«Потратили не меньше 15–20 миллионов»: говорят, Агата Муцениеце тайно вышла замуж

Агата Муцениеце больше не Муцениеце. Она сменила фамилию на Дранга, и пусть пока только в социальных сетях, но говорят, что свадьба действительно была, хотя и тайная, но при этом пышная и довольно дорогая.
Первые звоночки о перемене семейного положения Агата оставила 24 августа. Актриса опубликовала видео из салона красоты, где ей наводили марафет и делали ноготочки, пока она успевала радовать себя и подрастающую в животе дочку конфетами. Всё это действие Муцениеце назвала «идеальным девичником».
В своем блоге актриса также похвасталась получившимся френчем.
— Мне кажется, что идеальнее свадебного маникюра не существует, — написала Агата Дранга.
О том, что свадьба все-таки состоялась, рассказал и знаток шоу-бизнеса, музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, пара действительно сыграла тайную и, несмотря на закрытый формат, совсем не скромную свадьбу.
— Насколько мне известно, свадьба была пышной, но закрытого формата. Были только самые близкие друзья, коллеги. Без прессы. Как я считаю, потратили не меньше 15−20 миллионов рублей. Это 100 процентов. Всё вкусно, дорого, богато. Они оба это любят, — поделился продюсер Сергей Дворцов с изданием «Страсти».
Хранить свое семейное счастье в тайне уже вошло в привычку Агаты. Впервые с Петром их заметили в декабре на премьере одного из фильмов, но тогда актриса не стала подтверждать отношения, а лишь загадочно улыбалась и обнимала своего спутника.
В апреле поклонники заметили появляющийся животик у Агаты и стали допытывать ее вопросами о беременности. Актриса и здесь не спешила раскрывать все карты и обходила стороной все расспросы, пока в конце июня, когда живот было уже не скрыть, рассекретила свое положение на милой семейной фотосессии с Петром. Не исключено, что и здесь Муцениеце лишь дожидается красивых фотографий, чтобы объявить о радостной новости.