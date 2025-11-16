«Около 500 тысяч рублей»: в Ярославской области введут новые пособия для молодых семей

На пособия смогут претендовать молодые семьи в возрасте до 35 лет Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Ярославской области введут новые меры поддержки для молодых семей. Об этом сообщил Михаил Евраев в своих соцсетях.

Как сообщает губернатор, при рождении третьего и последующих детей семьи смогут получить единовременную выплату в 300 тысяч рублей. На пособие претендуют родители в возрасте до 35 лет.

Также женщины, родившие до 25 лет первого ребенка, до 27 лет второго и до 29 лет последующих детей, смогут получить единоразовую выплату в 200 тысяч рублей.

«Таким образом, молодая семья при рождении третьего ребенка может получить около 500 тысяч рублей единовременной поддержки при соблюдении всех условий», — отметил губернатор.

Пособия можно будет оформить в Едином центре социальных выплат Ярославской области с 2026 года.