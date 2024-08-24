Лангустины, улитки и перепечи: изучаем меню и цены фестиваля «Пир на Волге»

В Ярославле проходит традиционный ежегодный фестиваль «Пир на Волге» (0+). Жители города выбрались на Стрелку, где их ждут развлечения, подготовленные организаторами мероприятия. Полную афишу мы публиковали здесь. А теперь предлагаем посмотреть на цены за угощения.
Хот-доги и колбаски
Один из самых распространенных видов стритфуда — хот-доги. Этих угощений здесь хватает. Цены на разнообразные варианты варьируются от 300 до 370 рублей. Помимо этого ярославцам предлагают ребрышки и колбаски BBQ с картофелем фри, булочкой и соусом. Такие угощения будут стоить 550 и 500 рублей. В качестве напитка можно выбрать кофе или лимонад.
Лангустины и колбаски из оленины
Варианты для гурманов тоже есть. На фестивале предлагают отведать колбаски из оленины с малосольными огурчиками и брусничным соусом по цене в 650 рублей за порцию. Или лангустины в соусе «Сладкий чили». Последние обойдутся в 550 рублей за порцию весом 180 граммов. Тут же угощают жареной ряпушкой с молодым картофелем и сметанным соусом с укропом. Цена блюда — 590 рублей.
Перепечи и блины табани
На фестивале можно отведать удмуртские перепечи. Одна порция обойдется в 200 рублей. Блины табани подороже — 500 рублей за штуку.
Луковые кольца и острые крылья
Здесь хот-доги можно найти по цене от 249 рублей. Помимо этого можно выбрать в качестве перекуса картофель фри, луковые кольца или острые крылышки. Цена — 250 рублей за 100 граммов.
— Напитки здесь по 300 рублей, — передает с места фотограф 76.RU.
Улитки
Разнообразные варианты улиток продают по цене 450 рублей. За эти деньги человек получит сет из трех улиток и трех ломтиков багета. С чем именно их подадут, зависит от выбора гостя. Например, предлагаются варианты с соусом том-ям и вялеными томатами или с трюфельным пате.
Сырные шарики и мясо на углях
Если хотите мяса, приготовленного на углях, то оно обойдется вам в 350 рублей за 100 граммов. Сырные шарики продают за 390 рублей за порцию, сырный суп — 280, трубочки из пармезана будут стоить 390 рублей. Порция картофеля фри в 150 граммов — 200 рублей, а морс — 70.
Чуррос
Угоститься испанским десертом чуррос можно по цене 350 рублей за пять штук и 400 — за семь штук. Также к блюду идут соус на выбор и посыпка.
Гонконгские вафли
Сладкоежкам предлагают гонконгские вафли с мороженым и различными начинками. Например, с маршмеллоу, шоколадными трубочками, шоколадным топпингом и кокосовой посыпкой. Стоить такой десерт будет 400 рублей. К нему можно добавить лимонад или молочный коктейль. И то и то будет стоить 300 рублей.
Бургер с креветкой и краб Стригун
Отведать рака тоже можно. Вареные «Средние» будут стоить 660 рублей за порцию, а «Крупные» — 740. Еще есть рак «Стригун» — конечность рака с мясом за 590 рублей. Также гости фестиваля могут попробовать бургер с креветкой за 590 рублей.
Как вам цены на угощения?