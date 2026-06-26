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Семья Обзор Границы на замке: Елене Товстик запретили выезд из страны — в чём причина

Границы на замке: Елене Товстик запретили выезд из страны — в чём причина

Спокойная жизнь между ней и бывшим супругом пока не предвидится

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Елена до сих пор не может простить Роману предательство | Источник: elenatovstik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Елена до сих пор не может простить Роману предательство | Источник: elenatovstik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Елена до сих пор не может простить Роману предательство

Источник:

elenatovstik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Семейная драма Романа и Елены Товстик, которая разгорелась летом 2025 года, вышла на новый уровень. Хотя пара официально расторгла брак в сентябре, баталии из-за шестерых общих детей и их содержания не только не утихают, но и обрастают новыми запретами. На этот раз «под удар» попала сама Елена — теперь она не может выехать за границу.

После развода экс-супруги через суд установили, как часто Роман может общаться с детьми и сколько должен отправлять на их содержание. Однако на деле всё пошло совсем не по плану. Елена обвиняет Романа в том, что тот забыл о детях и даже в их дни рождения не проводит с ними время. В адрес бывшей жены миллионера прилетело ответное обвинение.

— Судом установлен порядок общения Романа с детьми, однако он исполняется произвольно и не в полном объеме. В связи с его нарушением ведется исполнительное производство. В его рамках судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении Елены в праве выезда из Российской Федерации, — рассказал адвокат Романа Филипп Рябченко в разговоре с изданием «Комсомольская правда».

По словам представителей бизнесмена, проблемы начинаются регулярно и по одному и тому же сценарию. Сторона Романа утверждает, что Елена блокирует связь с детьми сразу после того, как получает очередные выплаты. А суммы там внушительные: только за май бизнесмен перечислил бывшей жене более 1,2 миллиона рублей. Сюда входят алименты (по 200 тысяч на каждого ребенка), а также выплаты по соглашениям о содержании самой Елены.

— Документально зафиксированы случаи, когда Елена прекращала отвечать Роману и блокировала его, ограничивая доступ к детям. Такие эпизоды неоднократно происходили сразу после поступления последнего платежа в месяце, — добавил адвокат.

Война «запретов» разгорелась еще в апреле 2026 года. Елена наложила его на выезд для их среднего сына, который живет с отцом и его новой возлюбленной Полиной Дибровой. Из-за этого мальчик не смог поехать отдыхать на Кипр. Узнал об этом Роман вместе с сыном уже в аэропорту.

— Для ребенка эта ситуация стала серьезным стрессом, поскольку он узнал о запрете непосредственно в аэропорту, уже в момент прохождения контроля, — рассказывал Филипп Рябченко.

На уговоры Романа снять запрет Елена не реагирует, а сын после случившегося на нее в сильной обиде, особенно за то, что она действовала тайно и его не предупредила. Пока бывшие супруги обмениваются исками и обвинениями, страдают и другие дети экс-супругов. Живут они последние месяцы раздельно: старшие — с отцом, младшие — с мамой, а 19-летний сын Андрей и вовсе переехал к бабушке с дедушкой.

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Корреспондент evergreen-редакции
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