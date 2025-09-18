НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России предложили ввести «отцовский капитал». Сумма — более миллиона

В России предложили ввести «отцовский капитал». Сумма — более миллиона

Рассказываем условия, заложенные в идею

В России предложили ввести отцовский капитал. Подробности рассказал ТАСС Сергей Рыбальченко, глава комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

Рыбальченко предложил выдавать такой капитал семьям, в которых растет трое и более детей.

«Мы предлагаем ввести отцовский капитал, который будет предоставляться при рождении трех и более детей в одном браке. Это поддержка мужчин, их роли в семье. В многодетной семье в 40% случаев мама уже не работает, вся основная финансовая нагрузка ложится на плечи отца», — сказал Рыбальченко.

Он считает, что выплата должна быть федеральной, а ее размер составлять более 1 миллиона рублей. У регионов должно быть право вводить дополнительные выплаты по своему усмотрению.

«Важно поддерживать отцов не только моральными стимулами, но и финансовыми», — уверен эксперт.

Потратить отцовский капитал, по его задумке, можно будет так же, как материнский. То есть направить деньги на на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет (для семей с низким доходом) и еще некоторые цели.

«Также я бы предложил расширить отцовский капитал на приобретение многоместного семейного автомобиля, на ремонт и благоустройство жилья», — добавил Рыбальченко.

Он также объяснил, почему заострил внимание на рождении детей в одном браке. Дело в том, что нередко третьи и последующие дети рождаются «уже не в одной, а в следующих семьях».

«В этом смысле отцовский капитал, выплачиваемый только при условии наличия трех и более детей в одной семье, будет носить ценностный характер. Его нельзя получить без мамы. Он значит, что мы поддерживаем не только рождение детей, но и ценность крепкой семьи», — подчеркнул Рыбальченко.

Отличная идея. Всё правильно говорит
Зачем зацикливаться на одном браке? Трое детей — это трое детей, как ни крути. Пусть дают любым многодетным отцам
Пусть дают вообще всем отцам, не только многодетным. Молодым семьям миллион тоже не лишний
А я против такого капитала. Пусть направят мои налоги на что-то другое
