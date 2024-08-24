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Еда обзор Лангустины, улитки и перепечи: изучаем меню и цены фестиваля «Пир на Волге»

Лангустины, улитки и перепечи: изучаем меню и цены фестиваля «Пир на Волге»

Главный гастрономический фестиваль года удивляет разнообразием

706
5 комментариев

Показываем, чем угощают гостей фестиваля

В Ярославле проходит традиционный ежегодный фестиваль «Пир на Волге» (0+). Жители города выбрались на Стрелку, где их ждут развлечения, подготовленные организаторами мероприятия. Полную афишу мы публиковали здесь. А теперь предлагаем посмотреть на цены за угощения.

Хот-доги и колбаски

Люди знакомятся с меню и ценами

Один из самых распространенных видов стритфуда — хот-доги. Этих угощений здесь хватает. Цены на разнообразные варианты варьируются от 300 до 370 рублей. Помимо этого ярославцам предлагают ребрышки и колбаски BBQ с картофелем фри, булочкой и соусом. Такие угощения будут стоить 550 и 500 рублей. В качестве напитка можно выбрать кофе или лимонад.

Лангустины и колбаски из оленины

К палатке выстроилась очередь

Варианты для гурманов тоже есть. На фестивале предлагают отведать колбаски из оленины с малосольными огурчиками и брусничным соусом по цене в 650 рублей за порцию. Или лангустины в соусе «Сладкий чили». Последние обойдутся в 550 рублей за порцию весом 180 граммов. Тут же угощают жареной ряпушкой с молодым картофелем и сметанным соусом с укропом. Цена блюда — 590 рублей.

Перепечи и блины табани

Здесь тоже подают довольно необычные блюда

На фестивале можно отведать удмуртские перепечи. Одна порция обойдется в 200 рублей. Блины табани подороже — 500 рублей за штуку.

Луковые кольца и острые крылья

Сегодня Стрелка заполнена дымом и ароматами деликатесов

Здесь хот-доги можно найти по цене от 249 рублей. Помимо этого можно выбрать в качестве перекуса картофель фри, луковые кольца или острые крылышки. Цена — 250 рублей за 100 граммов.

— Напитки здесь по 300 рублей, — передает с места фотограф 76.RU.

Судя по всему, креветки в кляре по цене 350 рублей за 100 граммов пользуются спросом

Улитки

Любителям морепродуктов тоже есть где перекусить

Разнообразные варианты улиток продают по цене 450 рублей. За эти деньги человек получит сет из трех улиток и трех ломтиков багета. С чем именно их подадут, зависит от выбора гостя. Например, предлагаются варианты с соусом том-ям и вялеными томатами или с трюфельным пате.

Сет из трех улиток обойдется в 450 рублей

Сырные шарики и мясо на углях

Есть места, где можно объесться мясом

Если хотите мяса, приготовленного на углях, то оно обойдется вам в 350 рублей за 100 граммов. Сырные шарики продают за 390 рублей за порцию, сырный суп — 280, трубочки из пармезана будут стоить 390 рублей. Порция картофеля фри в 150 граммов — 200 рублей, а морс — 70.

Чуррос

К вечеру на Стрелке всё больше людей

Угоститься испанским десертом чуррос можно по цене 350 рублей за пять штук и 400 — за семь штук. Также к блюду идут соус на выбор и посыпка.

Кажется, угощение по вкусу найдется для каждого

Гонконгские вафли

В качестве напитка можно выбрать молочный коктейль или лимонад

Сладкоежкам предлагают гонконгские вафли с мороженым и различными начинками. Например, с маршмеллоу, шоколадными трубочками, шоколадным топпингом и кокосовой посыпкой. Стоить такой десерт будет 400 рублей. К нему можно добавить лимонад или молочный коктейль. И то и то будет стоить 300 рублей.

Бургер с креветкой и краб Стригун

Люди выбирают разные блюда

Отведать рака тоже можно. Вареные «Средние» будут стоить 660 рублей за порцию, а «Крупные» — 740. Еще есть рак «Стригун» — конечность рака с мясом за 590 рублей. Также гости фестиваля могут попробовать бургер с креветкой за 590 рублей.

Как вам цены на угощения?

Всего проголосовало: 52
Кажется, что вполне справедливые
На мой взгляд, дорого
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Комментарии
5
Гость
24 августа 2024, 19:02
А почему бы и нет? Лучше гулять, да пировать, нежели воевать!
Гость
24 августа 2024, 19:00
ешьте сами за такие цены развод
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