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Как употреблять чайный гриб
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Еда Как правильно употреблять чайный гриб? Отвечает ярославский диетолог

Как правильно употреблять чайный гриб? Отвечает ярославский диетолог

Публикуем рекомендации специалиста

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1 комментарий
А как вы относитесь к напитку? | Источник: Алёна Троицкая А как вы относитесь к напитку? | Источник: Алёна Троицкая

А как вы относитесь к напитку?

Источник:

Алёна Троицкая

А вы помните ту странную субстанцию в банке, за которой ухаживала бабушка? Речь идет о чайном грибе, также известном под названием «комбуча». Мы спросили диетолога из ярославской клиники «PsyDi Clinic» Евгению Жарикову о том, как употреблять этот напиток и в чем его польза.

По словам специалиста, чайный гриб — это симбиотическая культура бактерий и дрожжей. Напиток может быть полезен для пищеварения и поддержания иммунитета. Однако исследования по вопросам пользы чайного гриба до сих пор продолжаются.

— Не рекомендуется употреблять комбучу при диабете, аллергиях на компоненты и заболеваниях ЖКТ, — предостерегла врач.

Как утверждает диетолог, пить чайный гриб стоит в умеренных количествах. Рекомендуется начинать с малых доз — 100-150 мл в день. Людям с чувствительностью к ферментированным продуктам перед введением комбучи в рацион стоит проконсультироваться с врачом.

По совету специалиста, детям до 12 лет лучше избегать употребления чайного гриба.

— У детей иммунная система находится в стадии формирования и может быть более восприимчива к бактериям, — объяснила Евгения Жарикова.

Можно ли отравиться напитком?

Средний срок употребления комбучи — 1-2 недели, после чего стоит проверить вкус и запах продукта.

Необычный напиток, по словам специалиста по питанию, может быть опасен при неправильном приготовлении или хранении.

— При употреблении испорченного продукта возможна интоксикация. Если появился неприятный запах, плесень или изменился цвет, то от напитка стоит избавиться, — предупредила диетолог.

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Комментарии
1
Гость
40 минут
им хорошо запивать траву которую будем есть по плану
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