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Семья Мать погибшего на СВО ярославца признали умершей, чтобы поделить выплаты между его детьми

Мать погибшего на СВО ярославца признали умершей, чтобы поделить выплаты между его детьми

Подробности истории из ярославской глубинки

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Семья через суд добилась пересмотра выплат за гибель отца на СВО | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Семья через суд добилась пересмотра выплат за гибель отца на СВО | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Семья через суд добилась пересмотра выплат за гибель отца на СВО

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Необычная история произошла в семье из Борисоглебского района Ярославской области, где бывшей жене погибшего на СВО пришлось через суд признать мертвой свою свекровь.

Женщина осталась одна с двумя несовершеннолетними детьми после гибели бывшего супруга на территории Донецкой Народной республики в марте 2024 года.

В Ярославской области семьям погибших на СВО выплачивают 1 миллион рублей сверх федеральных денег. Региональную выплату в равных долях распределяют между несовершеннолетними и взрослыми детьми. В семье жителя Борисоглебского района при распределении денег часть средств зарезервировали и для матери мужчины. Однако её давно никто не видел.

«Поскольку супруги развелись, правом на выплату обладают только дети погибшего военнослужащего, которым за счет средств областного бюджета проведена выплата по 1/3 доли предусмотренной материальной помощи. Оставшаяся часть денежных средств зарезервирована матерью погибшего», — сообщили в прокуратуре Борисоглебского, куда обратилась мать детей погибшего.

Дети погибшего получили по 333 тысячи 333 рубля. И такую же сумму зарезервировали для их бабушки. Однако ведомство во время проверки выяснило, что мать погибшего не видели с 1992 года.

«Кто-либо из родственников или знакомых погибшего сведениями о месте пребывания его матери не обладает», — уточнили в прокуратуре.

Чтобы дети бывшего участника СВО могли получить большую выплату, прокуратура обратилась в суд с просьбой признать его мать мертвой. Суд согласился с доводами и признал женщину, о которой родные и знакомые семьи не слышали 33 года, мертвой.

Полный список региональных льгот и выплат участникам СВО и их семьям можно посмотреть на сайте Правительства области.

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Анна Ёлкина
главный редактор
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Комментарии
19
Гость
6 мая, 13:38
да ладно, прям из-за региональных выплат... от 14лимонов существеннее доля свекрови
Гость
6 мая, 11:46
Да уж. Не искал мать ысе эти годы? Вот такие герои.
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Гость
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