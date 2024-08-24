Лангустины, улитки и перепечи: изучаем меню и цены фестиваля «Пир на Волге»

Показываем, чем угощают гостей фестиваля Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле проходит традиционный ежегодный фестиваль «Пир на Волге» (0+). Жители города выбрались на Стрелку, где их ждут развлечения, подготовленные организаторами мероприятия. Полную афишу мы публиковали здесь. А теперь предлагаем посмотреть на цены за угощения.

Хот-доги и колбаски

Люди знакомятся с меню и ценами Источник: Кирилл Поверинов











Один из самых распространенных видов стритфуда — хот-доги. Этих угощений здесь хватает. Цены на разнообразные варианты варьируются от 300 до 370 рублей. Помимо этого ярославцам предлагают ребрышки и колбаски BBQ с картофелем фри, булочкой и соусом. Такие угощения будут стоить 550 и 500 рублей. В качестве напитка можно выбрать кофе или лимонад.

Лангустины и колбаски из оленины

К палатке выстроилась очередь Источник: Кирилл Поверинов











Варианты для гурманов тоже есть. На фестивале предлагают отведать колбаски из оленины с малосольными огурчиками и брусничным соусом по цене в 650 рублей за порцию. Или лангустины в соусе «Сладкий чили». Последние обойдутся в 550 рублей за порцию весом 180 граммов. Тут же угощают жареной ряпушкой с молодым картофелем и сметанным соусом с укропом. Цена блюда — 590 рублей.

Перепечи и блины табани

Здесь тоже подают довольно необычные блюда Источник: Кирилл Поверинов











На фестивале можно отведать удмуртские перепечи. Одна порция обойдется в 200 рублей. Блины табани подороже — 500 рублей за штуку.

Луковые кольца и острые крылья

Сегодня Стрелка заполнена дымом и ароматами деликатесов Источник: Кирилл Поверинов











Здесь хот-доги можно найти по цене от 249 рублей. Помимо этого можно выбрать в качестве перекуса картофель фри, луковые кольца или острые крылышки. Цена — 250 рублей за 100 граммов.

— Напитки здесь по 300 рублей, — передает с места фотограф 76.RU.

Судя по всему, креветки в кляре по цене 350 рублей за 100 граммов пользуются спросом Источник: Кирилл Поверинов











Улитки

Любителям морепродуктов тоже есть где перекусить Источник: Кирилл Поверинов











Разнообразные варианты улиток продают по цене 450 рублей. За эти деньги человек получит сет из трех улиток и трех ломтиков багета. С чем именно их подадут, зависит от выбора гостя. Например, предлагаются варианты с соусом том-ям и вялеными томатами или с трюфельным пате.

Сет из трех улиток обойдется в 450 рублей Источник: Кирилл Поверинов











Сырные шарики и мясо на углях

Есть места, где можно объесться мясом Источник: Кирилл Поверинов











Если хотите мяса, приготовленного на углях, то оно обойдется вам в 350 рублей за 100 граммов. Сырные шарики продают за 390 рублей за порцию, сырный суп — 280, трубочки из пармезана будут стоить 390 рублей. Порция картофеля фри в 150 граммов — 200 рублей, а морс — 70.

Чуррос

К вечеру на Стрелке всё больше людей Источник: Кирилл Поверинов











Угоститься испанским десертом чуррос можно по цене 350 рублей за пять штук и 400 — за семь штук. Также к блюду идут соус на выбор и посыпка.

Кажется, угощение по вкусу найдется для каждого Источник: Кирилл Поверинов











Гонконгские вафли

В качестве напитка можно выбрать молочный коктейль или лимонад Источник: Кирилл Поверинов











Сладкоежкам предлагают гонконгские вафли с мороженым и различными начинками. Например, с маршмеллоу, шоколадными трубочками, шоколадным топпингом и кокосовой посыпкой. Стоить такой десерт будет 400 рублей. К нему можно добавить лимонад или молочный коктейль. И то и то будет стоить 300 рублей.

Бургер с креветкой и краб Стригун

Люди выбирают разные блюда Источник: Кирилл Поверинов











Отведать рака тоже можно. Вареные «Средние» будут стоить 660 рублей за порцию, а «Крупные» — 740. Еще есть рак «Стригун» — конечность рака с мясом за 590 рублей. Также гости фестиваля могут попробовать бургер с креветкой за 590 рублей.