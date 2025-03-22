В Ярославской области изменили правила получения выплаты в случае гибели бойца на СВО

Кто может претендовать на финансовую поддержку от региона Источник: правительство Ярославской области











В Ярославской области расширили список тех, кто может получить региональную выплату в случае гибели члена семьи на СВО. Теперь на миллион рублей от региона могут претендовать взрослые дети военных.

— Раньше финансовую поддержку получали родители, супруги и несовершеннолетние дети бойцов. Но на встрече с журналистами представители СМИ обратили внимание, что есть такие случаи, когда у героя из близких остаются только взрослые дети, которые не могут претендовать на выплату, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

После встречи с журналистами Михаил Евраев поручил проработать этот вопрос. В указах о региональной финансовой поддержке семьям погибших участников СВО внесли изменения.

— Теперь помощь от региона в размере одного миллиона рублей будут в равных долях получать и совершеннолетние дети погибших военнослужащих, — рассказал Михаил Евраев.

То есть, если в семье более одного взрослого ребенка, сумма будет поровну распределяться между ними.