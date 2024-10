Вы всегда пили коньяк неправильно! Повар, врач и сомелье объясняют, в чем суть напитка

В России всё по-своему

«Для нас спиртов не жалеют»

— По французскому закону, минимальный возраст спирта для коньяка классификации V.S. (Very Special, то есть созревавший не менее двух лет. — Прим. ред.) составляет 2,5 года. А в России, согласно ГОСТу, возраст коньяка начинается от трех лет. Поэтому иногда для России льют более старые спирты, чтобы V.S. считался коньяком и по нашему закону. В общем, для нас спиртов не жалеют, — рассказывает Григорий Шевченко.