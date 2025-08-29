НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Семья Подробности «Это больная тема»: Роман Товстик рыдает, говоря о детях, но продает дом, в котором они живут

Трогательное признание бизнесмена и махинации с недвижимостью в очередной серии семейной саги

121
Роман Товстик появится на передаче Андрея Малахова и расскажет свою версию событий | Источник: roman_tovstik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман Товстик появится на передаче Андрея Малахова и расскажет свою версию событий

Источник:

roman_tovstik / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Разлад в семьях телеведущего Дмитрия Диброва и толстосума Романа Товстика постепенно превратился из внутренней неурядицы в достояние всей страны. Сначала стороны заняли выжидательную позицию и не оглашали деталей бракоразводного процесса, а потом понеслось по всем трубам. То Полина Диброва решит расставить всё по своим местам и рассказать, что Елена Товстик ей никакая не подруга, то сама Товстик выйдет в эфир к Андрею Малахову и раскроет горькую правду обо всей ситуации, а то и вовсе объявит, что дочь ее обманула. Превращая дележку детей и имущества в сериал, на этот раз свое видение ситуации раскрыл миллиардер Роман Товстик.

Оказалось, что для Товстика главным испытанием стал вопрос детей. Двое из них сейчас живут с ним, но он уверяет, что не запрещает им встречаться с матерью. Елена же считает иначе и заявляет, что муж фактически забрал детей силой.

Сам бизнесмен не скрывает эмоций.

— Отцовство — это больная тема. Я ведь очень привязан к детям. Эмоциональные моменты с детьми — это мой фундамент. Мне настолько нравится уделять этому время! Я люблю их укладывать спать — для меня это мистический момент. Не знаю, поймут люди или нет. Помню, когда Артурчик родился, я выхватывал его из рук няни, Лены и шел укладывать спать. Для меня момент, когда он засыпает на руках, — это мистика. Я этим живу. И конечно, мне этого не хватает всего, — признался Роман Товстик.

Источник: кадр из программы «Малахов» (16+), телеканал «Россия 1»
Источник:

кадр из программы «Малахов» (16+), телеканал «Россия 1»

Бизнесмен уверяет: он ни при каких обстоятельствах не бросит своих детей. И в его словах читается, что он не намерен с ними расставаться.

— Этот момент, когда ты заходишь домой, хлопаешь дверью — и из всех углов крики «папа!», и тебя бегут обнимать… Ради этого стоит жить, — рассказал Роман, разрыдавшись.

Пока Роман Товстик рассказывал Андрею Малахову о неисчерпаемой любви к детям, адвокат его пока еще супруги Екатерина Гордон выяснила, что миллиардер выставил дом, в котором живет Елена Товстик с детьми, на продажу.

— Товстик Рома, изображая из себя отличного папу, выставил дом, в котором живет Лена Товстик с детьми, на продажу, — заявила Гордон. — Товстик, Ром, ну это же дом, в котором детки твои живут, в котором Леночка живет. А ты его продать решил тихонько. Фу-фу-фу. Впрочем, всё, что ты делаешь, оно именно так и пахнет. Молись, кайся, веди себя в рамках закона.

Источник:

Гордон Екатерина / T.me

До этого Елена Товстик рассказывала, что муж увез из дома рояль и кофемашину, готовит к вывозу коллекцию инструментов. Также она категорически опровергла слова Романа о том, что он оставил ей миллиард отступных.

Еще одним ударом для нее стали отношения супруга именно с Полиной Дибровой, которой она доверяла настолько, что сделала крестной своего сына. Елена признается: 22 года брака непросто и невозможно вычеркнуть за один день. Пока суд дал месяц на то, чтобы бывшие супруги смогли договориться о будущем детей.

Тем временем Полина и Дмитрий Дибровы разошлись без скандала навынос и даже кое о чем договорились.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
