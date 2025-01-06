Придется раскошелиться: где и почем в Ярославле продают экзотические фрукты — обзор

Несмотря на сугробы на окном, частичку тепла можно найти на полках ярославских магазинов. Они ломятся от экзотических фруктов! Мы изучили прилавки и сравнили цены.
В этом тексте — большой обзор экзотических фруктов.
«ВкусВилл»
Во «ВкусВилле» не так много экзотических фруктов, но всё же можно что-то присмотреть.
Маракуйя — 235 рублей за 2 штуки;
ананас спелый — 474 рублей за килограмм;
ананас медовый — 538 рублей за килограмм;
помело — 305 рублей за килограмм;
манго — 465 рублей за килограмм.
«Перекресток»
На прилавках «Перекрестка» лежит много экзотики. Хотя цены на фрукты немного пугают.
Черимойя — 129 рублей за 100 грамм;
папайя — 519 рублей за штуку;
папайя — 1299 рублей за килограмм;
маракуйя — 499 рублей за 4 штуки;
кокос — 429 рублей за штуку;
каштаны — 599 рублей за килограмм;
фейхоа крупная — 40 рублей за 100 грамм;
манго — 229 рублей за штуку;
кумкват — 369 рублей за 200 грамм;
гранадила — 469 рублей за 2 штуки;
помело розовое — 219 рублей за килограмм;
помело — 209 рублей за килограмм;
ананас мини — 359 рублей за штуку;
ананас медовый — 439 рублей за килограмм.
«Магнит»
Если вам повезет, то вы сможете найти в «Магните» экзотические фрукты, ведь они продаются не в каждом магазине.
Ананас — 189 рублей за килограмм;
манго экстра — 249 рублей за штуку;
питахайя — 39 рублей за 100 грамм;
помело мини — 239 рублей за килограмм.
«Глобус»
В «Глобусе» выбор экзотики приличный, но цена может заставить вас посмотреть на мандарины.
Кокос — 199 рублей за штуку;
манго голд — 329 рублей за штуку;
кокос с трубочкой — 499 рублей за штуку;
питахайя красная — 359 рублей за штуку;
маракуйя фиолетовая — 499 рублей за 200 грамм;
лонган — 369 рублей за 250 грамм;
мангостан — 599 рублей за 250 грамм;
личи — 599 рублей за 250 грамм;
джекфрут очищенный — 599 рублей за 250 грамм;
ананас — 259 рублей за килограмм;
манго — 139 рублей за штуку.
Доставка из «МЕТРО»
В приложении доставки есть многие магазины Ярославля. Мы посмотрели, что можно заказать из экзотических фруктов в «МЕТРО».
Кокос — 139 рублей за штуку (300 грамм);
маракуйя — 239 рублей за 100 грамм;
питахайя — 499 рублей за килограмм;
манго — 589 рублей за 800 грамм;
рамбутан — 559 рублей за 200 грамм;
кумкват — 549 рублей за 200 грамм;
ананас — 287 рублей за 800 грамм.
Вы покупаете экзотические фрукты?