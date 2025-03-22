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Город Спецоперация на Украине В Ярославской области изменили правила получения выплаты в случае гибели бойца на СВО

В Ярославской области изменили правила получения выплаты в случае гибели бойца на СВО

Кому теперь положена поддержка от региона

970
15 комментариев
Кто может претендовать на финансовую поддержку от региона | Источник: правительство Ярославской областиКто может претендовать на финансовую поддержку от региона | Источник: правительство Ярославской области

Кто может претендовать на финансовую поддержку от региона

Источник:

В Ярославской области расширили список тех, кто может получить региональную выплату в случае гибели члена семьи на СВО. Теперь на миллион рублей от региона могут претендовать взрослые дети военных.

— Раньше финансовую поддержку получали родители, супруги и несовершеннолетние дети бойцов. Но на встрече с журналистами представители СМИ обратили внимание, что есть такие случаи, когда у героя из близких остаются только взрослые дети, которые не могут претендовать на выплату, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

После встречи с журналистами Михаил Евраев поручил проработать этот вопрос. В указах о региональной финансовой поддержке семьям погибших участников СВО внесли изменения.

— Теперь помощь от региона в размере одного миллиона рублей будут в равных долях получать и совершеннолетние дети погибших военнослужащих, — рассказал Михаил Евраев.

То есть, если в семье более одного взрослого ребенка, сумма будет поровну распределяться между ними.

Ранее власти сообщали о расширении мер поддержки семей участников СВО. Список льгот мы публиковали в этом тексте.

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Комментарии
15
Гость
2 часа
а разве кто-то погибает?! нет ни одного сообщения о потерях
Гость
2 часа
туда идут не за выплатами а исключительно ради построения многополярного мира и Zа Таврического Освобождают доисторические территории и несут наши традиционные ценности по плану
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