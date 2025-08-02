Делаем заготовки из черники на зиму: 8 простых, вкусных и проверенных рецептов

Сезон черники в самом разгаре, и мы знаем, что из нее приготовить Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сезон ягод в самом разгаре, а значит, самое время сделать заготовки на зиму. Сегодня из черники. Ягода радует неповторимым вкусом и щедро одаривает своими целебными свойствами. Забудьте об одном лишь варенье, хотя и оно, безусловно, достойно внимания. Из черники можно приготовить восхитительные компоты, пикантные соусы, нежное желе. Подготовили для вас 8 интересных рецептов, которые покорятся даже начинающему кулинару.

Черничный джем с лимоном

Вкусный, ароматный и красивый — это все о черничном джеме. А еще десерт очень полезный. Врачи говорят, что джем из черники улучшит работу сердечно-сосудистой системы и поддержит нормальный уровень сахара в крови благодаря содержанию клетчатки. Подавать джем можно с печеньем или другой выпечкой.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 2 кг;

сахар — 1,4 кг;

лимонный сок — 2 ст. л.;

желатин (листовой) — 20 г.

Приготовление:

1. В большой эмалированной кастрюле или из нержавеющей стали с толстым дном смешайте чернику, сахар и лимонный сок.

2. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.

3. Уменьшите огонь и варите 15–20 минут, пока джем не загустеет.

4. Желатин замочите в холодной воде на 5 минут. Растопите желатин на водяной бане. Добавьте в джем, хорошо перемешайте.

5. Разлейте горячий джем по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Компот из черники

Компот, приготовленный своими руками, вкуснее любого магазинного напитка. Он и жажду утолит, и организм подпитает витаминами. Черничный компот легко готовится, а зимой приятно порадует своим легким ароматом и нежным вкусом.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 350 г;

сахар — 300 г;

лимонная кислота — на кончике ножа;

вода — 2 л.

Приготовление:

1. В стерилизованную 3-литровую банку выложите ягоду.

2. Вскипятите воду и добавьте в банку доверху, прикройте ее крышкой и подождите 15 минут, вода окрасится в яркий цвет.

3. Далее воду из банки слейте в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонную кислоту. Перемешайте и проварите сироп до полного растворения сахара. В банку с ягодами влейте горячий сироп.

4. Накройте крышкой и закатайте.

5. Переверните банку с компотом крышкой вниз и проверьте на герметичность. Накройте теплым одеялом и оставьте в таком положении до полного остывания.

6. Уберите на хранение в сухое прохладное место.

Черника консервированная с яблоками

Настала очередь сладко-соленых сочетаний. Консервированную чернику с яблоками можно использовать в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Корица прекрасно подчеркнет чернику, а гвоздика — яблоки. Но помните, что приправ должно быть в меру, они не должны затмевать вкус основных ингредиентов.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 2 кг;

яблоки — 4–6 шт.;

гвоздика бутон — 20–30 шт.;

корица — по вкусу; Состав заливки:

вода — 2 л;

сахар — 4 ст. л.;

соль — 2 ч. л.

Приготовление:

1. Яблоки нарежьте мелкими дольками.

2. Чернику плотно уложите в банки слоями с яблоками, гвоздикой и корицей.

3. Залейте сахарно-солевым раствором.

4. Закройте банки полиэтиленовыми крышками. Храните в холодном месте.

Черника в собственном соку без сахара

Рецепт для тех, кто предпочитает чистый вкус, без добавок. Холодным зимним вечером можно открыть баночку и подпитать организм витаминами. Можно также приготовить смузи, добавить чернику в ягодный пирог или в творог, если вы придерживаетесь диеты.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника 1 кг.

Приготовление:

1. Заполните банку черникой до горлышка. Прикройте крышкой, но не герметично.

2. На дно большой кастрюли выложите полотенце, так банка не будет двигаться во время стерилизации. Поставьте туда банку.

3. Добавьте воды по «плечики» банки и доведите до кипения, сделайте огонь поменьше и стерилизуйте при умеренном бурлении воды.

4. Когда ягоды в банке начнут оседать, добавьте ягод до прежнего уровня, повторяйте этот процесс, пока сок не заполнит почти все пространство.

5. Закройте герметично банку и переверните крышкой вниз, на ночь оберните одеялом, это нужно, чтобы процесс консервирования продолжался.

Силт из черники

Простое, но красивое варенье, которое готовится без добавления желатина и агар-агара. Лакомство получается немного вязким, похожим на что-то среднее между желе и джемом. Можно подавать с крекерами.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты

черника — 600 г;

сахар — 500 г.

Приготовление:

1. В кастрюлю с толстым дном положите чернику и на медленном огне томите, чтобы ягоды оказались в некотором количестве собственного сока.

2. Прибавьте огонь до среднего и, после закипания, готовьте 15 минут, помешивайте. Следите, чтобы черника кипела, но не пригорала.

3. Выключите огонь и добавьте сахар. Как только он растворится, можно раскладывать в банки.

Желе из черники

Желе из ягод на зиму — это чудесный и очень вкусный способ сберечь чернику на долгое время. Ягода максимально сохранит вкус и свои полезные свойства. Главный плюс желе из черники — оно готовится без консервантов. Корица и мускатный орех добавят десерту пикантности, а лимон — кислинку.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 6 стаканов;

сахар — 4 стакана;

лимон — 1 шт.;

корица — 2 ст. л.;

мускатный орех — 0,5 ч. л.

Приготовление:

1. Натрите цедру лимона и выжмите сок в пиалу.

2. Ягоды положите в кастрюлю с толстым дном. Раздавите их ступкой или ложкой, добавьте сахар. Томите на медленном огне.

3. Добавьте цедру, мускатный орех и корицу к ягодам и перемешайте.

4. После закипания добавьте сок лимона и варите желе еще 20 минут, пока оно не начнет густеть.

5. В процессе кипения перемешивайте желе как можно чаще, чтобы оно не пригорело.

6. Разложите желе по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Соус из черники к мясу

Долой кетчуп и майонез, пора приготовить изысканный соус из черники с добавлением специй. Его можно подавать к мясу, запеченному на гриле, или к печени. Пробуйте разные комбинации, необязательно останавливаться на классике, ищите свои вариации.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 600 г;

средняя луковица — 2 шт.;

яблочный уксус — 100 мл;

сахар — 200 г;

вода — 200 мл;

соль — 1 ч. л.;

перец — 1 ч. л.;

корица — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Лук порежьте и пробейте в блендере, затем проварите вместе с черникой и водой в сотейнике примерно 20 минут.

2. Ароматную густую массу для однородности можно еще раз пропустить через блендер.

3. Верните соус обратно в сотейник, добавьте все пряности и уксус, варите 7-10 мин до нужной вам густоты.

4. Соус можно закатать в банки. Или хранить в холодильнике непродолжительное время.

Конфитюр из черники

Завершает нашу подборку король десертов — легкий конфитюр. Слово происходит от французского «confiture», что означает «варить в сахаре». Его можно добавлять в пироги, ватрушки и пирожки. А можно подавать к классическим воздушным круассанам с кофе.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 1 кг;

сахар — 350 г;

загуститель агар-агар — 1 ч. л.;

лимонная кислота — 1 щепотка.

Приготовление:

1. Измельчите чернику в блендере и перетрите через сито.

2. Доведите ягоду до кипения.

3. Смешайте сахар, загуститель и лимонную кислоту. Добавьте в чернику.

4. Варите конфитюр до полного растворения сахара и далее еще 5 минут.

5. Горячий конфитюр разложите по стерилизованным банкам. Храните в прохладном месте.