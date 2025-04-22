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Еда Выращивает на подоконнике: декоратор из Ярославля собирает грибы круглый год. Видео

Выращивает на подоконнике: декоратор из Ярославля собирает грибы круглый год. Видео

Она рассказала, как это сделать

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1 комментарий

Жительница Ярославля выращивает грибы на подоконнике

Источник:

Кирилл Поверинов, Никита Егоров / Городские медиа, Виктория Лосева

Декоратор Виктория Лосева из Ярославля воплотила мечту многих любителей тихой охоты — она может собирать грибы круглый год. Причем, не выходя из собственной квартиры. Опята и вешенки растут у нее прямо на подоконнике.

По словам Виктории, искусство выращивания домашних грибов под силу каждому. Технология довольно простая. Виктория заказывает на сайте бесплатных объявлений заготовки — грибной мицелий (другими словами, грибницы), сформированные в блоки вместе с лузгой подсолнечника. Далее просто следует по инструкции от производителя. Блоки надо некоторое время хранить в пакете при температуре 20-22 градуса, опрыскивать. Как только заготовка начнет покрываться белым пухом, на ней появятся наросты, ее нужно поместить в более холодную температуру — около 17 градусов. Примерно через неделю можно собирать урожай.

Вырастить из заготовки можно различные сорта вешенок, опята, шампиньоны, шиитаке. Каждый блок дает три урожая грибов с разницей в две-три недели. Каждый раз вырастает до 1,5-2 килограммов грибов. Отработанный блок хорошо использовать на даче в качестве удобрения.

Теперь Виктория собирается пойти дальше и начать выращивать грибы у себя в огороде. Она собирается заказать мицелий и «заразить» им пенек. По убеждению ярославны, должно сработать.

Но от походов в лес женщина отказываться не собирается.

«Всё, что растет, всё, что живет, — это моё. Без природы я не могу жить. Леса, поля — это мои батарейки, моя подзарядка, то, что я безумно люблю», — призналась она.

Подробнее о Виктории Лосевой и её увлечении можно прочитать здесь.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
56 минут
Думаю что скоро за выращивание на подоконнике будут брать налоги и потребуют лицензирование, и ЖКХ повысят за это, а то на халяву едят а казне убыток
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