Придется раскошелиться: где и почем в Ярославле продают экзотические фрукты — обзор

Обзор цен на экзотические фрукты в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Несмотря на сугробы на окном, частичку тепла можно найти на полках ярославских магазинов. Они ломятся от экзотических фруктов! Мы изучили прилавки и сравнили цены.



В этом тексте — большой обзор экзотических фруктов.

«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» не так много экзотических фруктов, но всё же можно что-то присмотреть.

Маракуйя — 235 рублей за 2 штуки;

ананас спелый — 474 рублей за килограмм;

ананас медовый — 538 рублей за килограмм;

помело — 305 рублей за килограмм;

манго — 465 рублей за килограмм.

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«Перекресток»

На прилавках «Перекрестка» лежит много экзотики. Хотя цены на фрукты немного пугают.

Черимойя — 129 рублей за 100 грамм;

папайя — 519 рублей за штуку;

папайя — 1299 рублей за килограмм;

маракуйя — 499 рублей за 4 штуки;

кокос — 429 рублей за штуку;

каштаны — 599 рублей за килограмм;

фейхоа крупная — 40 рублей за 100 грамм;

манго — 229 рублей за штуку;

кумкват — 369 рублей за 200 грамм;

гранадила — 469 рублей за 2 штуки;

помело розовое — 219 рублей за килограмм;

помело — 209 рублей за килограмм;

ананас мини — 359 рублей за штуку;

ананас медовый — 439 рублей за килограмм.

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«Магнит»

Если вам повезет, то вы сможете найти в «Магните» экзотические фрукты, ведь они продаются не в каждом магазине.

Ананас — 189 рублей за килограмм;

манго экстра — 249 рублей за штуку;

питахайя — 39 рублей за 100 грамм;

помело мини — 239 рублей за килограмм.

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«Глобус»

В «Глобусе» выбор экзотики приличный, но цена может заставить вас посмотреть на мандарины.

Кокос — 199 рублей за штуку;

манго голд — 329 рублей за штуку;

кокос с трубочкой — 499 рублей за штуку;

питахайя красная — 359 рублей за штуку;

маракуйя фиолетовая — 499 рублей за 200 грамм;

лонган — 369 рублей за 250 грамм;

мангостан — 599 рублей за 250 грамм;

личи — 599 рублей за 250 грамм;

джекфрут очищенный — 599 рублей за 250 грамм;

ананас — 259 рублей за килограмм;

манго — 139 рублей за штуку.

Доставка из «МЕТРО»

В приложении доставки есть многие магазины Ярославля. Мы посмотрели, что можно заказать из экзотических фруктов в «МЕТРО».

Кокос — 139 рублей за штуку (300 грамм);

маракуйя — 239 рублей за 100 грамм;

питахайя — 499 рублей за килограмм;

манго — 589 рублей за 800 грамм;

рамбутан — 559 рублей за 200 грамм;

кумкват — 549 рублей за 200 грамм;

ананас — 287 рублей за 800 грамм.

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