Мать погибшего на СВО ярославца признали умершей, чтобы поделить выплаты между его детьми

Семья через суд добилась пересмотра выплат за гибель отца на СВО Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычная история произошла в семье из Борисоглебского района Ярославской области, где бывшей жене погибшего на СВО пришлось через суд признать мертвой свою свекровь.

Женщина осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми после гибели бывшего супруга на территории Донецкой Народной республики в марте 2024 года.

В Ярославской области семьям погибших на СВО выплачивают 1 миллион рублей сверх федеральных денег. Региональную выплату в равных долях распределяют между несовершеннолетними и взрослыми детьми. В семье жителя Борисоглебского района при распределении денег часть средств зарезервировали и для матери мужчины. Однако её давно никто не видел.

«Поскольку супруги развелись, правом на выплату обладают только дети погибшего военнослужащего, которым за счет средств областного бюджета проведена выплата по 1/3 доли предусмотренной материальной помощи. Оставшаяся часть денежных средств зарезервирована матерью погибшего», — сообщили в прокуратуре Борисоглебского, куда обратилась мать детей погибшего.

Дети погибшего получили по 333 тысячи 333 рубля. И такую же сумму зарезервировали для их бабушки. Однако ведомство во время проверки выяснило, что мать погибшего не видели с 1992 года.

«Кто-либо из родственников или знакомых погибшего сведениями о месте пребывания его матери не обладает», — уточнили в прокуратуре.

Чтобы дети бывшего участника СВО могли получить большую выплату, прокуратура обратилась в суд с просьбой признать его мать мертвой. Суд согласился с доводами и признал женщину, о которой родные и знакомые семьи не слышали 33 года, мертвой.