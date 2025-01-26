Манго дешевле огурца: сравниваем цены на овощи в магазинах Ярославля

Сравниваем цены на овощи в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С началом 2025 года выросли цены на овощи в ярославских магазинах. Особенно заметно, как изменились цены на огурцы. Сейчас на прилавках можно найти огурцы по 520 рублей за килограмм, а минимальная стоимость за кило — 104 рубля.

В беседе с нашими коллегами из MSK1.RU доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал причины роста цен на огурцы.

— У тепличных огурцов в России по естественным причинам с середины декабря по февраль резкий спад урожайности. Так как их становится в это время меньше, то соответственно включается закон «спрос — предложение», — объяснил Леонид. — Кроме того, растут цены на тепло и на электричество. А зимой в теплицах, что в Москве, что в Краснодаре, расходы ресурсов выше, чем летом. Снижение цен на огурцы точно будет. Это ежегодная ценовая динамика, она не уникальна. Просто в этом году этот процесс еще завязан и на инфляцию. Давайте будем надеяться.

Мы решили проверить, как обстоят дела на прилавках в Ярославле. В этом обзоре изучаем цены не только на огурцы, но и на другие овощи.

«ВкусВилл»

Начнем с «ВкусВилла». Цены значительно выше, чем в других магазинах. За огурец, который продают поштучно, можно отдать 153 рубля, а на развес, в зависимости от сорта, примерно 390–520 рублей за килограмм.

Огурцы — от 153 рублей до 523 рублей;

томаты — от 294 рублей до 557 рублей;

чеснок — от 103 рублей до 135 рублей;

лук репчатый — 65 рублей за килограмм;

лук красный (Ялтинский) — 273 рубля за килограмм.

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«Пятерочка»

В «Пятерочке» можно сэкономить на овощах. Помидоры будут стоить максимум 329 рублей за килограмм, а огурцы не превышают 300 рублей.

Огурцы — от 129 рублей до 289 рублей;

томаты — от 199 рублей до 329 рублей за килограмм;

томаты черри — от 199 рублей до 229 рублей за упаковку;

лук репчатый — 64 рубля за килограмм;

лук красный — 109 рублей за килограмм;

чеснок — 46 рублей за 100 граммов;

картофель — 59 рублей за килограмм.

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«Магнит»

В «Магните» продаются овощи поштучно, на развес и упакованные. Цены одни из самых низких, но иногда встречается товар, который поврежден.

Огурцы — от 119 рублей до 269 рублей;

томаты — от 189 рублей до 359 рублей за килограмм;

томаты черри — от 219 рублей до 249 рублей за упаковку;

чеснок — 44 рубля за 100 граммов или 74 рубля за упаковку из трех штук;

лук репчатый — 43 рубля за килограмм;

лук красный — 129 рублей за килограмм;

лук белый — 139 рублей за килограмм;

картофель — 44 рубля за килограмм;

картофель отборный — 89 рублей за килограмм белого и 94 рубля за килограмм красного.

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«Перекресток»

Выбор сортов довольно большой, но и цена значительно выше, чем в некоторых сетевых магазинах. Огурцы почти достигают 500 рублей, а цена на томаты уже перевалила за полтысячи. Хотя килограмм манго стоит 369 рублей.

Огурцы — от 104 рублей до 489 рублей;

томаты — от 259 рублей до 519 рублей за килограмм;

томаты черри — 249 рублей за упаковку;

чеснок — 529 рублей за килограмм;

лук репчатый — 67 рублей за килограмм;

лук салатный — 99 рублей за килограмм;

лук видалия — 162 рублей за килограмм;

картофель — 64 рубля за килограмм, мытый — 94 рубля за килограмм;

картофель красный мытый — 109 рублей за килограмм;

картофель крупный — 84 рубля за килограмм.

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Для сравнения показываем стоимость за килограмм манго. На 100 рублей дешевле огурца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Угличский рынок

Рынок удобен тем, что цена может меняться. Можно договориться с продавцом и скинуть пару десятков, а можно прийти в нужное время и купить дешевле. Несмотря на торги, цены не самые низкие.

Огурцы — от 350 до 450 рублей за килограмм;

томаты — от 350 до 450 рублей за килограмм;

томаты черри — 1200 рублей за килограмм;

лук репчатый — 80 рублей за килограмм;

картофель мытый — 250 рублей за килограмм;

толбухинский картофель — 60 рублей за килограмм;

чеснок (Грузия) — 600 рублей за килограмм;