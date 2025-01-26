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Еда обзор Манго дешевле огурца: сравниваем цены на овощи в магазинах Ярославля

Манго дешевле огурца: сравниваем цены на овощи в магазинах Ярославля

2025 год начался с повышения цен на урожай

1 027
17 комментариев

Сравниваем цены на овощи в Ярославле

Источник:

С началом 2025 года выросли цены на овощи в ярославских магазинах. Особенно заметно, как изменились цены на огурцы. Сейчас на прилавках можно найти огурцы по 520 рублей за килограмм, а минимальная стоимость за кило — 104 рубля.

В беседе с нашими коллегами из MSK1.RU доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал причины роста цен на огурцы.

— У тепличных огурцов в России по естественным причинам с середины декабря по февраль резкий спад урожайности. Так как их становится в это время меньше, то соответственно включается закон «спрос — предложение», — объяснил Леонид. — Кроме того, растут цены на тепло и на электричество. А зимой в теплицах, что в Москве, что в Краснодаре, расходы ресурсов выше, чем летом. Снижение цен на огурцы точно будет. Это ежегодная ценовая динамика, она не уникальна. Просто в этом году этот процесс еще завязан и на инфляцию. Давайте будем надеяться.

Мы решили проверить, как обстоят дела на прилавках в Ярославле. В этом обзоре изучаем цены не только на огурцы, но и на другие овощи.

«ВкусВилл»

Начнем с «ВкусВилла». Цены значительно выше, чем в других магазинах. За огурец, который продают поштучно, можно отдать 153 рубля, а на развес, в зависимости от сорта, примерно 390–520 рублей за килограмм.

  • Огурцы — от 153 рублей до 523 рублей;

  • томаты — от 294 рублей до 557 рублей;

  • чеснок — от 103 рублей до 135 рублей;

  • лук репчатый — 65 рублей за килограмм;

  • лук красный (Ялтинский) — 273 рубля за килограмм.

+1

«Пятерочка»

В «Пятерочке» можно сэкономить на овощах. Помидоры будут стоить максимум 329 рублей за килограмм, а огурцы не превышают 300 рублей.

  • Огурцы — от 129 рублей до 289 рублей;

  • томаты — от 199 рублей до 329 рублей за килограмм;

  • томаты черри — от 199 рублей до 229 рублей за упаковку;

  • лук репчатый — 64 рубля за килограмм;

  • лук красный — 109 рублей за килограмм;

  • чеснок — 46 рублей за 100 граммов;

  • картофель — 59 рублей за килограмм.

+2

«Магнит»

В «Магните» продаются овощи поштучно, на развес и упакованные. Цены одни из самых низких, но иногда встречается товар, который поврежден.

  • Огурцы — от 119 рублей до 269 рублей;

  • томаты — от 189 рублей до 359 рублей за килограмм;

  • томаты черри — от 219 рублей до 249 рублей за упаковку;

  • чеснок — 44 рубля за 100 граммов или 74 рубля за упаковку из трех штук;

  • лук репчатый — 43 рубля за килограмм;

  • лук красный — 129 рублей за килограмм;

  • лук белый — 139 рублей за килограмм;

  • картофель — 44 рубля за килограмм;

  • картофель отборный — 89 рублей за килограмм белого и 94 рубля за килограмм красного.

+6

«Перекресток»

Выбор сортов довольно большой, но и цена значительно выше, чем в некоторых сетевых магазинах. Огурцы почти достигают 500 рублей, а цена на томаты уже перевалила за полтысячи. Хотя килограмм манго стоит 369 рублей.

  • Огурцы — от 104 рублей до 489 рублей;

  • томаты — от 259 рублей до 519 рублей за килограмм;

  • томаты черри — 249 рублей за упаковку;

  • чеснок — 529 рублей за килограмм;

  • лук репчатый — 67 рублей за килограмм;

  • лук салатный — 99 рублей за килограмм;

  • лук видалия — 162 рублей за килограмм;

  • картофель — 64 рубля за килограмм, мытый — 94 рубля за килограмм;

  • картофель красный мытый — 109 рублей за килограмм;

  • картофель крупный — 84 рубля за килограмм.

+4

Для сравнения показываем стоимость за килограмм манго. На 100 рублей дешевле огурца

Источник:

Угличский рынок

Рынок удобен тем, что цена может меняться. Можно договориться с продавцом и скинуть пару десятков, а можно прийти в нужное время и купить дешевле. Несмотря на торги, цены не самые низкие.

  • Огурцы — от 350 до 450 рублей за килограмм;

  • томаты — от 350 до 450 рублей за килограмм;

  • томаты черри — 1200 рублей за килограмм;

  • лук репчатый — 80 рублей за килограмм;

  • картофель мытый — 250 рублей за килограмм;

  • толбухинский картофель — 60 рублей за килограмм;

  • чеснок (Грузия) — 600 рублей за килограмм;

Как относитесь к ценам на овощи?

Меня не волнует, выращиваю сам
Дорого, поэтому покупаю меньше
Мне не жалко денег на овощи
Отвечу в комментариях
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Комментарии
17
Гость
1 час
Воо вам и импортозамещение. Чем меньше конкуренция, тем выши цены будут поднимать наши производители, будь это авто или огурец. Нет альтернативы, загибай цену для своих
Гость
24 минуты
Цены очень высокие, 🔥 а Россия не может закрыть весь потребительский рынок и не может конкурировать, не с египтом не с Китаем, а цены. На наши овощи фрукты, дороже чем на зарубежные, это вообще нонсенс, чтоб российские товар был в России дороже, того что везут иза границы 🚀
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