Семья «Около 500 тысяч рублей»: в Ярославской области введут новые пособия для молодых семей

Кто претендует на выплату

432
На пособия смогут претендовать молодые семьи в возрасте до 35 лет | Источник: Лина Саитова / 116.RU

На пособия смогут претендовать молодые семьи в возрасте до 35 лет

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В Ярославской области введут новые меры поддержки для молодых семей. Об этом сообщил Михаил Евраев в своих соцсетях.

Как сообщает губернатор, при рождении третьего и последующих детей семьи смогут получить единовременную выплату в 300 тысяч рублей. На пособие претендуют родители в возрасте до 35 лет.

Также женщины, родившие до 25 лет первого ребенка, до 27 лет второго и до 29 лет последующих детей, смогут получить единоразовую выплату в 200 тысяч рублей.

«Таким образом, молодая семья при рождении третьего ребенка может получить около 500 тысяч рублей единовременной поддержки при соблюдении всех условий», — отметил губернатор.

Пособия можно будет оформить в Едином центре социальных выплат Ярославской области с 2026 года.

Ранее мы публиковали полный перечень выплат для семей с детьми, живущих в Ярославской области.

Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Молодая семья Выплата Михаил Евраев
