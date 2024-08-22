НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

ю-в.

 755мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95
Где отдохнуть на Черном море
Гуляем по заброшенной усадьбе
Пропали срочники
Выплаты за последствия от БПЛА
Нашли тело ребенка в колодце
Что смотреть в Карелии
Отрезаны от центра
Взбунтовались против вышки 5G
Судят фитнес-тренера
Тест по предметам из СССР
Еда Интересно про еду обзор «Минус 27 кг за 2 месяца»: в Сети стала популярной рисовая диета — что с ней не так

«Минус 27 кг за 2 месяца»: в Сети стала популярной рисовая диета — что с ней не так

Все, кто пробовал, отчитываются об удивительных результатах

40
Написать комментарий
На что только не пойдут женщины в погоне за заветными объемами!

В стремлении за стройной фигурой люди то и дело выдумывают разномастные образы питания. На этот раз худеющие на весь интернет нахваливают диету, которую за эффективность прозвали «рисземпиком» — по аналогии с препаратом для диабетиков, который все звезды стали использовать для похудения. Но когда мы спросили у диетологов, может ли новомодная диета действительно открыть дверь (да чего там дверь — шлюз!) в мир стройных людей, не все согласились отвечать на наши вопросы.

Что еще за «рисземпик»

Источник народной мудрости в последнее время обильно фонтанирует в социальных сетях. Именно там и заговорили о чудодейственном «рисземпике», для которого и надо-то всего ничего: рис да вода. Замачиваешь первый во втором (можно на ночь), процеживаешь, добавляешь сок половины лайма или лимона и пьешь божественный крахмалистый напиток. Считается, что эффективнее всего он будет, если истязать себя таким питьем ежедневно с утра пораньше — просыпаешься, хлопаешь стакан «рисземпика» — и с добрым утром.

— Теперь я всегда начинаю свой день с этого напитка и уже увидела на весах минус 27 килограммов за два месяца, — утверждает одна из адептов новой диеты.

Свидетели «рисземпика» так объясняют эффективность своего изобретения: крахмалистая вода обеспечивает более длительное ощущение сытости и подавляет аппетит. В целом у такого «средства» даже прародитель есть — он известен нам как рисовый отвар.

Чем полезен рисовый отвар

Полезные свойства старого доброго рисового отвара связаны с его способностью связывать токсины и выводить их из организма. Он содержит обволакивающие и вяжущие вещества, препятствует брожению и метеоризму. Диетолог Наталья Гусева говорит, что его целесообразно применять в случае диареи, рвоты и пищевого отравления.

— Рисовый отвар часто применяют в народной медицине, чтобы решить проблемы со здоровьем, когда применение лекарственных препаратов нежелательно или противопоказано, в других случаях лечить патологические состояния необходимо под наблюдением специалиста, — уточняет Наталья Гусева.

Наталья Гусева — врач-диетолог, специалист консультационно-оздоровительного отдела ГАУЗ СО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Рисовый отвар применяют также для снижения веса. Суть диеты заключается в замене одного или нескольких приемов пищи и, как бонус, снижении общей калорийности рациона.

Несмотря на полезные свойства, рисовым отваром увлекаться не стоит

— Необходимо понимать, что рисовый отвар может заменить приемы пищи, но на питьевой режим отрицательным образом его прием влиять не должен, — предупреждает Наталья Гусева. — То есть необходимо соблюдать питьевой режим — в среднем 1,5 литра чистой воды для поддержания нормальной жизнедеятельности и здоровья организма.

Поможет ли рисовая вода похудеть

Популяризаторы «рисземпика» напирают на то, что в нем содержится резистентный крахмал. Якобы им можно буквально «наесться». Диетологи подтверждают: у резистентного крахмала действительно есть полезные свойства.

— Это крахмал, устойчивый к воздействию ферментов желудочно-кишечного тракта, он не используется организмом в качестве энергии, — объясняет Наталья Гусева. — Его полезные свойства для кишечника можно приравнять к действию клетчатки, то есть при его употреблении происходит насыщение организма, снижается чувство голода, улучшается работа желудочно-кишечного тракта.

Вот только беда в том, что, если залить рис водой, никакого резистентного крахмала вы там не обнаружите даже через несколько суток брожения.

— Там буквально следы, пыль, — заявляет гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Проще съесть горстку риса. Хоть что-то упало в желудок. И легкий детокс получить можно.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

При этом гастроэнтеролог не отрицает, что похудеть на рисовой воде можно. Вот только подход не каждому понравится.

— Размачивать рис, мечтать о снижении веса, пить эту рисовую воду и ничего больше не есть. Это называется «сижу не жрамши», — говорит Галина Барташевич. — От обычного стакана теплой воды, выпитой с утра, это отличается тем, что там действительно немного пыли и остатков крахмала. Так что польза чисто психосоматическая: «я верую, мне это поможет».

Сколько килограммов можно сбросить за месяц

Также Галина Барташевич предупреждает: заменяя еду водой, пусть даже с рисовым крахмалом, силы и энергию человек будет получать за счет расщепления собственных мышц.

— Потому что, чтобы расщепить 1 грамм белка или углеводов, организм потратит 4 килокалории, а вот расщепить 1 грамм жира — 9 килокалорий. Когда человек ничего не ест, его жировые запасы остаются нетронутыми, слишком дорого их расщеплять. А расщепление собственных мышц — это гораздо проще и решает проблемы с получением энергии, — объясняет специалист. — В любом случае потерять 27 килограммов за два месяца — это либо фантазии, либо насилие воли.

Но даже если предположить, что слова про сброшенные за два месяца 27 кило правда, вряд ли такое резкое похудение принесет пользу.

— При потребности снизить вес необходимо помнить, что безопасной для организма считается потеря веса в среднем 500 граммов в неделю, около 2–2,5 килограмма в месяц, — говорит Наталья Гусева. — Не нужно экспериментов, здоровье — самый ценный и очень часто необратимо теряемый ресурс, берегите его.

По словам диетологов, с точки зрения здорового питания правильным будет не заменять приемы пищи, а формировать правильный суточный рацион. В нем обязательно должны быть качественные макронутриенты (белки, жиры, углеводы, клетчатка из овощей), соответствующие суточной потребности человека по энергетическим затратам. В противном случае организм начнет испытывать дефицит, что в дальнейшем может привести к замедлению или неправильной работе основных органов энергообмена, в том числе щитовидной железы, прогрессирующим нарушениям обменных процессов, и, как результат, вы только еще больше наберете вес.

ПО ТЕМЕ
Еда Рис Диета Здоровье Похудение Фигура Врач Диетолог Гастроэнтеролог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление