«Чтобы Вадим больше не мучился»: как многодетная семья из глубинки борется за жизнь своего ребенка — видео

Источник: 93.RU

В одной из станиц Краснодарского края живет многодетная семья, которая собирает деньги на лечение 16-летнего сына с инвалидностью. У Вадима Рудченко опухоли в головном мозге, и они растут вместе с ним.

Вадим родился в 2008 году четвертым ребенком в семье. По словам матери, мальчик был совершенно здоровым, никаких поводов для паники у семьи не было. В трехмесячном возрасте после планового обследования Вадиму поставили прививки: АКДС (обеспечивает иммунитет против коклюша, дифтерии и столбняка), от полиомиелита и гепатита.

Семья Вадима также завела группу в социальных сетях, где рассказывает о жизни ребенка и ведет сбор средств.

«После вакцинации у Вадима покраснело лицо. Он стал очень беспокойным. Педиатр объяснил нам, что это обычная реакция, — мол, это пройдет», — вспоминает Елена.

Но «обычная реакция» не прошла, а состояние ребенка ухудшилось. Уже в полугодовалом возрасте Вадима госпитализировали и поставили диагноз: эпилепсия (синдром Веста). Позже у него нашли опухоли в головном мозге. Удалить все невозможно. С ростом ребенка увеличиваются и образования.

За свои 16 лет мальчик перенес три операции за границей. После очередной Вадим лишился части головного мозга и перестал разговаривать. Сейчас Вадиму необходима еще одна операция за 5 миллионов рублей.