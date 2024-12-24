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Еда К Новому году готовы? инструкция Как почистить гранат: 3 простых способа — пошаговая инструкция с видео

Как почистить гранат: 3 простых способа — пошаговая инструкция с видео

Теперь вы разделаетесь с ним в два счета

2 794
5 комментариев

А вам тоже, глядя на эту сочную картинку, захотелось пойти в магазин и купить гранаты?

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Гранат — фрукт полезный, богатый витаминами и антиоксидантами, но его очистка порой превращается в настоящее испытание. Мало того что нужно грамотно его разрезать, не повредив зерна, так еще и брызги сока могут запачкать всю кухню. Мы собрали три простых и проверенных (на себе) способа, как быстро и аккуратно почистить гранат, не запачкав себя и квартиру и сохранив каждое зернышко. Читайте пошаговую инструкцию и смотрите видео ниже.

  1. Чистый способ
  2. Красивый способ
  3. Быстрый способ
1

Чистый способ

Первый способ считается самым чистым, благодаря ему вы точно не запачкаетесь от брызг сока и с легкостью отделите зерна от белых прожилок.

  1. Вам понадобится миска с водой и кухонный нож.

  2. Срежьте «шапочку» граната ножом там, где был цветок, и снимите ее. Важно не задеть зерна, поэтому срез делайте неглубокий.

  3. Под «шапочкой» вы увидите белую сердцевину, нажмите на нее большим пальцем, стараясь вдавить внутрь, и вытащите. Если рукой не получается, то аккуратно вырежьте ее ножом.

  4. После снятия «шапочки» и удаления сердцевины станут видны грани граната, на которые делят мякоть белые прожилки. Сделайте надрезы по кожуре по этим прожилкам от верха к низу, но не до конца. Разрезы не должны быть глубокими.

  5. Теперь возьмитесь за шкурку и постарайтесь осторожно раскрывать фрукт, потянув его в разные стороны. Если вы всё сделали правильно, то ваш гранат раскроется, как цветок.

  6. Далее наберите в миску холодную воду и опустите в нее гранат срезанной «шапочкой» вниз. Начните руками отделять зерна от кожицы, освобождая мякоть.

  7. После с помощью дуршлага отделите зерна от воды и остатков белых пленок.

  8. Всё готово — можно наслаждаться полезным фруктом.

2

Красивый способ

Второй способ почистить гранат является самым красивым и простым — например, в том случае, если вам нужно засервировать стол к приходу гостей. А Новый год не за горами!

  1. Повторите действия из первого способа с 1-го по 5-й пункты.

  2. После того как вы руками раскрыли фрукт, оставьте его в таком положении без отделения зерен, и можно подавать к столу.

  3. Такой цветок украсит любую фруктовую тарелку.

3

Быстрый способ

Третий способ считается самым быстрым и легким, при нем нет необходимости отделять зерна от белых пленок, но нужно будет приложить физическую силу.

  1. Возьмите гранат и разделите его ножом на две одинаковые половины. Принципиально важно разрезать плод поперек: так, чтобы на одной стороне осталась «попка», а на другой — «шапочка» (цветок).

  2. Далее потребуется миска и предмет, которым вам будет удобно постучать по гранату. В нашем случае это была столовая ложка.

  3. Положите первую половину в ладонь и разместите плод над миской (не слишком высоко). Теперь постучите по верхушке и бокам граната ложкой, рукояткой ножа или любым другим предметом. Повторите действия со второй частью.

  4. Относительно небольших усилий должно хватить, чтобы выбить зерна в миску.

  5. Всё ненужное остается вместе с кожурой в руке, а сочные зерна — в миске.

К слову, такой способ сработает только в том случае, если гранат будет спелым.

А еще мы на деле проверили, насколько эффективно и правдиво работают перечисленные способы отчистки граната. Ловкость рук и никакого мошенничества — смотрите видеоинструкцию:

Смело заявляем, все способы работают. Выбирайте любой понравившийся

Источник:

А какой способ используете вы?

Как получится
Первый с водой, очень удобно
Да самый простой, как во второй инструкции
Я за экономию времени и усилий, поэтому всегда разрезаю и стучу по гранату
Ни один, не ем гранаты
ПО ТЕМЕ
Гранат Инструкция Чистка Фрукты Видео Еда
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Комментарии
5
Гость
4 декабря, 14:23
В сложившейся геополитической и экономической ситуации актуальнее способы чистки картошки
Гость
5 декабря, 17:19
Вызывает антирес Ваш технический прогресс: Как у вас там сеют брюкву — С кожурою али без?
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