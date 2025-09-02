«Меня бросили как в детдоме»: Елена Товстик припомнила мужу его жестокие выходки

Женщина уверяет, что от ее прежнего супруга не осталось и следа, но тут же вспоминает, что он часто бывал жесток Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), телеканал «Россия»

Сериал с разводом семей Дибровых и Товстиков пока еще далек от развязки, но в нем появляются всё новые детали, которые раскрывают все причастные. Пока Полина и Дмитрий Дибровы держат лицо и вдвоем появляются на школьной линейке своих детей, в семействе Товстиков всё катится в тартарары. Покинутая Елена Товстик рассказывает о провокациях мужа, а тот продает дом, в котором живут его пока еще жена и дети. Сейчас же Роман Товстик решил рассказать свое видение истории.

«Как не надо разводиться»

В беседе с Андреем Малаховым, взвалившим на себя функцию летописца Товстиков, Роман рассказал, что если бы Елена не высыпала семейные дрязги на всеобщее обозрение, эта история завершилась бы миром, без лишних судов и широкой огласки. Возможно, и вы бы сейчас этот текст не читали. Но как вышло, так вышло.

Роман считает, что Елена с самого начала допустила ошибку, опубликовав пост, в котором сообщила, что ее больше нет в живых, а мужу придется забирать ее тело из Италии, где она на тот момент находилась. Бизнесмен признается: когда увидел пост, распереживался. Ему было тяжело это читать, хотя он и был уверен, что ничего страшного не должно произойти и что это всего лишь эмоциональный взрыв.

— В любом случае этот человек мне дорог. Невозможно, прожив 20 лет, относиться к человеку хладнокровно. Я переживал за ее эмоциональное состояние, — рассказал Роман.

При этом он отмечает, что его удивила эмоциональная реакция супруги. Ведь они не единожды поднимали вопрос о разрыве, но до сих пор Товстикам удавалось сохранить брак. Например, когда у пары родился шестой ребенок, они были на грани развода, но новорожденный для Романа стал знаком — возможно, сейчас получится всё развернуть вспять, сделать новый виток и сохранить семью. Но как ни старался, ничего не получилось.

Припомнил Роман, что это не первый его развод, и из прошлого брака он вышел без скандалов, честно и порядочно.

— У нас не было конфликтов, мы не ходили в суды, мы ничего не делили. Мы сели как два взрослых человека и обо всем договорились, — вспоминает Роман свой первый развод. — Я вообще не конфликтный человек в жизни. Я очень плохо себя чувствую в энергии конфликта. Я всеми силами стараюсь сделать так, чтобы всё решить мирно. Возможно, это моя слабая сторона.

Припомнил Малахов и пост бывшей жены Товстика, которая вскоре после того, как вся эта история всплыла наружу, написала, что Елена сама та еще штучка, что это она в свое время увела Романа из семьи, а теперь получила бумеранг от жизни. Бизнесмен на это ответил, что не хотел бы комментировать подобные выпады. Также он обратился к своей супруге, подчеркнув, что очень глубоко ее уважает и ценит.

— Тот путь, который мы прошли в браке, это было очень ценное время для меня, — отметил Товстик. — Большой совет хотел бы дать Леночке — не слушать, что ей говорят со стороны, а прислушаться к самой себе. Я уверен, что она хочет мирно всё решить и закончить. Я не брошу детей, я сделаю всё, чтобы они были счастливы. Мое желание поскорее всё это закончить, а через два-три года о нас снимут фильм «Как не надо разводиться».

Также Товстик подчеркнул, что, несмотря на разлад, он продолжит обеспечивать детей и помогать им столько, сколько потребуется.

— Я хожу в школы, хожу на родительские собрания. Мне там интересно, я общаюсь с директорами школ, — рассказал миллиардер. — Анечка и Алиса учатся во французской, я их сам возил на тестовые занятия. Отдаю время детям. И буду отдавать и помогать им всегда, потому что они мое всё.

«Меня бросили как в детдоме»

Интервью с Романом Андрей Малахов показал Елене Товстик. Та на протяжении всего видео не могла скрыть слезы. Она не поверила ни одному слову мужа и каждое его утверждение опровергла.

— Это вранье, — сходу заявила Елена. — Ему капали на мозги.

Женщина уверена, что ее муж, охмуренный Полиной Дибровой, больше не слушал никого и ничего. Даже здравый рассудок.

— Потому что уже было влияние подруг, Полины, — утверждает мать шестерых детей. — Когда у меня родился пятый ребенок, она родилась голубоглазой блондинкой. Полина и ее подруги говорили ему, что это ребенок не от него. Он сделал даже генетический тест. Какой мужчина будет делать генетический тест, когда этот ребенок — копия его бабушки?

В том, что с первой женой Роман ничего не делил, Елена не видит ничего удивительного — им нечего было делить. Потому что не было детей. Первая жена, по словам женщины, нужна была будущему олигарху совсем для другого.

— Он с этой женой строил бизнес. Я потом только узнала, что он с ней поступил точно так же, как и со мной. Он был с ней, пока ему было выгодно зарабатывать деньги. Она его обучала, она была лидер, рассказывала, как зарабатывать миллионы. С ней он стал мужчиной, который может зарабатывать деньги, — уверена Елена. — Потом он понял, что эта женщина не для семьи, не для быта, а он хочет детей. Встретил меня в 17 лет, сказал, что я та женщина, от которой он хочет детей. И ей просто так же одним днем сказал «я от тебя ухожу», также безжалостно.

Вспомнила Елена и то, как в свое время Роман обещал ей заботу, ласку и тепло, а теперь от ее прежнего мужа не осталось и следа.