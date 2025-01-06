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Еда обзор Придется раскошелиться: где и почем в Ярославле продают экзотические фрукты — обзор

Придется раскошелиться: где и почем в Ярославле продают экзотические фрукты — обзор

Мы прошлись по разным магазинам за вас

376
2 комментария

Обзор цен на экзотические фрукты в Ярославле

Источник:

Несмотря на сугробы на окном, частичку тепла можно найти на полках ярославских магазинов. Они ломятся от экзотических фруктов! Мы изучили прилавки и сравнили цены.

В этом тексте — большой обзор экзотических фруктов.

«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» не так много экзотических фруктов, но всё же можно что-то присмотреть.

  • Маракуйя — 235 рублей за 2 штуки;

  • ананас спелый — 474 рублей за килограмм;

  • ананас медовый — 538 рублей за килограмм;

  • помело — 305 рублей за килограмм;

  • манго — 465 рублей за килограмм.

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«Перекресток»

На прилавках «Перекрестка» лежит много экзотики. Хотя цены на фрукты немного пугают.

  • Черимойя — 129 рублей за 100 грамм;

  • папайя — 519 рублей за штуку;

  • папайя — 1299 рублей за килограмм;

  • маракуйя — 499 рублей за 4 штуки;

  • кокос — 429 рублей за штуку;

  • каштаны — 599 рублей за килограмм;

  • фейхоа крупная — 40 рублей за 100 грамм;

  • манго — 229 рублей за штуку;

  • кумкват — 369 рублей за 200 грамм;

  • гранадила — 469 рублей за 2 штуки;

  • помело розовое — 219 рублей за килограмм;

  • помело — 209 рублей за килограмм;

  • ананас мини — 359 рублей за штуку;

  • ананас медовый — 439 рублей за килограмм.

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«Магнит»

Если вам повезет, то вы сможете найти в «Магните» экзотические фрукты, ведь они продаются не в каждом магазине.

  • Ананас — 189 рублей за килограмм;

  • манго экстра — 249 рублей за штуку;

  • питахайя — 39 рублей за 100 грамм;

  • помело мини — 239 рублей за килограмм.

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«Глобус»

В «Глобусе» выбор экзотики приличный, но цена может заставить вас посмотреть на мандарины.

  • Кокос — 199 рублей за штуку;

  • манго голд — 329 рублей за штуку;

  • кокос с трубочкой — 499 рублей за штуку;

  • питахайя красная — 359 рублей за штуку;

  • маракуйя фиолетовая — 499 рублей за 200 грамм;

  • лонган — 369 рублей за 250 грамм;

  • мангостан — 599 рублей за 250 грамм;

  • личи — 599 рублей за 250 грамм;

  • джекфрут очищенный — 599 рублей за 250 грамм;

  • ананас — 259 рублей за килограмм;

  • манго — 139 рублей за штуку.

Доставка из «МЕТРО»

В приложении доставки есть многие магазины Ярославля. Мы посмотрели, что можно заказать из экзотических фруктов в «МЕТРО».

  • Кокос — 139 рублей за штуку (300 грамм);

  • маракуйя — 239 рублей за 100 грамм;

  • питахайя — 499 рублей за килограмм;

  • манго — 589 рублей за 800 грамм;

  • рамбутан — 559 рублей за 200 грамм;

  • кумкват — 549 рублей за 200 грамм;

  • ананас — 287 рублей за 800 грамм.

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Вы покупаете экзотические фрукты?

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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Химия пластиковая вредна для здоровья сейчас даже простые консервы отправляю на тот свет или делают несчастным инвалидом Это россия детка 🤕🕯️
Гость
22 минуты
Цены Вкусвилле завышены. Нвпример, цена на манго 465 руб. В 2 раза выше , чем в Перекрестке. Причем абсолютно одинаковые - одной и той же фирмы. При этом в Переке они лучше, т.к. не лежат так долго как в Вкусвиле, где задрали цену и ори все вялые и в пятнах
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