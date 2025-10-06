«Дом без тебя ничей»: Маргарита Симоньян задыхается от слез на поминках Кеосаяна — пронзительное видео

С конца 2024 года Маргарита Симоньян молилась за то, чтобы Тигран Кеосаян вышел из комы, но чуда не случилось Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

С декабря прошлого года глава RT Маргарита Симоньян молилась за то, чтобы ее муж Тигран Кеосаян выбрался из комы, но 26 сентября режиссер ушел из жизни. Журналистка до сих пор не может смириться с утратой близкого человека и, будучи глубоко верующей, на девятый день с его смерти обратилась к ушедшему с пронзительной речью.

— Тиграш, я не знаю, за каким ты столиком, надеюсь, что за моим. Мы с тобой влюбились первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать, что я не могу без тебя жить, — еле сдерживая рыдания, начала свою речь Симоньян.

Маргарита прочла трогательное стихотворение Николая Асеева, в которое вложила всю боль от тех дней, когда ей приходится учиться заново смотреть на мир, но уже одной.

— Я не могу без тебя жить! Мне и в дожди без тебя — сушь, мне и в жару без тебя — стыть. Мне без тебя и Москва — глушь. Мне без тебя каждый час — с год, если бы время мельчить, дробя. Мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя, — продекламировала безутешная вдова.

В конце своей речи Маргарита поблагодарила мужа за 14 лет, что они были вместе, и пообещала, что рано или поздно они снова встретятся.

— Ты был моим и был частью нашего дома. И дом, я тебе скажу, без тебя пресный, темный и ничей. Но поскольку мы с тобой договаривались, что мы знаем, смерти нет и разлука — это только миг по сравнению с вечностью, и мы встретимся там опять, то я тут немножко еще тоже постыну без тебя в этом стылом доме. Постону и постыну, а потом приду к тебе, когда Боженька скажет, — со слезами на глазах обратилась к умершему мужу Маргарита.

Симоньян и Кеосаян познакомились в 2004 году. Продюсер написал начинающей журналистке, чтобы поддержать на фоне критики ее репортажей. Перепиской общение не ограничилось и в скором времени переросло в частые встречи. Мужчина разрывался, ведь дома его ждала супруга — актриса Алена Хмельницкая. Только в 2014 году продюсер официально развелся с женой. На тот момент у Кеосаяна с Симоньян уже росло двое детей.

Совместная жизнь Симоньян и Кеосаяна не всегда была простой, но они старались быть опорой друг для друга. Маргарита поддержала Тиграна, когда у него случился первый, а следом второй инсульт. Симоньян переживала за здоровье любимого больше, чем за свое, старалась уговорить его оставить вредные привычки, постоянно консультировалась с врачами, которые давали Кеосаяну не больше трех лет жизни. Но тот, вопреки всем прогнозам, прожил еще 15 лет после первого приступа.