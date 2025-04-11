Можно не тратиться на белые. Эксперты рассказали, как покрасить коричневые яйца, а еще кому их нельзя есть

Обряд освящения яиц и куличей перед Пасхой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Глядя на цены в магазинах в канун Пасхи, кажется, будто курочка Ряба вновь принялась нести золотые яйца. Как сэкономить на главном символе праздника? Наши коллеги из «Доктора Питера» спросили у эксперта, биолога Ирины Лялиной.

Ирина Лялина, и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Купите яйца впрок

— Цены перед Пасхой растут, поэтому имеет смысл купить яйца заранее, обращая внимание на сроки хранения, — рассказывает «Доктору Питеру» и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

В холодильнике сырые яйца можно хранить до 3–5 недель. При комнатной температуре — не более 7 дней. Замороженные (без скорлупы, в контейнере) — до 1 года. Поэтому оптимально купить яйца за 3–4 недели до Пасхи, чтобы к празднику они оставались свежими.

Пять правил продления срока хранения яиц

Не держите яйца в дверце холодильника, там температура нестабильная. Храните яйца острием вниз. Так сохраняется воздушная камера, и яйцо дольше остается свежим. Не мойте яйца перед хранением: защитная пленка (кутикула) предотвращает порчу. Мыть лучше перед приготовлением. Оботрите яйца подсолнечным маслом, это создает дополнительную защитную пленку. Не храните яйца рядом с продуктами, которые сильно пахнут: скорлупа пористая и может впитать запахи.

Попробуйте покрасить темные яйца

Белые яйца перед Пасхой раскупают моментально. А темные часто остаются на прилавке, потому что красить их довольно сложно.

— Темные яйца хуже впитывают краситель, но есть способы усилить окрашивание. Добавьте в краску уксус (9%) — 1–2 столовые ложки на 500 мл воды. Он раскроет поры скорлупы. Перед окрашиванием протрите скорлупу спиртом — это удалит жир и улучшит впитывание краски, — советует Ирина Лялина.

Используйте натуральные красители с высокой пигментацией. Например, куркуму, свеклу, луковую шелуху. Окрашивайте горячим способом — держите яйца в красителе на слабом огне 10–15 минут. Оставьте в растворе на ночь: чем дольше яйцо в краске, тем насыщеннее цвет. После окрашивания можно протереть яйца растительным маслом — это сделает их гладкими и блестящими.

А вот покупные красители для яиц брать не стоит, особенно если в составе есть такие токсичные вещества, как тартразин (Е102), азорубин (или кармуазин, Е122), понсо (4R Е124, S E142, 2G Е128, Е132). Они могут вызвать аллергию.

Как и когда нужно красить яйца на Пасху

Есть два дня в Страстную неделю, когда можно красить яйца: в Великий четверг и в Великую субботу. С учетом того, что Пасха в 2025 году приходится на 20 апреля, значит, красить яйца нужно 17-го и 19-го числа.

Также в Великую субботу яйца благословляются. Да, именно благословляются, а не освящаются, как по ошибке говорят многие.

Традиционный цвет пасхального яйца — красный. С одной стороны, он символизирует пролитую кровь Христа. С другой стороны, красный цвет — символ радости и торжества. Со временем в цветовую палитру добавились голубой, синий (напоминание о Царстве Небесном) и зеленый (символ возрождения и духовной весны).

В наши дни пасхальные яйца можно красить в любые цвета. Однако траурных, мрачных оттенков нужно избегать. Кроме того, не все служители церкви одобряют наклейки с иконками, которые клеят на скорлупу, ведь потом яичные очистки попадают в мусор. Да и изображения святых — это не какая-то картинка, а святыня. Если же вам подарили такое яйцо, скорлупу советуют закопать в землю.

Кому нельзя яйца и куличи

Эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова предупредила, что не стоит употреблять яйца тем, у кого есть аллергия на белок или желток.

Также рекомендуется ограничить употребление яиц пациентам с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы.

С яйцами стоит быть особенно осторожными диабетикам, а также тем, кто страдает от атеросклероза, болезней сердечно-сосудистой системы и пищеварения.

То же самое с другим символом Пасхи. Диетологи предупреждают, что пасхальный кулич и творожная пасха — достаточно калорийные продукты. Поэтому лучше выбрать что-то одно из них в праздник и съесть не более 100 граммов.

Кулич противопоказан людям с ожирением и диабетом, свежую выпечку также не стоит есть людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта.

С чем нельзя есть яйца