;

  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

  • корица молотая — 1 ч. л.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • масло сливочное (растопленное) — 60 г;

  • соль — на кончике ложки.

Приготовление:

  1. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. В отдельной миске слегка взбейте яйцо с растопленным сливочным маслом.

  2. В миску с мучной смесью введите кефир комнатной температуры и масляную смесь, перемешайте. Затем добавьте ягоды, почти всю кокосовую стружку и лимонную цедру.

  3. Выложите тесто в подготовленные формочки, наполняя их на 3/4. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой.

  4. Поместите маффины в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.

Черничный лимонад

Черничный лимонад — прекрасный летний освежающий напиток. Он и жажду утолит, и благоприятно скажется на самочувствии, поскольку черника содержит клетчатку и совсем мало сахара по сравнению с другими фруктами. В жару лимонад лучше подавать со льдом. Можно добавить немного воды с газом, но не минералки, которая, как правило, имеет солоноватый вкус. Лимонад должен оставаться сладким.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • черника — 1/4 ст.;

  • сахар — 1/4 ст.;

  • сок лимонный — 1/3 ст.;

  • мята — несколько листочков;

  • вода — 1 л.

Приготовление:

  1. Для приготовления сиропа смешайте в кастрюле воду и сахар, томите на огне несколько минут.

  2. Когда сироп немного остыл, добавьте сок лимона.

  3. Ягоды измельчите в блендере, затем соедините с сиропом и водой.

  4. Оставьте в холодильнике, предварительно тщательно перемешав. Мяту можно использовать как украшение при подаче.

Тарт с черникой

Нежный тарт с черникой будет просто таять во рту. Попробуйте наш рецепт и убедитесь сами. Если черника не очень сладкая, после приготовления посыпьте начинку сахарной пудрой, можно также полить ягоды сгущенным молоком. Подавайте тарт, когда он полностью остынет.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • мука — 300 г;

  • масло сливочное — 200 г;

  • сахар — 100 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • черника — 500 г;

  • сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление:

  1. В глубокой миске разотрите сливочное масло с мукой в мелкую крошку. Смешайте яйца с сахаром, миксером взбейте массу до белого цвета. Сделайте в муке углубление и влейте в него яично-сахарную смесь, перемешайте. Замесите тесто, уберите в холодильник на 30 минут.

  2. Через полчаса раскатайте тесто, уложите в смазанную маслом форму, сформируйте бортики. Проткните тесто вилкой в нескольких местах. Поместите в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Достаньте тарт, выложите сверху чернику и поместите блюдо в духовку еще на 20 минут.

  3. Достаньте блюдо из духовки, остудите, посыпьте сахарной пудрой.

Говядина с черникой и грибами

Если вы задумали званый ужин или решили просто порадовать себя утонченным сочетанием мяса и ягод, попробуйте приготовить говядину с черникой. Вы потратите немного времени, а в результате получите изысканное блюдо.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • говядина — 1,5 кг;

  • оливковое масло — 4–5 ст. л.;

  • лук — 2 шт.;

  • морковь — 4 шт.;

  • грибы — 200 г;

  • черника — 2 ст.;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • тимьян — 2 ч. л.;

  • розмарин — 2 ч. л.;

  • томатная паста — 3 ст. л.;

  • бульон или вода — 500 мл;

  • бальзамический уксус — 1 ст. л.;

  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Порежьте вдоль волокон небольшими кусочками говядину и полейте оливковым маслом, хорошо приправьте солью и перцем.

  2. Крупно нарежьте грибы и морковь, мелко — чеснок, лук разрежьте на 4 части каждый.

  3. В хорошо разогретой кастрюле обжарьте на оливковом масле лук и морковь. Выложите их на тарелку.

  4. Добавьте немного оливкового масла и выложите в кастрюлю грибы и чеснок. Жарьте до тех пор, пока грибы не начнут темнеть. Уберите их на тарелку, к уже пожаренным овощам.

  5. Положите мясо в кастрюлю и жарьте несколько минут, пока оно не подрумянится.

  6. В кастрюлю добавьте бальзамический уксус и бульон, томатную пасту и чернику. Перемешайте, доведите до кипения.

  7. Оставьте под крышкой на 20 минут на маленьком огне. Далее соедините все овощи и мясо с соусом в кастрюле, доведите до кипения.

  8. Перед подачей перемешайте, добавьте тимьян и розмарин, свежие травы.

Какой из рецептов вам понравился?

Суп из черники — это что-то новенькое. Нужно попробовать
Предпочитаю классику. Поэтому голосую за вареники
Интересно выглядит говядина в чернике
Очень нравятся напитки с черникой
Выпечка с черникой — это всегда вкусно!
Мой фаворит — чернично-ванильная панакота
Я вообще чернику не люблю
А я не люблю готовить. Где всё это заказать?
ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Черника Рецепт Блюдо
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление