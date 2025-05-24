Полагаемся на Роспотребнадзор и на Господа Бога? Правда ли, что весенняя клубника может быть опасна для здоровья

На Дальнем Востоке торгуют китайской клубникой, вкусной и крупной Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Клубничная истерия накрыла всю страну — от Кавминвод до Владивостока. Любители ягоды делятся в соцсетях всякими ужасами. И вовсе не только фото ценников с тремя нулями, но и рассказами о том, какую гадость можно обнаружить в клубнике. Заплесневелая — опасные грибковые токсины, а, наоборот, слишком долговечная — антибиотики. Плюс селитра, нитриты, консерванты, средства для опрыскивания (например, нитрофен). И снова куча всяких пугалок: какие эти вещества токсичные и канцерогенные. Почитав подобное, уже не захочешь покупать клубнику.

Спокойные и взвешенные рекомендации, как ни странно, можно найти у официальных органов. Минсельхозпрод Московской области, например, целый гайд опубликовал, как правильно выбрать клубнику. Например, ягоды с зелеными пятнами или белыми кончиками — незрелые, а мягкие и водянистые — перезрелые. Роскачество предупреждает: не покупайте слишком глянцевую клубнику, ее точно обработали химикалиями, чтобы искусственно улучшить товарный вид.

Без химии нельзя?

МSK1.RU спросил у биолога и агронома Михаила Воробьева, стоит ли бояться пестицидов и прочих химических добавок в ранней клубнике?

— Можете не волноваться. Современное сельское хозяйство без пестицидов невозможно, — говорит Михаил Воробьев. — Поэтому в любой ягоде, в любом фрукте, овоще пестициды в небольших, остаточных количествах обязательно присутствуют, тут уже ничего не поделаешь.

Но остаточное количество регламентировано инструкциями контрольных ведомств. Их представители стоят на границах (если это импорт) или в местах оптовой продажи и мониторят продукцию. Если содержание превышает допустимое, то, соответственно, такую продукцию заворачивают и в торговую сеть стараются не пропускать.

— А можно ли самому определить, например, наличие нитратов в той же клубнике? В соцсетях есть куча народных методов: и по запаху, и по цвету воды. Нитратометры портативные продаются.

— Что касается каких-то, как вы сказали, народных методов определения пестицидов, нитратов и еще каких-то вредных веществ, их просто не существует. Наличие и точную концентрацию всех этих веществ можно определить только инструментальными способами, достаточно дорогостоящими. Поэтому всецело полагаемся на Роспотребнадзор или на удачу.

— Где не нужно покупать клубнику, чтобы не отравиться?

— Покупаем в магазине и сохраняем чеки, это наиболее надежный способ.

Второе — покупаем на официальных рынках, где тоже все-таки происходит некий мониторинг продукции.

А что касается торговцев, которые стоят где-то в переходах или вдоль дорог, тут уже абсолютная лотерея. Что они там вырастили, откуда взяли — неизвестно. Это касается и бабушек, которые выращивают на своих огородах. Потому что одно дело — опрыскивать растение, соблюдая точные дозы. А некоторые эти бабушки считают по старинке, что маслом кашу не испортишь, и думают: надо побольше туда химикатов налить, и не просто опрыскивать, а из лейки поливать, превышая все возможные нормативы.

— И чем поливают-то? И чем все эти химические улучшители клубники могут быть опасны для здоровья?

— Опрыскивают и поливают всё теми же препаратами, о которых мы говорили. Другое дело, что концентрация может быть намного больше, чем разрешено. Естественно, тогда и эффективность пестицидов будет выше, но и остаточные количества тоже будут намного выше.

Также нужно помнить, кстати, про сроки внесения препаратов. Потому что у каждого пестицида есть срок разложения до безопасных концентраций. Как правило, это 3–4 недели. Если за неделю до уборки, предположим, нападает какой-нибудь жучок, паучок или болезнь, значит, перед садоводом стоит дилемма: либо применить химикаты, в этом случае будет заведомо известно, что в готовой продукции будет превышение всевозможных норм по пестицидам, либо потерять значительную часть урожая. И иногда, в общем-то, идут на нарушения, лишь бы ягода была крупная такая, красная, никем не поврежденная.

— Есть и еще один народный способ — покупать чуть подпорченную клубнику. Якобы уж тогда наверняка в ней не будет ни антибиотиков, ни пестицидов.

— Это, мягко говоря, не совсем верный метод. Во-первых, у хороших и ответственных производителей уборка происходит в нужные сроки, далее транспортировка в рефрижераторах при соблюдении температурного режима. В хороших магазинах лотки стоят на прилавках, которые обдуваются холодным воздухом. И в таком виде клубника может храниться до двух недель. Это оптимальный срок. А когда она уже начинает портиться, ну это уже совсем запредельная история.

Поэтому когда покупаем, все-таки обращаем внимание на зеленые хвостики (которые по-научному называются чашелистиками). Если они зелененькие, упругие — всё хорошо, клубника свежая. Если при этом она еще и красная, значит, ее собрали в оптимальные строки, быстро довезли до прилавка.

На самом деле садоводы знают: сразу с грядки она не очень ароматная. Она должна день-два полежать, тогда она вырабатывает большое количество ароматических веществ и приобретает, скажем так, более товарный вид.

— Клубника — невероятно полезная ягода с точки зрения полезных веществ, витаминов, минералов, содержит фруктовые кислоты, полифенолы, очень любима и понятна нам генетически, низкокалорийна, всего 35 калорий, и имеет низкий гликемический индекс. Но с точки зрения торговли клубника — высокомаржинальный продукт в весенний период. Поэтому и спешат на ней заработать.

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