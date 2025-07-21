НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

вос.

 749мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,33
EUR 91,51
Когда дадут горячую воду
Возобновили скоростные водные рейсы
Продадут историческое здание
Что загорелось в Ярославле
Задержали три авиарейса
Младенец погиб в ДТП
Учитель оставил школу и открыл бизнес
Подорожала учеба в ЯГМУ
Утонул в Волге
Опасные бактерии на пляже в Турции
Семья «Чтобы Вадим больше не мучился»: как многодетная семья из глубинки борется за жизнь своего ребенка — видео

«Чтобы Вадим больше не мучился»: как многодетная семья из глубинки борется за жизнь своего ребенка — видео

История 16-летнего Вадима Рудченко, который страдает от опухолей в головном мозге

193
Написать комментарий
Источник:

93.RU

В одной из станиц Краснодарского края живет многодетная семья, которая собирает деньги на лечение 16-летнего сына с инвалидностью. У Вадима Рудченко опухоли в головном мозге, и они растут вместе с ним.

Вадим родился в 2008 году четвертым ребенком в семье. По словам матери, мальчик был совершенно здоровым, никаких поводов для паники у семьи не было. В трехмесячном возрасте после планового обследования Вадиму поставили прививки: АКДС (обеспечивает иммунитет против коклюша, дифтерии и столбняка), от полиомиелита и гепатита.

Семья Вадима также завела группу в социальных сетях, где рассказывает о жизни ребенка и ведет сбор средств.

«После вакцинации у Вадима покраснело лицо. Он стал очень беспокойным. Педиатр объяснил нам, что это обычная реакция, — мол, это пройдет», — вспоминает Елена.

Но «обычная реакция» не прошла, а состояние ребенка ухудшилось. Уже в полугодовалом возрасте Вадима госпитализировали и поставили диагноз: эпилепсия (синдром Веста). Позже у него нашли опухоли в головном мозге. Удалить все невозможно. С ростом ребенка увеличиваются и образования.

За свои 16 лет мальчик перенес три операции за границей. После очередной Вадим лишился части головного мозга и перестал разговаривать. Сейчас Вадиму необходима еще одна операция за 5 миллионов рублей.

Подробнее о судьбе мальчика смотрите в видео наших коллег из 93.RU.

ПО ТЕМЕ
Никита ЗыряновНикита Зырянов
Никита Зырянов
Журналист
Усть-Лабинский район Медицина Многодетные семьи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление