«Для меня это стало открытием»: декоратор из Ярославля научилась выращивать грибы на подоконнике

Жительница Ярославля выращивает грибы на подоконнике Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Виктория Лосева











Для грибников холодное время года — настоящее испытание выдержки. Любители так называемой тихой охоты только и ждут, когда потеплеет и можно будет побежать в лес за новым уловом. А вот 45-летняя Виктория Лосева из Ярославля не ждет лета. Она научилась выращивать грибы прямо у себя на подоконнике. Ярославна считает, что это под силу каждому. Виктория рассказала порталу 76.RU, как собирать грибы у себя в квартире в любой сезон.

Грибной урожай Виктория выращивает у себя на балконе Источник: Виктория Лосева

«Леса, поля — мои батарейки»

Виктория по образованию юрист, но по специальности давно не работает — занимается творчеством. Ее можно назвать дизайнером, декоратором, мастером хендмейда. Своими руками талантливая ярославна делает мебель, интересные предметы для интерьера, изысканные женские украшения. Довольно часто для своих работ Виктория использует природные материалы.

— Всё, что растет, всё, что живет, — это моё. Без природы я не могу жить. Леса, поля — это мои батарейки, моя подзарядка, то, что я безумно люблю, — призналась она.

Виктория считает леса и поля своими батарейками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каждый год, как только погода становится благоприятной, Виктория торопится в лес. Собирает грибы с ранней весны и до ноября. Впрочем, из леса в качестве съестного она приносит не только грибы.

— В прошлом году в мае я заготавливала папоротник Орляк. Это тоже безумно интересно. Его «улитки», которые только вылезли, можно солить, жарить, готовить по-корейски. Получается очень вкусно. В советское время это было очень распространенное блюдо. Но сейчас почему-то забыто. Главное не перепутать папоротник со щитовником, который есть нельзя, — рассказала Виктория.

Дома у ярославны тоже много растений — розмарин, базилик, различные цветы и особенно любимые ею суккуленты. А недавно к ним еще прибавились и грибы.

Вот такой грибной улов Виктория получает, не выходя из дома Источник: Виктория Лосева

Грибы на 8 Марта

— Пока я ждала грибного сезона, случайно на сайте бесплатных объявлений наткнулась на людей, которые выращивают грибной мицелий. Оказалась, что из него прямо дома можно получить грибной урожай. Для меня это стало открытием! Я, конечно же, решила попробовать. Тем более это было накануне 8 Марта. Мне захотелось преподнести сюрприз маме — подарить на праздник свежие грибы, — поделилась Виктория.

Мицелий — это по сути грибница, состоящая из тонких разветвленных нитей, которые называются гифами. С помощью мицелия гриб поглощает из внешней среды воду и питательные вещества, он же является основой для роста плодовых тел грибов, которые мы и едим.

С одного блока за раз можно получить 1,5–2 килограмма грибов Источник: Виктория Лосева











Как вырастить урожай на подоконнике

Заготовки с мицелием, в состав которых также входит лузга подсолнечника, присылают небольшими блоками. Средняя цена каждого — 200–300 рублей. Вырастить из заготовки можно различные сорта вешенок, опята, шампиньоны, шиитаке. Каждая заготовка дает несколько урожаев грибов.

Как ярославна выращивает грибы на подоконнике Источник: Кирилл Поверинов, Никита Егоров / Городские медиа, Виктория Лосева

Блоки присылают обычными службами доставки. По словам Виктории, продавцы дают подробные консультации, как ухаживать за заготовками.

— Блок приходит либо темный, либо белесый. Через какое-то время он покрывается пушком, на нем начинают появляться маленькие зародыши грибов, — рассказала Виктория.

Сначала блок нужно просто оставить в пакете в помещении с температурой 20−22 градуса. Как только он начнет покрываться белым пухом, на нем появятся наросты, его нужно поместить в более холодную температуру — около 17 градусов. Ранней весной у Виктории таким помещением служил балкон. В это время блок надо обильно обрызгивать водой — два раза в день или чаще.

Подрастающим грибочкам нужны свет и влага Источник: Виктория Лосева

— Побрызгали, закрыли пакетик. Если куда-то уезжаете, можно просто обложить блок мокрой марлей или тряпкой. Когда грибы уже начнут подрастать, пакет можно открыть. Исключение составляют вешенки, для них в пакете можно сделать прорези — грибы будут расти прямо из них, — поделилась опытом ярославна.

При этом необходимо продолжать увлажнять блок. Еще одно немаловажное условие для роста грибов — свет. Но под прямыми солнечными лучами их держать не рекомендуется.

При правильном уходе из блоков проклевываются первые грибочки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Первая волна грибов появляется примерно через неделю–две. Собрать с одного блока можно около 1,5 килограмма урожая. На вечный вопрос грибников, срезать или выкручивать, в данном случае только один верный ответ — выкручивать.

— Если срезать грибы, то остатки ножек могут загнить и от этого грибница погибнет, — пояснила Виктория.

С одного блока можно собрать три урожая грибов Источник: Виктория Лосева

После первого урожая блок рекомендуется замочить и опять поместить в пакет, сделав в нем прорези. Снова поставить в помещение с температурой около 20 градусов. Дальше всё повторяется.

— На самом деле, когда ты это делаешь в первый или во второй раз, это настолько интересно, что ты к ним бегаешь часто. Каждый день они увеличиваются в размерах. Утром встаешь — идешь к подоконнику смотреть, насколько они там выросли, — поделилась Виктория.

Вторая волна грибов должна образоваться примерно через две–три недели после первой. А всего с одного блока можно собирать до трех урожаев. После этого сам отработанный блок рекомендуют использовать как удобрение для грядок.

Блоки с грибами Виктория держит на балконе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Каковы домашние грибы на вкус

По словам Виктории, вкус у грибов приятный. Опята не отличаются от лесных.

«Королевская вешенка выглядит практически как белый гриб — с толстой ножкой и шикарной шляпкой. Упругая, вкусная, немного сладковатая», — рассказала Виктория.

Королевские вешенки напоминают белые грибы Источник: Виктория Лосева

Следующий шаг — грибы на даче

Теперь Виктория планирует пойти дальше и вырастить грибы у себя на даче. Для этого она собирается купить мицелий и «заразить» им пенек.

— Пенек лиственных пород деревьев просверливается, туда закладывается мицелий. Эти дырочки затыкаются чем-то. В итоге через 5 лет этого пня уже не будет, гриб его полностью съест. Но все эти пять лет грибница будет плодоносить, — рассказала Виктория.

Теперь ярославна хочет вырастить грибы на даче Источник: Виктория Лосева

Правда, совсем менять тихую охоту в лесу на выращивание домашних грибов ярославна не собирается. Во-первых, родные нам белые, подберезовики и подосиновики искусственно выращивать еще не научились. А, во-вторых, по словам Виктории, энергетику леса ничто не заменит.