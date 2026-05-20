За что недавно родившую Акиньшину называют матерью-кукушкой: куда делись трое старших детей актрисы

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина в соцсетях поделились радостной новостью: 6 мая у пары родился сын. Мальчика родители назвали Львом и показали подписчикам крохотную пяточку наследника.

Для Оксаны Акиньшиной это уже четвертый ребенок. Старшего сына Филиппа она родила в браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым. Правда, уже через год подала на развод, а сына увезла к своим родителям. Через несколько лет актриса вновь вышла замуж за кинопродюсера Арчила Гиловани. В браке родились сын Костя и дочь Эмми. Правда, семья тоже распалась. Гиловани вернулся после развода на родину в Грузию, забрав детей с собой.

Оксана навещает детей, нередко выкладывает фото с младшими сыном и дочерью. По поводу старшего отвечает кратко: с бабушкой и дедушкой ему лучше. Тем не менее общественность прозвала ее матерю-кукушкой за нежелание посвящать детям больше времени и самой заниматься их воспитанием.