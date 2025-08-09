Что приготовить из черники: 8 простых и оригинальных рецептов вкусных блюд. Даже суп!

Сезон сбора черники в самом разгаре, а мы уже знаем, что из нее приготовить Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Черника — ягода вкусная и полезная. Ее можно есть в свежем виде, посыпав сахаром или залив молоком. Еще из нее готовят варенье, сиропы, морсы, смузи, соусы и начинки для пирогов. А гурманов наверняка заинтересует сочетание ягоды с мясом. Что бы вы ни задумали приготовить из черники, посмотрите сперва на эти 8 интересных рецептов, что мы для вас принесли. Вам останется только ягод набрать.

Вареники с черникой

Это только на первый взгляд кажется, что вареники — сложное в приготовлении блюдо. На самом деле процесс довольно прост. Летом вареники часто готовят с вишней, но можно и с любой другой ягодой, в том числе с черникой. Подавать блюдо можно со сметаной или сгущенкой, а украсить — листиком ароматной мяты.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 1,5–2 ст.;

масло растительное — 2 ст. л.;

вода — 0,5–0,7 ст.;

соль — 1 щепотка.

Для начинки:

черника — 400 г;

сахар — 0,5–1 ст.

Приготовление:

В просеянной муке сделайте лунку, добавьте теплую воду, масло и соль. Замесите крутое тесто, затем накройте полотенцем, дайте постоять 20–30 минут. Скатайте из теста жгутики, поделите на кусочки, сформируйте шарики диаметром 2,5 см. Раскатайте каждый. Чернику смешайте с сахаром. На каждый кружок из теста выложите по чайной ложке начинки. Плотно защипните края вареника. Варите вареники в кипящей подсоленной воде 5–7 минут.

Смузи из черники и банана

Быстро, полезно, вкусно! Сладость банана и терпкая черника — идеальное сочетание. Молоко можно заменить на кефир, а вместо сахара использовать мед. Вариантов много, главное — найти свой идеальный вкус полезного во всех отношениях смузи.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

черника — 5 ст. л.;

молоко — 0,5 ст.;

мед (по желанию) — 1 ч. л.

Приготовление:

Банан измельчите, положите в блендер, добавьте чистую ягоду. Добавьте молоко и, по желанию, мед. Взбейте и наслаждайтесь.

Панакота чернично-ванильная

Настоящий ресторанный десерт можно приготовить и дома. Изысканное сочетание ягодного пюре из черники и нежной ванильно-сливочной массы вряд ли кого-то оставит равнодушным. Перед подачей десерт можно украсить свежими ягодами черники и листиками мяты.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 300 г;

сливки 33–35% — 250 мл;

молоко 2,5% — 400 мл;

желатин — 10 г;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный экстракт — 2 ч. л.

Приготовление:

В желатин добавьте 60 мл молока и оставьте до набухания примерно на 10–15 минут. Соедините в сотейнике оставшееся молоко, сливки, сахар и прогрейте на среднем огне, но не кипятите. Снимите сотейник с огня, немного остудите и добавьте желатин, ванильный экстракт. Размешайте. Остудите. Чернику измельчите в блендере до состояния пюре. Переложите в подготовленные стаканы. Сверху выложите сливочно-ванильную массу. Уберите в холодильник на 2–3 часа.

Суп из черники

Если вы хотите кого-то приятно удивить, а может, покорить, но не хотите тратить на это много времени, советуем присмотреться к этому супу. Приготовить его очень просто, нужно лишь несколько ингредиентов. Суп можно подавать как холодным, так и горячим. Попробуйте оба варианта.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 200–300 г;

сливки — 150–200 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль, корица — по вкусу.

Приготовление:

Чернику залейте кипятком, добавьте сахар, корицу. Доведите до кипения и варите 15 минут. Остудите ягоды и измельчите блендером. Добавьте в чернику сливки, щепотку соли, поставьте на огонь и немного прогрейте. До кипения доводить нельзя. Суп можно подавать в холодном и горячем виде.

Маффины с черникой

Маффины давно перестали быть чем-то экзотическим. Сегодня полакомиться выпечкой можно не только в кофейне, но и приготовив их дома. Маффины бывают с разными начинками, в том числе с ягодами. Черника прекрасно подойдет. А кокосовая стружка и лимонная цедра добавят выпечке изысканные ноты.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

кефир — 250 г;

черника свежая или замороженная — 150 г;

кокосовая стружка — 30 г;

лимонная цедра — 1 ч. л.;

мука — 300 г;

сахар — 150 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

корица молотая — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло сливочное (растопленное) — 60 г;

соль — на кончике ложки.

Приготовление:

Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. В отдельной миске слегка взбейте яйцо с растопленным сливочным маслом. В миску с мучной смесью введите кефир комнатной температуры и масляную смесь, перемешайте. Затем добавьте ягоды, почти всю кокосовую стружку и лимонную цедру. Выложите тесто в подготовленные формочки, наполняя их на 3/4. Посыпьте оставшейся кокосовой стружкой. Поместите маффины в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут.

Черничный лимонад

Черничный лимонад — прекрасный летний освежающий напиток. Он и жажду утолит, и благоприятно скажется на самочувствии, поскольку черника содержит клетчатку и совсем мало сахара по сравнению с другими фруктами. В жару лимонад лучше подавать со льдом. Можно добавить немного воды с газом, но не минералки, которая, как правило, имеет солоноватый вкус. Лимонад должен оставаться сладким.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 1/4 ст.;

сахар — 1/4 ст.;

сок лимонный — 1/3 ст.;

мята — несколько листочков;

вода — 1 л.

Приготовление:

Для приготовления сиропа смешайте в кастрюле воду и сахар, томите на огне несколько минут. Когда сироп немного остыл, добавьте сок лимона. Ягоды измельчите в блендере, затем соедините с сиропом и водой. Оставьте в холодильнике, предварительно тщательно перемешав. Мяту можно использовать как украшение при подаче.

Тарт с черникой

Нежный тарт с черникой будет просто таять во рту. Попробуйте наш рецепт и убедитесь сами. Если черника не очень сладкая, после приготовления посыпьте начинку сахарной пудрой, можно также полить ягоды сгущенным молоком. Подавайте тарт, когда он полностью остынет.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

мука — 300 г;

масло сливочное — 200 г;

сахар — 100 г;

яйца — 2 шт.;

черника — 500 г;

сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление:

В глубокой миске разотрите сливочное масло с мукой в мелкую крошку. Смешайте яйца с сахаром, миксером взбейте массу до белого цвета. Сделайте в муке углубление и влейте в него яично-сахарную смесь, перемешайте. Замесите тесто, уберите в холодильник на 30 минут. Через полчаса раскатайте тесто, уложите в смазанную маслом форму, сформируйте бортики. Проткните тесто вилкой в нескольких местах. Поместите в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Достаньте тарт, выложите сверху чернику и поместите блюдо в духовку еще на 20 минут. Достаньте блюдо из духовки, остудите, посыпьте сахарной пудрой.

Говядина с черникой и грибами

Если вы задумали званый ужин или решили просто порадовать себя утонченным сочетанием мяса и ягод, попробуйте приготовить говядину с черникой. Вы потратите немного времени, а в результате получите изысканное блюдо.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

говядина — 1,5 кг;

оливковое масло — 4–5 ст. л.;

лук — 2 шт.;

морковь — 4 шт.;

грибы — 200 г;

черника — 2 ст.;

чеснок — 4 зубчика;

тимьян — 2 ч. л.;

розмарин — 2 ч. л.;

томатная паста — 3 ст. л.;

бульон или вода — 500 мл;

бальзамический уксус — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Порежьте вдоль волокон небольшими кусочками говядину и полейте оливковым маслом, хорошо приправьте солью и перцем. Крупно нарежьте грибы и морковь, мелко — чеснок, лук разрежьте на 4 части каждый. В хорошо разогретой кастрюле обжарьте на оливковом масле лук и морковь. Выложите их на тарелку. Добавьте немного оливкового масла и выложите в кастрюлю грибы и чеснок. Жарьте до тех пор, пока грибы не начнут темнеть. Уберите их на тарелку, к уже пожаренным овощам. Положите мясо в кастрюлю и жарьте несколько минут, пока оно не подрумянится. В кастрюлю добавьте бальзамический уксус и бульон, томатную пасту и чернику. Перемешайте, доведите до кипения. Оставьте под крышкой на 20 минут на маленьком огне. Далее соедините все овощи и мясо с соусом в кастрюле, доведите до кипения. Перед подачей перемешайте, добавьте тимьян и розмарин, свежие травы.